Kuressaare Sõnumid

Kuressaare linnavalitsuse istungite ülevaade

Neljapäev, 01. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



23. augustil OTSUSTATI:



• Anda ehitusluba: 1) elamu rekonstrueerimiseks aadressil J. Smuuli 7; 2) puuraugu rekonstrueerimiseks aadressil Transvaali 26; 3) laohoone ehitamiseks aadressil Ringtee 18.



• Anda avaliku ürituse luba: 1) Loomesuvila lõpupeo korraldamiseks; 2) SÜG-i kooliaasta alguse rongkäigu ja aktuse korraldamiseks.



• Kuulutada välja linnaeelarvest eraldatavate projektitoetuste 2016. aasta II taotlusvoor.



• Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus.



• Lahendada korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlus.



• Muuta OÜ-ga Aiona sõlmitud linnarajatise üürilepinguid (väliterrass ja jäätisekülmik).



• Korraldada ideekonkurss „Kuressaare Pargi Lasteaia arhitektuurivõistlus“.



• Määrata katastriüksuse sihtotstarve (100% transpordimaa): 1) Ida 53; 2) Arhiivi 12 // 14; 3) Pikk tänav L8.



• Määrata uus koha-aadress: Transvaali 2 tänavast kaugemal asuva elamu lähiaadressiks Transvaali 2a ja koha-aadressiks Transvaali 2 // 2a; 2) Tolli 4 tänavast kaugemal asuvale hoone lähiaadressiks Tolli 4a ja koha-aadressiks Tolli 4 // 4a.



• Anda volitus sotsiaalhoolekande spetsialistile Aina Preile piiratud teovõimega isiku õiguste ja kohustuste täitmisel.



• Anda tänukirjad.



• Sõlmida leping MTÜ-ga Eralasteaed Kõige Suurem Sõber lasteaiateenuse kaasfinantseerimiseks.



• Kinnitati ranitsatoetuse saajate nimekirja 2. osa.



• Koraldada kirjalik enampakkumine Roomassaare tee 2b, 2c ja 2d kinnistutel asuvate puiduladustamise platside üürileandmiseks.



• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Kopteriplatsi detailplaneeringu kehtestamine“ eelnõu.



30. augustil OTSUSTATI:



• Anda kasutusluba Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ-le laiendatud tootmishoone kasutamiseks aadressil Pikk 62e.



• Anda avaliku ürituse luba: 1) Päästeametile Saaremaa ohutuspäev 2016 korraldamiseks 04.09; 2) House Of Sauce OÜ-le õhtusöögi Secrets of Saaremaa korraldamiseks Kuressaare Kuursaali esisel platsil 17.09–18.09 ja jalgpallivõistluse Chef’s Cup korraldamiseks Kuressaare lossihoovis 17.09; 3) SA-le Saaremaa Turism ürituse „Saaremaa Toidufestival“ korraldamiseks; 4) MTÜ-le Saaremaa Ralli Silveston 49. Saaremaa Ralli korraldamiseks 07.–08.10 Kuressaares.



• Anda seisukoht Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) muudatusettepanekutele.



• Määrata Transvaali tn 44 // 44b katastriüksusel asuvale tänavast kaugemal asuvale elamule uus lähiaadress Transvaali tn 44 ja tänava ääres asuvale elamule lähi-aadress Transvaali tn 44b.



• Võtta vastu Pihtla tee 20 ja Kaare tn 2 kinnistute detailplaneering ja korraldada selle avalik väljapanek.



• Täpsustada Pikk tn 64 osa detailplaneeringu lähteseisukohad.



• Kinnitada projekteerimistingimused Jõe tn 12 krundile täiendava hoone projekteerimiseks.



• Muuta Saaremaa Spordikooli õppetasude suurust.



• Kinnitada Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri.



• Anda tänukirjad.



• Lõpetada Kuressaare Linnavalitsuse ja Rankai OÜ vahel sõlmitud Kalda pst 1 rannahoone kohvikuruumi üürileping.



• Teha 2016. aasta eelarve tulude ja kulude muudatus kogusummas 38 296 eurot.



• Kinnitada Kuressaare Hoolekande ametikohtade koosseis.



• Kinnitada Kuressaare Hoolekande ja Kuressaare Perekodu tasuliste teenuste hinnakiri.



• Tunnistada kehtetuks 2. juuni 2015. a korraldus nr 404 (eraisiku hoolduse seadmine).



• Sõlmida Kuressaare Perekodu, Kuressaare Linnavalitsuse ja raske puudega lapse vanema vahel lapsehoiuteenuse leping.



• Sõlmida koostööleping Envoice OÜ-ga.



