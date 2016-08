Kuressaare Sõnumid

Neljapäev, 01. september 2016.



Tagasiside linnupeleti kasutamise kohta

Linnavalitsus ootab 9. septembrini tagasisidet kesklinna paigaldatud linnupeleti toimimise kohta. Lindude hädakisa matkiv peleti paigaldati juuli keskel.

Kas häälpeleti on lindude tõrjumisel tõhus lahendus? Arvamused palume edastada aadressil linn@kuressaare.ee või Tallinna 10.



Puiduladustamise platside enampakkumine

Kuressaare Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Roomassaare tee 2b, 2c ja 2d kinnistutel asuvate puiduladustamise platside üürileandmiseks: plats nr 1 suurusega ca 9000m², plats nr 3 suurusega ca 6230m²; plats nr 4 suurusega ca 5800m²; plats nr 5 suurusega ca 4880m². Sõlmitavate üürilepingute tähtaeg on 01.10.2016–30.09.2018. Platsi kasutamise sihtotstarve on paberipuidu ladustamine ja platsi täitmine mineraalsete puistematerjalidega.

Üüri alghind platsidel nr 3, 4 ja 5 on 0,25 eurot/m² kuus, platsil nr 1 0,20 eurot/m² kuus. Pakkumised esitada iga platsi kohta eraldi kinnises ümbrikus märgusõnaga „Puiduladustamise plats nr …“, Kuressaare Linnavalitsusse, Tallinna 10, ruum 206, hiljemalt 09.09.2016 kell 11.00. Täpsem info linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis Ametlikud teated.



Jäätmete vastuvõtutasud Kudjape jäätmejaamas muutuvad

Saaremaa Prügila OÜ nõukogu kinnitas uued jäätmete vastuvõtuhinnad Kudjape jäätmejaamas, mis hakkavad kehtima 1. septembrist 2016. Senised jäätmete vastuvõtuhinnad kehtivad Kudjape jäätmejaamas alates 1. jaanuarist 2011. Vaatamata sellele, et jäätmete prügilasse ladestamisele rakendatav saastetasu on igal aastal tõusnud, ei ole Kudjape jäätmejaama vastuvõtutasusid viie aasta jooksul muudetud.

Kui 2011. aastal oli saatetasu 14,38 eurot tonni kohta, siis alates 1. jaanuarist 2015 on see juba 29,84 eurot tonni kohta. Segaolmejäätmete ning ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtuhind on alates 1. septembrist koos käibemaksuga 138 eurot/tonn. Eelsorteerimata segaolmejäätmeid, mis sisaldavad ohtlikke jäätmeid, vanarehve või elektroonikat, võetakse vastu hinnaga 210 eurot/tonn. Eelsorteeritud jäätmete vastuvõtuhinnad on madalamad.

