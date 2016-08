Kuressaare Sõnumid

Huvitegevuste hooaeg alustab

Neljapäev, 01. september 2016.



Suvevaheaeg on lõpule jõudnud ning uus õppeaasta algab ka huvihariduse valdkonnas. Huvitegevustega tegelemiseks on Kuressaare linnas loodud tingimused nii üldhariduskoolides kui ka munitsipaalomandis tegutsevates muusika-, kunsti- ja spordikoolis.



Alates 2016. aasta 1. septembrist tegutseb noorte huvikeskus avatud noortekeskusena. Noortekeskus nimega Noortejaam pakub uusi ja huvitavaid tegevusi, kõik noored on oodatud vaba aega veetma ja sisustama. Lisaks mitmekesistavad huvihariduse ja vaba aja veetmise võimalusi erahuvikoolid, spordiklubid ja noorteühingud.



Kogu info Kuressaares pakutava huvitegevuse kohta ja ringidesse registreerumine toimub Kuressaare linna huviharidusregistris aadressil: https://huviharidus.kuressaare.ee/.



Huvihariduse elektrooniline register on veebipõhine registreerimiskeskkond, mis koondab ühtsesse andmebaasi linna huviharidustegevuse, et tagada tõhusam arvestuse pidamine, suurem ülevaatlikkus ja parem teabevahetus. Registri andmed on aluseks arveldamisel, tööaja arvestusel ning huvihariduse statistika koostamisel ja edasisel korraldamisel Kuressaare linnas.



Registrisse on kohustatud andmed esitama linnavalitsuse hallatavad õppeasutused ning Kuressaare linnalt toetust taotlevad eraõiguslikud spordiklubid ja -koolid ning erahuvikoolid. Registriga võivad liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad juriidilised isikud ja asutused, kes ei saa tegevuse läbiviimiseks toetust Kuressaare linna eelarvest, kuid kes soovivad oma andmete kajastamist ühtses süsteemis.



Lapsevanemad peaksid esmalt registris üle vaatama ja vajadusel muutma oma lapse andmed, seejärel on võimalik last ringidesse lisada. Lapse lisamise ringi võib algatada ka ringijuhendaja ning sel juhul on vanema ülesanne kinnitada õpperühmaga liitumine kahe nädala jooksul. Õppur arvatakse õpperühmast välja registris vormistatud lapsevanema vastavasisulise avalduse alusel alates avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.



Registrisse sisselogimine on võimalik ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Erandkorras võib lapsevanem esitada oma lapse registreerimise kinnituse ka paberkandjal kas ringijuhendajale või linnavalitsuse haridusosakonda.



Täiendav info ringijuhendajatelt või Kuressaare linnavalitsuse haridusosakonnast aadressil Tallinna 10, II korrus: Helen Vainula, tel 455 0526, 5348 8040, helen.vainula@kuressaare.ee, kabinet 217 või Õilme Salumäe, tel 455 0514, 518 9952, oilme.salumae@kuressaare.ee, kabinet 221.

Põnevat õppeaastat!





Noortejaama tegemised



Märkamatult on suvi möödas ja sama ootamatult on kätte jõudnud aeg, mil Kuressaare noorte huvikeskusest on saanud Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam. Et keskus jaama jõuaks, täpsemalt bussijaama hoonesse, sellega läheb veel aega.



Ringitegevused noortekas:



• RATTARING – E–N liiklusõpe, jalgrattaload. Juhendaja Anne Nelis, tel 5665 4678. Kursusetasu 25EUR. Kohtumispaik Kitsas tn 2, noortekeskuse hoone.



• AUTORING – E ja N 15.45–18. Autosõidu- ja liiklusõpe. Juhendaja Avo Reimal, tel 527 0719. Kuutasu 15EUR. Esimene kohtumine 5. septembril. Vanus 13–18. Kohtumispaik Kuressaare gümnaasiumi staadion.



• MÄNGURING – E 16–18. Laua- ja seltskonnamängud, suhtlemine, loovus ja palju muud. Juhendaja Arnek Grubnik, tel 554 2426. TASUTA! Esimene kohtumine 19. septembril. Kohtumispaik Kitsas tn 2, noortekeskuse hoone.



• TERVISEKLUBI – T 15–16. Muudame tervislikud eluviisid elustiiliks! Juhendaja Merlin Vares, tel 5622 9613. TASUTA! Esimene kohtumine 20. septembril. Kohtumispaik Kitsas tn 2, noortekeskuse hoone.



• KOKANDUSRING – K 15–… Ise teeme, ise sööme… Juhendaja Liisi Lõo, tel 5344 2683. Osavõtutasu 2EUR. Esimene kohtumine 21. septembril. Kohtumispaik Kitsas tn 2, noortekeskuse hoone.



• KARAOKEKLUBI – N 16–17.30. Juhendaja Liis Kaal, tel 5647 1726. TASUTA! Esimene kohtumine 22. septembril. Kohtumispaik Kitsas tn 2, noortekeskuse hoone.



• TUNNE HUVI JA SAAD TEADA – R 15–17. Silmaringi laiendamine läbi käeliste tegevuste ja õppekäikude. Juhendaja Anne Nelis, tel 5665 4678. TASUTA! Esimene kohtumine 23. septembril. Kohtumispaik Kitsas tn 2, noortekeskuse hoone.



• HISPAANIA KEEL – K 16–17.30 (noored 11–17), 18–19.30 (täiskasvanud 18+). Juhendaja David Santos, tel 502 6383. TASUTA! Esimene kohtumine 14. septembril. Grupis kuni 12 inimest. Kohtumispaik Komandandi tn 10b, noortekeskuse hoone.



• KODUTÜTRED – juhendaja Lii Vanem, tel 5615 8865. Kohtumispaik Kitsas tn 2, noortekeskuse hoone.



Noortekeskuse lisategevused ja -teenused:



Erinevad vabaringid, sündmused ja kohtumised, rahvusvaheline noortevahetus, vabatahtlik teenistus, bändiproovid, noorte Tugila, õpiabi, noorte omaalgatusprojektide nõustamine, noorteaktiiv, varustuse rent, vaba aja veetmise võimalused.



Kitsas tn 2 noortekeskus on avatud E–R 14–19 (septembris avatud 14–18), Komandandi tn 10b noortekeskuses toimuvad ringid, filmiõhtud, diskod, bändiproovid ja muud.



