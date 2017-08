Loodus

Kasvata ise oma kodus tervendajaid

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: MM Laupäev, 19. august 2017. Piparmündi kasvukohaks vali ala, kus taim saab piiramatult hõivata talle sobiliku kasvuruumi. FOTO: Ester Näälik Piparmünt ja saialill on väga lihtsalt kasvatavavad taimed, millega saab ka algaja aiapidaja ja potipõllumees hakkama. Praegu on mõlemad taimed korjeküpsed ning aeg sobilik korjata ja kuivatada talveks.



Piparmünt vajab õues kasvades palju valgust ja niiskust. Toas potis kasvatades väldi otsest päikest ja küttekeha vahetut lähedust.



Piparmündi kasvatamisel tuleb arvestada sellega, et taim paljuneb väga kiiresti. Kasvukohaks on mõttekas valida ala, kus see saab vabalt ja piiramatult hõivata talle sobiliku kasvuruumi.



Taime võib paljundada jagamise teel või pistikutega, seemnest kasvatamist peetakse keeruliseks.



Saialill on üheaastane suvelill, mille seemned hakkavad idanema 15°C juures. Kõige lihtsam on teda paljundada seemnete külvi teel avamaale või suurtesse pottidesse.



Saialille kasvukohaks sobib igasugune muld. Ilusam ja õiterohkem taim sirgub päikesepaistelises kohas rammusas mullas.



Kasulikud omadused



Nii saialille kui piparmünti võib kasutada ravimina kui ka kulinaarias. Piparmündi lehtedest valmistatud tee ja tinktuur toimivad valuvaigistavalt, leevendavad gaasivalusid ja vähendavad iiveldust.



Kulinaarias kasutatakse piparmündi lehti erinevate roogade maitsestamisel. Lehti võta taime ladvast või oksatippudest, selliselt toimides külgharud kasvatavad võimsad lehed.



Lehtede võtmisel pea silmas, et taimest ei jääks järele ainult vars. Üle kolmandiku ei soovitata lehtedest eemaldada, vastasel juhul jääb piparmünditaim kiratsema.

Rahvameditsiinis kasutatakse piparmündi kasulikke omadusi mitme tõve avitamise korral. Piisab vaid piparmündisõõmust, et aju paremini tööle „häälestada“.



Samuti tuntakse-teatakse piparmünti rahustina ning stressi ja väsimuse peletajana. Väidetavalt vallandab piparmündilõhn kehas õnnehormooni serotoniini.



Rahustava toime saavutamise eesmärgil teed juues lisa soojale teele mett. Piparmünditeed soovitatakse ka sapi- ja maksapõletiku korral – tee joomisega suurendab sapi eritus.



Piparmündilõhn kiirendab ka seedimisprotsessi, kuna süljenäärmed aktiviseeruvad lõhna tundes. Kuna piparmünt kiirendab ainevahetust, on see abiks ka kaalulangetamisel.

Ka nohu ja köha puhul annab tugev piparmündilõhn häid tulemusi – leevendab hingamisteede probleeme. Viimati nimetatud häda ilmnemisel joo piparmünditeed.



Peavalu korral soovitatakse hõõruda piparmündiõli otsmikule ja ninale.

Piparmündi lehtede närimist peetakse tõhusaks abimeheks suuhügieenis – suuõõnes tekib koheselt värske lõhn.



Saialille võib kasutada nii lõikelillena, ravim- kui ka värvitaimena ning sobitada toiduainetega. Kusjuures vaasis võib tema õiteilu nautida 5–8 päeva.

Nii nagu piparmünt, on leidnud ka saialill laialdast kasutamist rahvameditsiinis – valmistatakse teed, tõmmiseid, õli, salvi ja tinktuure.



Saialille õisi tuleb korjata enne lõunat ja kuivatada varjulises õhurikkas kohas ühekordse kihina. Päikese ja kunstliku valguse käes kuivatades muutub õitest valmistatud droogide loomulik värvus.

Taimedest võib teha ka väikesed kimbukesed ja riputada need kuivama varjulisse õhurikkasse kohta.



Kuivatatud taimi ei ole soovitatav hoida üle aasta, sest siis minetavad nad oma toime ravimitena.





TEE

1 liitri vee kohta ~10 grammi peenestatud taimeosi, kallatakse peale keev vesi ja lastakse ca 15 minutit tõmmata kaanega nõus.



TINKTUUR

5–10 osa viina (vähemalt 80%) valatakse 1-le osale peenestatud taimeosadele ja lastakse seista umbes 7 päeva toatemperatuuril. Vahepeal soovitatav loksutada.



EKSTRAKT

1-le osa peenestatud taimeosadele valatakse 5 osa ~40-kraadist vett, hoida sama temperatuuri juures 1–2 päeva, vahepeal sega.



PULBER

Korralikult kuivatatud taimeosad hõõruda peeneks ja hoiustades õhukindlas anumas.



SALV

Segatakse kokku soolamata või ja värske taime mahl.

