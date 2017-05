Loodus

Lind, loom või hoopiski nahkhiir?!

Laupäev, 27. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 27. mai 2017. Suviti kogunevad nahkhiired kolooniatesse, mille peamine eesmärk on järglaste ilmaletoomine ning iseseisvaks kasvatamine. FOTO: Karl Hendrik Tamkivi Keeruline on leida imetajate rühma, kelle kohta leviks enam müüte ja teadmatust, kui seda on käsitiivalised, maakeeli nahkhiired.



Folkloorist ja filmidest pärinevat negatiivset vereimeja mainet on neilt loomakestelt juba pea võimatu maha pesta, kuid tegelikkuses on nahkhiired palju kasulikumad ja ohutumad kui keegi meist arvatagi oskaks.

Maailma suurimaks käsitiivaliseks on Aasias elutsev suurtiibur, kes võib kaaluda kuni 1,6 kg ja kelle tiibade siruulatus võib küündida 1,7 meetrini. Kõhedusttekitavatest mõõtmetest hoolimata on tegu vägagi rahumeelse loomaga, kes toitub vaid puuviljadest.



Eesti nahkhiired sääraste rekorditega hiilata ei saa – meie „hiiglaseks“ on suurvidevlane oma kuni 40-grammise kaalu ja 35–45-sentimeetrise siruulatusega. Märkimist väärib, et pea kõik 12 regulaarselt esinevat nahkhiireliiki Eestis on nendest numbritest veel kordi pisemad.



Vereimejatest meie aladel rääkida ei saa, pigem on just nahkhiired need, kes vereimejaid söövad. Kõik meie käsitiivalised toituvad putukatest, nende toidulaual mängivad olulist rolli näiteks sääsed, kes meie verd himustavad. Seega on hirm nahkhiirte ees alusetu, tegu on hoopiski väikestviisi sangaritega.



Nahkhiirte kolooniad



Ei ole vahest kellelegi uudis, et nahkhiired talvituvad sageli inimese loodud tehistingimustes. Keldris, puuriidas või pööningul on sügavat talveund magavat nahkhiirt näinud tõenäoliselt paljud meist.



Keskkonnainspektsiooni valvetelefon on periooditi lausa punane inimeste kõnedest, kes on leidnud talvituva nahkhiire. Kohati on häda lausa tervete kolooniatega – osal nahkhiirtel on komme talv mööda saata tihedates kobarates, et karme tingimusi paremini taluda.



Vähem on aga teatud fakt, et ka suviti kogunevad nahkhiired kolooniatesse. Suvekolooniate peamine eesmärk, erinevalt talvekolooniatest, on järglaste ilmaletoomine ning iseseisvaks kasvatamine.



Just poegimiskolooniate seisund on nahkhiirte elutsüklis üks olulisemaid etappe. Eesti nahkhiired sigivad suve jooksul vaid korra ning enamasti on neil vaid üks järglane.



Seega võib suvekoloonia, kuhu on kokku kogunenud palju isendeid, hävimine olla kohalikule nahkhiire populatsioonile tugeva negatiivse mõjuga.



Puudulikud andmed



Eestis on suuri talvituskolooniaid seiratud aastakümneid ning seetõttu on meil olemas ülevaade talvituva asurkonna seisundist. Suvekolooniatega lood nii hästi ei ole – andmed on enamasti lünklikud või aegunud ning süstemaatilist kaardistamist enamasti tehtud ei ole.



Tegu on kahetsusväärse olukorraga, sest vähene teave suvekolooniate kohta on tõsine lünk meie teadmistes, see takistab nahkhiirte kaitse sisukat planeerimist ja elluviimist.



Nahkhiirte seisukord nii Eestis kui ka kogu maailmas ei ole sugugi kiita, olgu selle põhjustajaks kas loodusmaastike hoolimatu ümberkujundamine või liigne taimemürkide kasutamine. Seetõttu on ka kõik meie käsitiivalised looduskaitse all. Saaremaa puhul on andmestik sisuliselt olematu ja vajab seetõttu kiiret tegutsemist.



Just Sõrve poolsaar on paljudele rändavatele nahkhiireliikidele sisenemiskoridor Eesti aladele. Siinsete kolooniate kaardistamine ja populatsioonide arvukuse määramine looks võrdluspõhja, mille abil hinnata meie käsitiivaliste olukorda ja kiiresti näha toimuvaid muutusi. Hoolimata oma väiksusest on nahkhiired meie ökosüsteemi asendamatu osa, kes väärib lähemat uurimist. Lääne-Saaremaa on selle tööga alustamiseks väga hea koht.



Sel suvel viin Lääne-Saaremaal läbi õpilasuurimust, mille eesmärk on kaardistada nahkhiirte suvekolooniad selles piirkonnas. Seoses suvekolooniatega kutsungi kõiki Lääne-Saaremaa elanikke üles teavitama oma kodus või selle läheduses asuvast nahkhiirte suvekolooniast. Töö hooajalisust arvesse võttes oleks pimesi otsimine liialt ajamahukas. Iga kõne ja e-kiri on oodatud, sest sellega aitate kaasa sisuka uurimistöö valmimisele. Vastutasuks saate teada, millised nahkhiired teie kodu lähiümbrust asustavad. Infot suvekolooniate kohta ootan e-posti aadressil karltamkivi@gmail.com või telefonil 5454 9100.



