Kuressaare Sõnumid

Ultima Thule maraton ootab osalema ja kaasa elama

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Anu Vares, Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunik Neljapäev, 01. september 2016. 17. septembril 2016 kell 11 antakse Kuressaare lossihoovis start esimesele Ultima Thule maratonile. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas kulgeval rajal on võimalik joosta nii maratoni kui ka poolmaratoni ning 21,1 km rada saab läbida ka käies või kepikõndi tehes.



Maratoni ühe korraldaja, Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul tuleb Ultima Thule maratoni idee eest tänada endist ajakirjanikku ja praegu valitsuse meedianõunikuna töötavat Rasmus Kagget, kes käis mõtte välja 2015. aasta detsembris Saare maakonna arengukonverentsil “Ultima Thule – maailma äärel on kõik võimalik”. “Lubasin, et kui Rasmus tuleb jooksma, siis me selle maratoni Saaremaal 2016. aasta sügisel ka korraldame,” rääkis Kallas ja kinnitas, et on koos Rasmus Kaggega 17. septembril poolmaratoni stardis.



Et just Saaremaa on paljuotsitud müstiline ja müütiline Ultima Thule, kuhu 4. sajandil enne meie aega jõudis ajaloo esimene maadeuurija, kreeklane Pytheas, on väitnud nii Lennart Meri oma raamatus “Hõbevalge” kui ka Raul Talvik 2015. aastal ilmunud teoses “Teekond maailma ääreni”. “Just nimelt sellepärast, et Ultima Thule ja Saaremaa omavahel kinni siduda, oleme otsustanud 17. septembril korraldada Kuressaares esimese Ultima Thule maratoni,” rääkis Rasmus Kagge.



31. augusti lõunaks oli esimesele Ultima Thule maratonile registreerunud 100 spordisõpra, neist 27 maratonile, 42 poolmaratonile ja 31 huvilist soovib 21,1 km läbida käies või kepikõndi tehes. Registreerumislingi leiab

Ultima Thule maratoni Facebooki lehelt https://www.facebook.com/UltimaThuleMaraton.



Samas saab tutvuda ka pidevalt täieneva stardinimekirjaga. 1.–15. septembril registreerudes on osavõtutasu 15 eurot ja 17. septembril ehk stardipäeval sularahas tasudes 20 eurot. Osalemissoovist võib teada anda ka e-posti

aadressil railiruutel@gmail.com või anu.vares@gmail.com. Maratoni lubatakse jooksma vähemalt 18-aastased spordisõbrad, kes on selle distantsi läbimiseks piisavalt treeninud. Poolmaratoni puhul on soovituslikuks vanusepiiranguks 16 eluaastat.



Kõik lõpetajad saavad medali ja diplomi ning maratoni ja poolmaratoni kolme kiiremat mees- ja naisjooksjat autasustatakse meenega. Auhindu loositakse välja ka kõigi startijate vahel ning samuti on eraldi loosiauhinnad vähemalt nelja osalejaga asutuse, ettevõtte või spordiklubi esindustele.



Need (kures)saarlased, kes seekord ise joosta või kõndida ei soovi, on oodatud nii lossihoovi kui ka raja äärde maratonist osavõtjatele kaasa elama. Kõigil kergliiklejatel ja autojuhtidel palume maratoni ajal ehk 17. septembril kell 11–17 olla tavapärasest veelgi tähelepanelikum ning arvestada teedel liikuvate jooksjate ja kõndijatega. Samuti palume jooksurajal ja selle läheduses mitte lasta koertel lahtiselt ringi liikuda.



Tänavuse Ultima Thule maratoni rada kulgeb peamiselt Kuressaare ja linna lähiümbruse kergliiklusteedel, tervisepargis, Kudjape-Upa terviserajal, Mereranna teel ja Lillekülas, samuti joostakse Roomassaare poolsaarel, Lilbi, Kärdu ja Vaivere külasid läbivatel ning Muratsi sadamasse viival teel.

Ultima Thule maratoni korraldab MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus.



