Kuressaare Sõnumid

Ülevaade tegemistest

Neljapäev, 01. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 01. september 2016. FOTO: Kuressaare linnavalitsus Iga kuu esimeses linnalehes võtab linnapea Madis Kallas kokku viimase kuu olulisemad kohtumised ja sündmused.



• Kohtusin justiitsminister Urmas Reinsalu, peaminister Taavi Rõivase, kaitseminister Hannes Hanso, kultuuriminister Indrek Saare, majandusminister Kristen Michaeli, tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja väliskaubanduse minister Liisa Oviiriga.



• Külastasime 2016. aasta kauneimaid kodusid (pildil: kaunilt kujundatud eramuaed Luige 5, Katrin ja Gabriel Sepp) ja tunnustasime aasta heakorratöötajaid. Rõõm on tõdeda, et üks Kuressaare kodu sai ka Presidendi tunnustuse.



• Vahepealsesse perioodi jäid ka meie linna suvised suurüritused: Lossipäevad, Ooperipäevad, Merepäevad, Kammermuusika päevad. Kõik üritused läksid korda ja juba käivad ettevalmistused 2017. aasta osas.



• Suursaadikute visiite on suvel alati mõnevõrra rohkem. Eraldi sooviks mainida Briti suursaadikut Cris Holbyt, kes tegi oma lahkumisvisiidi, ja minu linnavalitsuses töötamise ajal külastas meid esmakordselt Belgia suursaadik.



• Suvel oli ka väga palju spordiüritusi ja seda kõige kõrgema tasemeni välja: ZOOM 8 maailmameistrivõistlused, Saaremaa CUP jalgpallis, erinevad võrkpallivõistlused, k.a Eesti meistrivõistlused, jt.



• Esmakordselt võõrustas Kuressaare ka B7 noorte spartakiaadi ehk läänemeresaarte noorte võistlusi.



• Kohtusin Saksa eakate delegatsiooniga, kes soovis saada ülevaadet meie tööhõivest ja ettevõtlusest.



• Linnapeana paluti mind osalema mitmele vestlusele Arvamusfestivalil. Lõpliku valiku tegin haldusreformi teema kasuks ja just võimalike e-teenuste vaatevinklist lähtuvalt.



• Saaremaa Kaitseliit sai uue juhi ning osalesin lipu üleandmise tseremoonial.



• Osalesin Saaremaa Sadam 10. sünnipäeva üritustel ja kohtusin Tallinna Sadama juhtkonnaga.



• Alkoholiga võitlemise teema on pidevalt päevakorras ja käisin Kuressaare näidet tutvustamas Eesti Tervisenõukogude seminaril Raplas.



• Eesti Vabariik 25: kontsert kultuurikeskuses ning asetasime koos varasemate linnapeade ja abilinnapea Tiia Leppikuga pärja Vabadussõja ausamba jalamile.



• Robert Kreemi mälestustahvli avamine Vanalinna koolis.



• Igakuiste tegevustena jätkusid, lisaks linnavalitsuse igapäevastele töödele, omavalitsuste liidu koosolekud, politseiga kohtumised, ühinemiskoosolekud, turismisektori kohtumised, Ultima Thule maratoni ettevalmistamine, allasutuste külastamised ja Kuressaare ettevõtetega tutvumised. • Kohtusin justiitsminister Urmas Reinsalu, peaminister Taavi Rõivase, kaitseminister Hannes Hanso, kultuuriminister Indrek Saare, majandusminister Kristen Michaeli, tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja väliskaubanduse minister Liisa Oviiriga.• Külastasime 2016. aasta kauneimaid kodusid (pildil: kaunilt kujundatud eramuaed Luige 5, Katrin ja Gabriel Sepp) ja tunnustasime aasta heakorratöötajaid. Rõõm on tõdeda, et üks Kuressaare kodu sai ka Presidendi tunnustuse.• Vahepealsesse perioodi jäid ka meie linna suvised suurüritused: Lossipäevad, Ooperipäevad, Merepäevad, Kammermuusika päevad. Kõik üritused läksid korda ja juba käivad ettevalmistused 2017. aasta osas.• Suursaadikute visiite on suvel alati mõnevõrra rohkem. Eraldi sooviks mainida Briti suursaadikut Cris Holbyt, kes tegi oma lahkumisvisiidi, ja minu linnavalitsuses töötamise ajal külastas meid esmakordselt Belgia suursaadik.• Suvel oli ka väga palju spordiüritusi ja seda kõige kõrgema tasemeni välja: ZOOM 8 maailmameistrivõistlused, Saaremaa CUP jalgpallis, erinevad võrkpallivõistlused, k.a Eesti meistrivõistlused, jt.• Esmakordselt võõrustas Kuressaare ka B7 noorte spartakiaadi ehk läänemeresaarte noorte võistlusi.• Kohtusin Saksa eakate delegatsiooniga, kes soovis saada ülevaadet meie tööhõivest ja ettevõtlusest.• Linnapeana paluti mind osalema mitmele vestlusele Arvamusfestivalil. Lõpliku valiku tegin haldusreformi teema kasuks ja just võimalike e-teenuste vaatevinklist lähtuvalt.• Saaremaa Kaitseliit sai uue juhi ning osalesin lipu üleandmise tseremoonial.• Osalesin Saaremaa Sadam 10. sünnipäeva üritustel ja kohtusin Tallinna Sadama juhtkonnaga.• Alkoholiga võitlemise teema on pidevalt päevakorras ja käisin Kuressaare näidet tutvustamas Eesti Tervisenõukogude seminaril Raplas.• Eesti Vabariik 25: kontsert kultuurikeskuses ning asetasime koos varasemate linnapeade ja abilinnapea Tiia Leppikuga pärja Vabadussõja ausamba jalamile.• Robert Kreemi mälestustahvli avamine Vanalinna koolis.• Igakuiste tegevustena jätkusid, lisaks linnavalitsuse igapäevastele töödele, omavalitsuste liidu koosolekud, politseiga kohtumised, ühinemiskoosolekud, turismisektori kohtumised, Ultima Thule maratoni ettevalmistamine, allasutuste külastamised ja Kuressaare ettevõtetega tutvumised.

Veel artikleid samast teemast »