• Kinnitada ökonomisti ja rahandusnõuniku konkursside tulemused. Autor: MM Neljapäev, 01. september 2016.• Anda ehitusluba: 1) elamu rekonstrueerimiseks aadressil J. Smuuli 7; 2) puuraugu rekonstrueerimiseks aadressil Transvaali 26; 3) laohoone ehitamiseks aadressil Ringtee 18.• Anda avaliku ürituse luba: 1) Loomesuvila lõpupeo korraldamiseks; 2) SÜG-i kooliaasta alguse rongkäigu ja aktuse korraldamiseks.• Kuulutada välja linnaeelarvest eraldatavate projektitoetuste 2016. aasta II taotlusvoor.• Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus.• Lahendada korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlus.• Muuta OÜ-ga Aiona sõlmitud linnarajatise üürilepinguid (väliterrass ja jäätisekülmik).• Korraldada ideekonkurss „Kuressaare Pargi Lasteaia arhitektuurivõistlus“.• Määrata katastriüksuse sihtotstarve (100% transpordimaa): 1) Ida 53; 2) Arhiivi 12 // 14; 3) Pikk tänav L8.• Määrata uus koha-aadress: Transvaali 2 tänavast kaugemal asuva elamu lähiaadressiks Transvaali 2a ja koha-aadressiks Transvaali 2 // 2a; 2) Tolli 4 tänavast kaugemal asuvale hoone lähiaadressiks Tolli 4a ja koha-aadressiks Tolli 4 // 4a.• Anda volitus sotsiaalhoolekande spetsialistile Aina Preile piiratud teovõimega isiku õiguste ja kohustuste täitmisel.• Anda tänukirjad.• Sõlmida leping MTÜ-ga Eralasteaed Kõige Suurem Sõber lasteaiateenuse kaasfinantseerimiseks.• Kinnitati ranitsatoetuse saajate nimekirja 2. osa.• Koraldada kirjalik enampakkumine Roomassaare tee 2b, 2c ja 2d kinnistutel asuvate puiduladustamise platside üürileandmiseks.• Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse „Kopteriplatsi detailplaneeringu kehtestamine“ eelnõu.• Anda kasutusluba Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ-le laiendatud tootmishoone kasutamiseks aadressil Pikk 62e.• Anda avaliku ürituse luba: 1) Päästeametile Saaremaa ohutuspäev 2016 korraldamiseks 04.09; 2) House Of Sauce OÜ-le õhtusöögi Secrets of Saaremaa korraldamiseks Kuressaare Kuursaali esisel platsil 17.09–18.09 ja jalgpallivõistluse Chef’s Cup korraldamiseks Kuressaare lossihoovis 17.09; 3) SA-le Saaremaa Turism ürituse „Saaremaa Toidufestival“ korraldamiseks; 4) MTÜ-le Saaremaa Ralli Silveston 49. Saaremaa Ralli korraldamiseks 07.–08.10 Kuressaares.• Anda seisukoht Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) muudatusettepanekutele.• Määrata Transvaali tn 44 // 44b katastriüksusel asuvale tänavast kaugemal asuvale elamule uus lähiaadress Transvaali tn 44 ja tänava ääres asuvale elamule lähi-aadress Transvaali tn 44b.• Võtta vastu Pihtla tee 20 ja Kaare tn 2 kinnistute detailplaneering ja korraldada selle avalik väljapanek.• Täpsustada Pikk tn 64 osa detailplaneeringu lähteseisukohad.• Kinnitada projekteerimistingimused Jõe tn 12 krundile täiendava hoone projekteerimiseks.• Muuta Saaremaa Spordikooli õppetasude suurust.• Kinnitada Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri.• Anda tänukirjad.• Lõpetada Kuressaare Linnavalitsuse ja Rankai OÜ vahel sõlmitud Kalda pst 1 rannahoone kohvikuruumi üürileping.• Teha 2016. aasta eelarve tulude ja kulude muudatus kogusummas 38 296 eurot.• Kinnitada Kuressaare Hoolekande ametikohtade koosseis.• Kinnitada Kuressaare Hoolekande ja Kuressaare Perekodu tasuliste teenuste hinnakiri.• Tunnistada kehtetuks 2. juuni 2015. a korraldus nr 404 (eraisiku hoolduse seadmine).• Sõlmida Kuressaare Perekodu, Kuressaare Linnavalitsuse ja raske puudega lapse vanema vahel lapsehoiuteenuse leping.• Sõlmida koostööleping Envoice OÜ-ga.• Kinnitada ökonomisti ja rahandusnõuniku konkursside tulemused.

Veel artikleid samast teemast »