Karl Hendrik Tamkivi,

Vilsandi RP noor looduskaitsja, SÜG-i 10. kl õpilane Folkloorist ja filmidest pärinevat negatiivset vereimeja mainet on neilt loomakestelt juba pea võimatu maha pesta, kuid tegelikkuses on nahkhiired palju kasulikumad ja ohutumad kui keegi meist arvatagi oskaks.Maailma suurimaks käsitiivaliseks on Aasias elutsev suurtiibur, kes võib kaaluda kuni 1,6 kg ja kelle tiibade siruulatus võib küündida 1,7 meetrini. Kõhedusttekitavatest mõõtmetest hoolimata on tegu vägagi rahumeelse loomaga, kes toitub vaid puuviljadest.Eesti nahkhiired sääraste rekorditega hiilata ei saa – meie „hiiglaseks“ on suurvidevlane oma kuni 40-grammise kaalu ja 35–45-sentimeetrise siruulatusega. Märkimist väärib, et pea kõik 12 regulaarselt esinevat nahkhiireliiki Eestis on nendest numbritest veel kordi pisemad.Vereimejatest meie aladel rääkida ei saa, pigem on just nahkhiired need, kes vereimejaid söövad. Kõik meie käsitiivalised toituvad putukatest, nende toidulaual mängivad olulist rolli näiteks sääsed, kes meie verd himustavad. Seega on hirm nahkhiirte ees alusetu, tegu on hoopiski väikestviisi sangaritega.Ei ole vahest kellelegi uudis, et nahkhiired talvituvad sageli inimese loodud tehistingimustes. Keldris, puuriidas või pööningul on sügavat talveund magavat nahkhiirt näinud tõenäoliselt paljud meist.Keskkonnainspektsiooni valvetelefon on periooditi lausa punane inimeste kõnedest, kes on leidnud talvituva nahkhiire. Kohati on häda lausa tervete kolooniatega – osal nahkhiirtel on komme talv mööda saata tihedates kobarates, et karme tingimusi paremini taluda.Vähem on aga teatud fakt, et ka suviti kogunevad nahkhiired kolooniatesse. Suvekolooniate peamine eesmärk, erinevalt talvekolooniatest, on järglaste ilmaletoomine ning iseseisvaks kasvatamine.Just poegimiskolooniate seisund on nahkhiirte elutsüklis üks olulisemaid etappe. Eesti nahkhiired sigivad suve jooksul vaid korra ning enamasti on neil vaid üks järglane.Seega võib suvekoloonia, kuhu on kokku kogunenud palju isendeid, hävimine olla kohalikule nahkhiire populatsioonile tugeva negatiivse mõjuga.Eestis on suuri talvituskolooniaid seiratud aastakümneid ning seetõttu on meil olemas ülevaade talvituva asurkonna seisundist. Suvekolooniatega lood nii hästi ei ole – andmed on enamasti lünklikud või aegunud ning süstemaatilist kaardistamist enamasti tehtud ei ole.Tegu on kahetsusväärse olukorraga, sest vähene teave suvekolooniate kohta on tõsine lünk meie teadmistes, see takistab nahkhiirte kaitse sisukat planeerimist ja elluviimist.Nahkhiirte seisukord nii Eestis kui ka kogu maailmas ei ole sugugi kiita, olgu selle põhjustajaks kas loodusmaastike hoolimatu ümberkujundamine või liigne taimemürkide kasutamine. Seetõttu on ka kõik meie käsitiivalised looduskaitse all. Saaremaa puhul on andmestik sisuliselt olematu ja vajab seetõttu kiiret tegutsemist.Just Sõrve poolsaar on paljudele rändavatele nahkhiireliikidele sisenemiskoridor Eesti aladele. Siinsete kolooniate kaardistamine ja populatsioonide arvukuse määramine looks võrdluspõhja, mille abil hinnata meie käsitiivaliste olukorda ja kiiresti näha toimuvaid muutusi. Hoolimata oma väiksusest on nahkhiired meie ökosüsteemi asendamatu osa, kes väärib lähemat uurimist. Lääne-Saaremaa on selle tööga alustamiseks väga hea koht.Sel suvel viin Lääne-Saaremaal läbi õpilasuurimust, mille eesmärk on kaardistada nahkhiirte suvekolooniad selles piirkonnas. Seoses suvekolooniatega kutsungi kõiki Lääne-Saaremaa elanikke üles teavitama oma kodus või selle läheduses asuvast nahkhiirte suvekolooniast. Töö hooajalisust arvesse võttes oleks pimesi otsimine liialt ajamahukas. Iga kõne ja e-kiri on oodatud, sest sellega aitate kaasa sisuka uurimistöö valmimisele. Vastutasuks saate teada, millised nahkhiired teie kodu lähiümbrust asustavad. Infot suvekolooniate kohta ootan e-posti aadressil karltamkivi@gmail.com või telefonil 5454 9100.Karl Hendrik Tamkivi,Vilsandi RP noor looduskaitsja, SÜG-i 10. kl õpilane

Veel artikleid samast teemast »