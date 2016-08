Kuressaare Sõnumid

Et maailm oleks ja jääks imeliseks igale lapsele

Neljapäev, 01. september 2016.



Jälle see algab... Vihmahood ja jahedus vahetavad välja suvesoojuse, suvine vabadus hakkab omandama asisemaid piirjooni. Lapsed lähevad kooli ja ka vanematel on sellega seoses uued kohustused.



Suur minekuärevus,

ootus ja pelg –

kas ongi sel tundmusel nime?

On teadmatus sund,

mis edasi viib

ja pisimgi avastus ime.

/Olivia Saar/



Kooliminek on oluline sündmus nii lapsele kui ka tema vanematele. Enamik lastest elab koolielusse sisse raskusteta, kuid on ka neid, kellel kohanemine rohkem aega võtab.



Samuti peab kool olema võimeline kohanema lapsega. Eeliseks on rõõmus ellusuhtumine ja huvi õppimise vastu, sest kool nõuab järjepidevat tööd ja aastatepikkust pingutust.



Juba filosoofid on öelnud: „Sa kas usud, et saad millegagi hakkama, või usud, et sa ei saa millegagi hakkama. Igal juhul on sul õigus.“ Head lapsevanemad, julgustage ja kiitke oma last. Kritiseerige last võimalikult vähe ja ka siis vaid tema tegusid.



Kõige olulisem on, et vanemad tunneksid jätkuvalt huvi laste endi, mitte vaid kooli ja õppimisega seonduva vastu. Lapsed vajavad, et neilt oodataks isetegutsemist ja neil lastaks seda teha. Aga me ei tohi täiskasvanutena unustada, et eksimine on õppimise oluline osa. Lastel on erinevad tugevad küljed ja oskused. Nende jaoks on oluline teada, et me armastame neid selle eest, kes nad on, mitte selle eest, mida nad suudavad teha.



Eestis esineb lubamatult palju mentaliteeti, et laste kehalisse karistamisse suhtutakse kui aktsepteeritud käitumisviisi ning ei arvestata, et sellisel toimimisel on pikemaajalised tagajärjed laste käitumisele ja edasisele elule.



Püüelda tuleks suhtumise poole, mille puhul lapsevanem arvestab lapse huvide ja õigustega, on hoolitsev, tunnustav ning hoidub lapse vaimsest või kehalisest karistamisest.



See viib lapses usalduse ja heaolu tekkimiseni ning võimaldab lapsel üles kasvada turvalises õhkkonnas. Sellise suhte puudumine suurendab lastes märkimisväärselt käitumuslike ja emotsionaal-sete probleemide kujunemise riski.

Sinu laps ei karistaks sind kunagi füüsiliselt, proovige mõista teineteist.



Vaimne või kehaline karistamine õõnestab lapse enesehinnangut ja tema toimetulekuoskused on selle tõttu edasises elus nõrgemad. See pärsib suhtlemisoskuste arengut, mille tulemusena väljendub laps agressiooni kaudu ja käitub teistega nii, nagu temaga kodus käitutakse.

Sellise surnud ringi vältimiseks pööratakse kehalise karistamise probleemile järjest enam tähelepanu nii mujal maailmas kui Eestis, kus alates 1. jaanuarist 2016 on laste kehaline karistamine lastekaitseseadusega keelatud. Kehalise karistamise alla kuulub muu hulgas tutistamine, laksu andmine, raputamine või tõukamine.



Oluline on mõista, et karistamine annab soovitule vastupidise tulemuse. Lapse käitumise tegelik taust ja peidus olevad sügavamad vajadused jäävad tähelepanuta ning tal ei ole võimalik õppida õigeid käitumismudeleid konfliktiolukordade lahendamiseks.



Lapsevanematel puuduvad sageli vajalikud teadmised ja oskused, kuidas õigesti toimida.



Sellisel juhul on võimalik kasutada spetsialistide abi, kelleks võivad olla näiteks pereterapeudid, osaleda vanematele suunatud koolitustel või küsida abi ja nõuannet omavalitsuse lastekaitsetöötajalt. Lapse kasvatamise ja suhteprobleemidega seotud küsimuste puhul on võimalik pöörduda ka lasteabitelefoni 116111 poole, mis pakub ööpäevaringselt nõustamist nii eesti kui vene keeles ning helistamine on tasuta.



Head õpetajad lasteaedades ja koolides, olgu teil tarka ja hoolivat silma märkamaks lapse muret aegsasti. Teame kõik, et jagatud mure on juba pool muret. Ühtlasi kutsume kõiki inimesi märkama neid lapsi ja peresid, kes vajavad abi ja toetust ja sellest ka teada andma. Ärgu jätku kaasinimeste mure meid külmaks, sest mõnikord võib ka väike märkamine, toetus ja lihtsalt hea sõna päästa kogu teise inimese maailma.



Albert Einsteinile kuuluvad sõnad: „Elada võib kahte moodi: üks on nõndaviisi, justkui poleks miski ime; teine on nii, et kõik meid ümbritsev on imeline.“

