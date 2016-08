Kuressaare Sõnumid

Hea toit on alati elamus – pidupäev maitsemeeltele!

Neljapäev, 01. september 2016.



Kommenteeri



Saaremaal on ajast aega ikka au sees olnud kohalik ja aus toit, muhe nali, leebe muusika ja kelmikas märjuke.



Saaremaa toidufestival on kohe-kohe algamas, toimudes 5.–11. septembrini ja tuues osalejateni nädala jagu põnevaid toiduteemalisi üritusi, kust igaüks leiab endale midagi meelepärast.



4.09. toimub Koguva külas Muhu saarel Eesti toidu kuu avamine. Maaeluministeeriumi eestvedamisel kuulutatakse ka sel aastal september Eesti toidu kuuks, et tutvustada ja populariseerida kohalikku toitu. Koguvas keskendutakse merekultuuri aasta puhul kalale ning kõik huvilised on oodatud.



Saaremaa toidufestivali raames avatakse Kuressaare piiskopilinnuses näitus “Lauake, kata end!”, mis on kokku pandud erakogujate, Saaremaa Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi ja SA Saaremaa Turism koostöös. Näitusel on eksponeeritud valik rariteetseid Langebrauni portselannõusid ja suveniire erakogudest.



Näituse mahukaim osa pärineb erakogujalt Priidu Nõmmelt, kellele kuulub Eestis üks põhjalikumaid Nikolai Langebrauni portselanitööstuse toodangu kogusid. Külastajatel on võimalik erilist näitust külastada kogu nädala ja kuna nii erakorralist näitust saab harva näha, siis on näitus avatud pikemaltki.



Läbi kogu nädala kestab Saaremaa restoranide nädal, mis on täis avastusi, meeldivaid elamusi ning tänu suurepärasele hinnale võimalus külastada ja võrrelda erinevaid restorane nii Kuressaares kui väljaspool. Kolmteist Saare maakonna toitlustuskohta ootavad külastajaid: Arensburgi restoranid, Castello restoran-pizzeria, Chameleoni kohvik-lounge, Georg Ots Spa Hotelli restoran, kohvik Kodurand, kohvik Mosaiik, kohvik Retro, Koost Muhu Resto, Ku-Kuu restoran, restoran Nautica, restoran Rose, Ristorante la Perla, Saaremaa Veski. Kõigis neis pakutakse selleks ajaks koostatud erimenüüsid.



Põnevad eriõhtusöögid ootavad osalejaid reedel, mil saab maitsta erilist suppi angerjasupi õhtusöögil Nasva külas ning selleks õhtuks toob Saaremaa toidufestival tagasi kooliseinte vahele andekad Kuressaare ametikooli vilistlased, kelle oskused pannakse proovile galaõhtusöögil „Talendid koju“. Eriõhtusöökide puhul on kohtade arv piiratud, seetõttu tuleb huvilistel kohad kiirelt broneerida.



Hea toidu juurde kuulub ka suurepärane teenindus. Seepärast toimub teisipäeval teeninduskonkurss „Saare parim teenindaja“, kus saavad end proovile panna ning uusi kogemusi hankida Saaremaa toitlustusettevõtete töötajad. Publik on oodatud osalema konkursil klientidena, keda võistlejad teenindavad, saades nii võimaluse maitsta võistlejate poolt pakutavat.



Väärtustame ja hindame Saaremaa väiksemate ja suuremate toidutootjate toodangut, millega saab tutvuda kogu festivali jooksul ja millel on ka aukoht kõigi söögikohtade menüüdes. Läbi festivali nädala toimuvad kohaliku ja ökokauba poes Saarte Sahver erinevad toidutootjate presentatsioonid ja degustatsioonid, mis tutvustavad lähemalt iga tootja lugu ja tegemisi ning lähemalt tema toodangut.



Aktiivselt on osalemas Coop Saaremaa, kes korraldab Maiasmoka kohvikus tasuta õpitoa lauakommetest ning toob Kuressaarde Tervise Arengu Instituudi tunnustatud toitumiseksperdi Tagli Pitsi, kes viib läbi toitumise õpitoa „Sina ja toit“. Lisaks kutsutakse kõiki küpsetajaid osalema Coop Saaremaa õunapiruka(koogi) konkursil. Konkursi võitjale pannakse välja väärilised auhinnad ning lisaks ei jää kingitusest ilma ka kõik õpitubades osalejad. Coopi tegevused toidufestivalil sellega veel ei lõpe, terve nädala toimuvad eripakkumised Coopi poodides Saaremaa toidufestivali erimärgistusega toodetele. Otsi tähistust!



