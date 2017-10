Loodus

Valimised ja loodus

Laupäev, 28. oktoober 2017.



Valimised kohalikule juhtimise ja otsustamise tasandile on seekord läbi. Inimesed on teinud oma valiku. Vastavalt oma informeeritusele, teadmistele, kogemustele ja vastutustundele.



Ligi pool maakonna valimisõigusega elanikest tegi kõrvalehoidmise valiku. Selleks võis olla mitmeid põhjusi, sealhulgas ükskõiksus oma elukeskkonna kvaliteedi ja selle tuleviku vastu.



Samas ei olnud loodus- ja keskkonnateadlikele inimestele valimislubadustes antud ka häid või piisavaid valikuvõimalusi. Ükski võimule ja valitsemisele pürgiv seltskond ei väärtustanud aukartust elu ees, ei väärtustanud looduse mitmekesisust ja tervistavat ning elamist rõõmustavat looduskeskkonda.



Ei olnud näha selget soovi kaitsta saare elanikke, peresid ja kogukondi otsuste eest, mis hävitavad seda väärtuslikku mitmekesisust ning elukeskkonda, mida loodus võib meile pakkuda ja varasemad põlvkonnad inimesi on meie põlvkonnale osanud pärandada.



Vabale rahvale on vabad valimised väga oluline võimalus kujundada oma tulevikku. Valimisotsusega on võimalik näidata juhtidele oma hinnangut seni tehtud tööle ja anda võimalus neile uutele, kellega koos on rohkem lootust oma kodukohas paremale ja väärtuslikumale eluperspektiivile.



Ei tule keegi kaugelt ja eemalt meie eest seisma, meie loodust hoidma ja elukeskkonda väärtustama.



Valikute tegemisel on oluline arusaamine, et kõik algab ja ka lõpeb loodusega. Looduskeskkonna seisundist ja elujõust, mis on elukeskkonna kõige määravam osa, sõltub inimeste elukvaliteet, tervis, elukaare pikkus ja laste tulevik.



Elukeskkond hävitab



Mõned näited. Saksamaal on kadunud üle 75% putukatest. Põhjus ei ole veel täpselt teada. Vastavad uuringud kestavad, aga teadlased oletavad, et oluline põhjus on intensiivpõllumajanduses rohkesti kasutatavad putukamürgid.



Kardetakse putukate kadumisega kaasnevat ökoloogilise lumepalliefekti tekkimist. Putukate arvukusest sõltub paljude taimede tolmlemine ja viljakus, nende püsimajäämine liigina ja paljude loomade toidubaas. Seega ka inimese toidulaua mitmekesisus ja toidu kvaliteet.



Uuringud näitavad, et elukeskkonna reostatus tapab rohkem inimesi kui laialt levinud haigused. Elamine saastunud õhu, vee ja maapinnaga keskkonnas põhjustas maailmas 2015. aastal üheksa miljonit enneaegset surma. Samas suitsetamine põhjustas ligi seitse miljonit surma ning aids, malaaria ja tuberkuloos kokku ligi kolm miljoni surma.



Maailmas väheneb, st kaob toitu kasvatav mullapind läbimõtlemata inimtegevuse tagajärjel iga päevaga 300 km2 võrra. See on maapind suurusega ligi poolteist Muhu saare pindala või kokku ligi kolme Vormsi saare suurune maa. Ligi üheksa päevaga aga Saaremaa suurune maatükk.



Maakera eluskihi looduslik mitmekesisus aina väheneb ja koos sellega ka üldine vastupanuvõime jätkusuutlikult reageerida elukeskkonna muutustele. Inimene on selle loodusliku mitmekesisuse püramiidi tipus ja kõik allpool toimuv mõjutab ka inimliigi tulevikku.



Just seetõttu on oluline teada, milliseid valikuid oskavad ja tahavad teha meie valitud inimesed kohalikes otsustuskogudes.



Inimene hävitab loodust



Looduse häirekell lööb juba pikemat aega. Paljudes kohtades seda ei märgata. Ka Eestis ja minu kodukohas on looduskeskkond halvenemas ja omamaised liigid hääbumas.



Teadlaste hinnangul elab Eesti metsades, eelkõige põlismetsades ja põlispuudel kokku ligi 20 000 elusliiki. Praeguse valdava hoolimatu metsamajanduspraktikaga ja põlispuude raiepraktikaga tegutsetakse paljude liikide ja ühise elukeskkonna väärtuste kadumise nimel.



Paraku ei teatagi veel täpselt, millistele elusliikidele on inimtegevuse mõtlematu ja liigne intensiivsus ületanud kriitilise piiri. Loodus ei sure päevapealt, vaid pikkamisi. Oluline on näha, märgata ohumärke ja teada liikide väljasuremise protsesse. Siis on lootust, et oskame võimaluse korral teha igaüks eraldi ja ka kogukonnana oma tuleviku nimel paremaid valikuid.



Kui inimesed, kes ainsa elusliigina on võimelised oma tulevikku ette nägema ja kujundama, ei oska või ei taha arvestada ning kohaneda Maal elamise loodusseadustega, siis on see inimliigile tupiktee.



Ka see on inimeste valik oma laste tuleviku nimel. Valik tehakse tuleviku vahel, kas elada edasi aina reostatumas, mürgisemas ja tuhmimas elukeskkonnas või siis mõistusepärasemat elamist ning tervist toetavas ja väärtustavas elukeskkonnas.



