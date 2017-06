Loodus

Kevadine trall õilsa eesmärgi nimel

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: Karl Jakob Toplaan Laupäev, 10. juuni 2017. Pulmatantsu ajal uhkustatakse oma tutiga, mis aetakse pealaele püsti – niiviisi tantsivad paarid päevas kümneid kordi. FOTO: Karl Jakob Toplaan Kuressaarest linnulennult seitsme kilomeetri kaugusel linnamürast eemal asub Kasti lahe ääres 7-hektariline jäänukjärv, mida kohalikud tunnevad Vartaaugu nime all.



Kunagine lahesopp on ajapikku kinni kasvanud ning tekkinud on iseseisev järv, mis on nüüdseks merega eraldatud mõnesaja meetri laiuse roomassiiviga. Kuigi järv asub merele väga lähedal, ei sõltu tema veetase suvistest mereveetaseme kõikumistest.



Tegemist pole aga pelgalt ühe jäänukjärvega teiste seas, vaid veekogu pakub pesitsusvõimalusi erakordselt paljudele lindudele, kellest suurema osa järvest on vallutanud tuttpütid.



Järv on pealtnäha liigivaene, sest kaldaid ümbritseb igast küljest mitmemeetrine roosein, ent siiski on seal peidus piisavalt toitu, et mitmed liigid saaks toidetud.

Lisaks arvukale tuttpütile pesitsevad järvel veel hallhaned, kühmnokk-luiged, rist- ja sinikael-pardid, laugud, kalakajakad ning ka sarvikpütt. Samuti on Vartaauk puhkepaigaks mitmetele rändlindudele.



Järv jääb liiga väikeseks



Järve naelaks on aga kindlasti tuttpütid, kelle suur arvukus teeb järve ainulaadseks. Väikesel territooriumil on pesitsenud erinevatel aastatel lausa 7–9 tuttpütipaari, kuigi üldiselt armastavad pütid rahu ja eraldatust ning ei soovi liigikaaslasi külje alla.



Kuna linde on järvel palju, aga pesitsemiseks parim koht on piiratud mahutavusega, esineb nende seas palju olelusvõitlusi ja võitlust territooriumi pärast. Tuttpüttide eelistatud pesitsuspaigaks on järve keskel asuv roostikusaar, mis pakub haudumise ajal kaitset kiskjate eest, kes nende mune himustavad. Samuti on vanalinnul võimalus ohu korral roostikus peituda.



Talvel on madal jäänukjärv jäätunud ning siis võib roostikust leida mitmeid vanu pesi, mis kuuluvad hallhanedele. Kevade hakul on esimeseks saabujaks kühmnokk-luik, kes kaua vaikust nautida ei saa, kuna aprilli algul saabuvad tuttpütid.



Sel aastal jõudsid pütid kohale paari päeva jooksul. Aprillikuu teise nädala alguses ujusid järvel ringi vaid üksikud pardid ja luiged, ent nädala keskel kihas järv juba askeldavatest ning valjuhäälsetest püttidest.



Rändelt tulnud linnud puhkamiseks palju aega ei jätnud, vaid asusid kohe täie kirega selle juurde, milleks nad meile üldse tulid – uue põlvkonna loomise juurde.



Osavad tantsupartnerid



Tuttpütid on tagasihoidliku värvusega linnud, kuid nende pärliks on uhke roostekarva krae ning must tutt peas, mille järgi on nad ka nime saanud.

Silmapaistev välimus on vajalik paarilise tähelepanu köitmiseks, kuid minu tähelepanu on köitnud hoopiski tuttpüttide erakordne pulmatants, mis kestab saabumisest kuni munade haudumiseni.



Tantsitakse paaris, teineteisele kiindumuse avaldamiseks ning rivaalidele näitamiseks, et siia teil asja pole, meie oleme paar. Tantsu põhisammudeks on teineteisele vastamisi olemine ja oma uhke krae raputamine, millele lisavad vürtsi graatsilised nokatõmbed läbi tiivasulestiku ning pehme tooniga naksatused ja krooksatused.



Samuti uhkeldatakse tantsu ajal oma tutiga, mis aetakse pealaele püsti. Niiviisi tantsivad paarid päevas kümneid kordi, kuid sellega asi ei piirdu. Kui isane leiab, et on õige aeg, lisandub tavapärasele tantsule kulminatsioon – väljavalitule kingitakse üks ilus veetaime jupike, samal ajal end kõrgele ajades, vaat ei lausa vee peal seistes.



Nüüdseks on tantsuaeg läbi ning vanalinnud istuvad pesas ja hauvad mune. Sel aastal on haudumine hiline, sest jahe kevad ning maikuus üllatanud lumesajud pikendasid tantsuperioodi ning lükkasid pesaehitust edasi.



Juuni lõpuks peaksid aga triibulised pojad ilmavalgust nägema ning kohe ka järvel ujuma hakkama. Sebramustriga poegadel on esimestel elunädalatel siiski turvalisem parvetada vanemate seljas, mitte omapead ringi hulkuda.



Nii võibki mõne nädala pärast näha vaatepilti, kus vanalinnu sulestikust paistab välja üks või enam triibulist, toitu nõudvat poega.