Konkursse on veelgi, kuhu on oodatud kõik, et näidata oma oskusi ja teadmisi. Koduleiva valmistajate maitsvad küpsetised on oodatud Saarte Hääle koduleivakonkursile ning kõik, kes kodus proovivad teha paremat veini kui on saada poelettidel, on oodatud osalema Meie Maa koduveinikonkursil „Kena vein 2016“.



Saaremaa ja koduõlu on kui sünonüümid, millest räägitakse nii lähemal kui ka kaugemal mere taga. Oleme uhked, et Saaremaa toidufestivali ajal Eesti vanim väikepruulikoda, Pihtla õlleköök, kutsub pühapäeval kõiki huvilisi oma Mekituppa ning tutvustab sajanditetagust Saaremaa taluõlle traditsiooni ning õlleköögi ajalugu. Lisaks leiab toidufestivali kavast ka käsitööõlle meistri Pöide pruulikoja. Alles hiljuti koliti kodust Pöidelt Kuressaarde ning esmaspäevast laupäevani õhtupoolikutel oodatakse kõiki külla, et tutvuda pruulikojaga ning mekkida Pöide õllesid otse kraanist.



Neljapäeval ja reedel ootab aga kesklinnas SaareMaaPäevade noortetelk “Mina olin siin“ põhukinno ja loovhoovi tegusaid noori.



Reedel ja laupäeval saab SaareMaaPäevade ettevõtjate sügislaadal näha, kogeda ja osta palju toredaid tooteid ja teenuseid. Laada ajal korraldatakse mõlemal päeval põnevaid koolitusi ja loenguid. Huvilisi ootavad tordi kiirkoolitus, loeng „Kuidas väikeettevõte saab hoiulaenuühistust raha laenata?“, kama ja kilu õpituba ning esitletakse maitseelamusi Gruusiast.



Reede õhtul täitub Kuressaare kesklinn aga põllumajandustehnika ja muusikaga ning kuulutatakse välja aasta põllumees. Toimub Saarte Hääle ja raadio Kadi lõikuspidu kogu perele.



Laupäeval kutsutakse aga Kuressaare kesklinna traditsioonilisele Saaremaa toodete turupäevale, kus suured ja väikesed maakonna toidutootjad, talunikud ning käsitöölised kauplevad kesklinnas kohaliku toidu, aiasaaduste, käsitöö ja muu sobivaga. Turualal toimub tõulammaste oksjon-näitusmüük “Meie Mihkel“. Lastele on lustimiseks taluteemalised töötoad, põhuala ning loomad.



Toidufestivali juurde käib kindlasti juba suurt populaarsust võitnud Kuressaare tänavapiknik, kuhu laupäeva õhtul kogunevad saarlased ja nende sõbrad, et nautida head seltskonda ja maitsvat toitu. See on paar mõnusat tunnikest heas seltskonnas sõprade keskel, nautides head-paremat tavapäratus miljöös – Kuressaare peatänaval.



Kui kuressaarlased ja linna külalised on piknikul peatänaval, siis samal ajal on põnevaid tegemisi Muhu ja Saaremaa vahelisel alal, nimelt toimub väinatammi lustipiknik, kus osalejal tuleb kõik ise kodust kaasa võtta. Piknik on pühendanud väinatammi 120 aasta juubelile ning tuletab meelde, kui oluline on looduskeskkonnale tammi sisse avade tegemine.



Restoran Ku-Kuu lõpetab ka sel aastal oma hooaja toidufestivali laupäevaga, mille puhul sedakorda kutsutakse kõiki simmanile “(Külm)kapist välja!“, kus pakutakse erinevaid üllatusi.



Toidufestivalile paneb väärika punkti õunakohvikute pühapäev. Just selleks päevaks avatakse paljudes koduaedades ja muudes tavapäratutes kohtades väikesed kohvikud. See on võimalus astuda igal toiduhuvilisel ise üheks päevaks kohvikuomaniku ja teenindaja rolli ning pakkuda head-paremat oma külalistele. See on hea põhjus koos sõprade või perega võtta ette üks mõnus pühapäevane teistmoodi Kuressaare linna avastamise jalutuskäik, mis pakub kindlasti ka põnevaid toiduelamusi.



Iga ettevõtmine saab toimuda ainult tänu headele koostööpartneritele ja toetajatele, tänu kellele saab teoks ka Saaremaa toidufestival. Suur tänu kuulub korraldaja SA Saaremaa Turism poolt neile, kes leidsid väikesegi võimaluse toetada festivali korraldamist finantsiliselt: Saare maavalitsus, Saaremaa Piimatööstus AS, Lääne-Saare vald ja Kuressaare linn.



Saaremaa toidufestivali kogu nädala kestvast põnevast programmist on oodatud osa saama igaüks, sest kõik me armastame head sööki ja mõnusat seltskonda!



