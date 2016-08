Kuressaare Sõnumid

Linnaeelarvest saab taas taotleda projektitoetust

Neljapäev, 01. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Toetust saab taotleda järgmistele projektidele:



• haridus- ja noorsootööüritused ja -projektid;

• kultuuriüritused ja -projektid;

• spordiüritused ja -projektid;

• sotsiaalse suunitlusega ja terviseedendamisega seotud üritused ning projektid.



Toetuse taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et üritus või projekt toimub Kuressaares või on muul olulisel viisil seotud Kuressaare linnaga. Toetuse taotlemiseks tuleb linnavalitsusele esitada elektroonilises keskkonnas https://haridus.kuressaare.ee/projektid/ vormikohane taotlus. Erandkorras on võimalus esitada taotlus paberkandjal, blankett on leitav linnavalitsuse kodulehel ja vastava valdkonna osakondades.



Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 10.10.2016 kell 12.00. Lisainformatsiooni taotlejatele annavad Helen Vainula, tel 455 0526 (haridus- ja noorsootöö valdkonna projektid), Heli Jalakas, tel 455 0557 (kultuuri- ja spordivaldkonna projektid), Monika Sarapuu, tel 455 0532 (sotsiaalvaldkonna ja terviseedendamise projektid).



Projektitoetuste määramise eelistused 2016. aastal on:

• mittetraditsioonilised üritused, mis pakuvad alternatiivi massikultuurile;

• erinevate valdkondade ristprojektid koostöös kohalike ja rahvusvaheliste partneritega;

• kaasaegses kunstikeeles loodud linnaruumi objektid ja linnaruumi uudset kasutust toetavad projektid;

• üritused, mis rikastavad kohaliku kogukonna kultuuri ja haridust läbi teiste maade kultuuride;

• teoste koostamine ja väljaandmine, mille peateemaks on Kuressaare, sh ilukirjandus vaid juhul, kui on olemas retsensioon tunnustatud toimetajalt;

• haridus- ja noorsootöö projektid, mis on suunatud haridusliku sisuga ettevõtmiste ning laste ja noorte vaba aja paremaks sisustamiseks;

• spordiprojektid, mis on suunatud uuenduslikeks ja kohalikku spordielu rikastavateks tegevusteks Kuressaare linnas ning esindusvõistkondade ja -sportlaste osalemiseks väljaspool Kuressaaret toimuvatel vabariiklikel või rahvusvahelise tähtsusega spordiüritustel;

• sotsiaalse suunitlusega projektid, mis on suunatud sõltuvusainete tarbimise ennetustegevuseks. Autor: KS Neljapäev, 01. september 2016.• haridus- ja noorsootööüritused ja -projektid;• kultuuriüritused ja -projektid;• spordiüritused ja -projektid;• sotsiaalse suunitlusega ja terviseedendamisega seotud üritused ning projektid.Toetuse taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et üritus või projekt toimub Kuressaares või on muul olulisel viisil seotud Kuressaare linnaga. Toetuse taotlemiseks tuleb linnavalitsusele esitada elektroonilises keskkonnas https://haridus.kuressaare.ee/projektid/ vormikohane taotlus. Erandkorras on võimalus esitada taotlus paberkandjal, blankett on leitav linnavalitsuse kodulehel ja vastava valdkonna osakondades.Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 10.10.2016 kell 12.00. Lisainformatsiooni taotlejatele annavad Helen Vainula, tel 455 0526 (haridus- ja noorsootöö valdkonna projektid), Heli Jalakas, tel 455 0557 (kultuuri- ja spordivaldkonna projektid), Monika Sarapuu, tel 455 0532 (sotsiaalvaldkonna ja terviseedendamise projektid).• mittetraditsioonilised üritused, mis pakuvad alternatiivi massikultuurile;• erinevate valdkondade ristprojektid koostöös kohalike ja rahvusvaheliste partneritega;• kaasaegses kunstikeeles loodud linnaruumi objektid ja linnaruumi uudset kasutust toetavad projektid;• üritused, mis rikastavad kohaliku kogukonna kultuuri ja haridust läbi teiste maade kultuuride;• teoste koostamine ja väljaandmine, mille peateemaks on Kuressaare, sh ilukirjandus vaid juhul, kui on olemas retsensioon tunnustatud toimetajalt;• haridus- ja noorsootöö projektid, mis on suunatud haridusliku sisuga ettevõtmiste ning laste ja noorte vaba aja paremaks sisustamiseks;• spordiprojektid, mis on suunatud uuenduslikeks ja kohalikku spordielu rikastavateks tegevusteks Kuressaare linnas ning esindusvõistkondade ja -sportlaste osalemiseks väljaspool Kuressaaret toimuvatel vabariiklikel või rahvusvahelise tähtsusega spordiüritustel;• sotsiaalse suunitlusega projektid, mis on suunatud sõltuvusainete tarbimise ennetustegevuseks.

Veel artikleid samast teemast »