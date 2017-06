Loodus

Saare noor võitis fotokonkursil 1. ja 3. koha

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 10. juuni 2017. Vahel võib juhtuda, et hea pildi jaht kukub ise sülle, tuleb vaid reageerida ja kompositsioonile õige nurk leida. FOTO: Martin Vesberg Eile kuulutati Tartu loodusfestivalil välja fotokonkursi “Metsik linn” võitjad. Kui üldvõit läks Remo Savisaarele, siis laste ja noorte kategooria võit ning kolmas koht kuulusid Saaremaa ühisgümnaasiumis 7. klassi lõpetavale Martin Vesbergile.



Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja Eesti loodusmuuseumi korraldatava fotokonkursi „Metsik linn” peamine eesmärk oli juhtida inimesi rohkem märkama loodust ning elurikkust linnaruumis. Loodus võib ühelt poolt tuua linna meeldiva elukeskkonna, kuid inimesed ei pruugi loodusele alati sama hoiakuga vastata.

Žürii liikmel Margot Saksonil oli hea meel näha, et inimesed võtsid konkursi eesmärki tõsiselt ning mõtestasid seda, mida läbi kaamerasilma nägid. „Tööde hulgas oli nii imekauneid kaadreid kui ka väga valusaid ülesvõtteid,” lisas Sakson.



Üldkategoorias valiti parimaks Remo Savisaare foto luigest, kes kaotas elu, süües inimeste pakutud sobimatut toitu. Laste ja noorte kategoorias pälvis võidu ja kolmanda koha Martin Vesberg vastavalt fotodega „Öös on asju” ja „Uue elu algus…”.

„Olin veel hämaras õues, kui äkki nägin kaelus-turteltuvi kase otsas. Kuna taevas oli üsnagi suur kuu, sai veel pildistada, ei olnud liiga pime. Sättisin tuvi täpselt kuu taustale, mis joonistas ta kontuuri hästi välja,“ kirjeldas Martin Vesberg tänavu jaanuaris saadud pildi tagamaid.



Kuigi kaamerast vaadates tundus saadud pilt talle pigem kui dokumentaalkaader, sai ta faile arvutisse laadides hea üllatuse osaliseks. „Arvan, et pilt jutustab palju.“



Delfi „Noorte hääle“ publikupreemia sai Liset Suurmetsa foto „Kuidas töö, nõnda palk!”. Seto Folgi eriauhinna sai Helen Männi foto „Naabrid”, mis pälvis üldkategoorias kolmanda koha. Konkursile laekus kokku 312 fotot 151 autorilt, neist 79 fotot laste ja noorte kategoorias.



Fotosid hindas žürii koosseisus loodusemees ja fotograaf Rein Kuresoo, loodusnäituste kuraator Lennart Lennuk, kujundaja Margot Sakson, fotograaf Sven Začek ning kujundaja Eve Valper.



Auhinnad panid välja Photopoint, National Geographic Eesti, Looduse Omnibuss, Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Eesti loodusmuuseum, Salibar OÜ, MyPrint, Seto Folk, Tartu linn, keskkonnaamet, Energia Avastuskeskus ning teaduskeskus AHHAA.



Fotokonkursi parimaid töid saab näha välknäitusel Tartu loodusmaja pargis 9. juunist 31. augustini.







Laste ja noorte kategooria võitjad

I koht – Martin Vesberg „Öös on asju”

II koht – Christian Koitve „Harilik-leethiir”

III koht – Martin Vesberg „Uue elu algus …”



Üldkategooria võitjad

I koht – Remo Savisaar „Veelindude toitmisel on oma hind”

II koht – Remo Savisaar „Rivaal”

III koht – Helen Mänd „Naabrid"

