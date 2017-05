Loodus

Ekskursioon loomariiki koos Mati Kaaluga

Laupäev, 06. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 06. mai 2017. Mati Kaal ja KG 11b klassi noormees Kristian Važinski, kes ütles: “Algas bioloogia tund, kui õpetaja saatis mind kuulama Mati Kaalu loengut. Mulle on loodusteemad meeldinud lapsest saati.” Foto: Vilma Rauniste Rahvusvahelise Maa päeva raames toimunud kohtumine Tallinna loomaaias elutöö teinud Mati Kaaluga oli tore ja hariv.



Tema muhedas toonis läbielatud ja kogetud pajatused loomadest ja loomaaedadest kui elurikkusest ja elurikkuse oaasidest olid nauditavad nii kõrvadele kui silmadele, kuna jutuga paralleelselt oli kõik ka suurel ekraanil näha.



Loomi suurepäraselt tundev mees alustas juttu ühe süüdistuse ümberlükkamisega. Nimelt sellega, et loomaaedu on nimetatud vahel ka loomade vanglaks. Sellest tingituna pidas Mati Kaal vajalikuks selgitada, kuidas metsloom end vabas looduses tunneb. “Kui põder on viljapõllus, on inimesel kisa lahti. Vaesel põdral pole aga arusaamist, mida ta võib teha ja mida mitte, loomaaias on pilt selge. Looma seisukohalt on seega parem olla loomaaias kui saada surma.”



Looma- ja botaanikaaiad on loodusoaasid, mis on eriti tähtsad ja vajalikud suurlinnade elanikele, kellel on elava loodusega kokkupuute võimalused piiratud. Kaal märkis, et inimese töövõime taastub looduses kuus korda kiiremini võrreldes jõusaali või muu taolisega.



“Suurlinnades on loomaaed tihti ainus võimalus loomi näha ja nende elu tundma õppida. Maailmas on tuhatkond loomaaeda, mis end ära ei majanda, aga need on olemas, sest on vajalikud. Ka inimtegevusest ohustatud asurkondade taastamiseks, olles kui kindlustuskompaniid.”



Kindlustuskompanii



Kaal ilmestas öeldut äärmuslike näidetega, kui kaugele on asi mõne loomaliigi säilimisega läinud.



Üks lugu oli euroopa piisonist, kelle viimane vabas looduses olnud isend lasti maha I maailmasõja järel. Maailma loomaaedades oli neid aga ainult 36 isendit.

“Kui polnuks seda “kindlustuspoliisi“, poleks enam ka euroopa piisonit. Probleemiks on see, et lehtmetsade asukatele pole enam nendele vajalikke alasid.



Teise näite toon amuuri leopardist, keda inimtegevuse tagajärjel on Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea ristumiskohas järel ainult 40. Nüüd rajatakse liigi päästmiseks poollooduslikke alasid mehaanilisel teel.”



Põhja laimokkninasarviku säilitamisega on Kaalu sõnul juba hiljaks jäädud. Nende asualadel lastakse ninasarvikud maha sarves oleva keratiini saamiseks. Viimased kolm-neli looma oli viidud Keenia loomaaeda, kuid salaküttide eest ei pruugi ka see abinõu aidata.



Väljasuremisohus oleva euroopa naaritsa päästmise on Tallinna loomaaed võtnud enda õlule ja liigi päästmiseks tegutsenud 30 aastat. Kui loomaaia direktor Kaal aru sai, et selle loomaliigi käsi käib halvasti, suunas ta Tiit Marani õppima naaritsa elu-olu. Praegu koordineerib Tiit Maran lektori sõnul maailma euroopa naaritsa asurkonna käekäiku.



See naaritsa päästmise operatsioon on tihedalt seotud meie naabri Hiiumaaga, kuhu loomaaias üles kasvatatud isendeid on mitmeid kordi lastud vabasse loodusesse. Ebaõnnestunult ja õnnestunult, põhjuseks väikeste metsajõgede süvendamisega toiduvarude kahanemine, kuid viimase kärna pani ameerika naarits, mille farm saarel asus. “Pärast ebaõnnestumisi ja otsast alustamisi on nüüdseks Hiiumaal looduses sündinud naaritsate hulk juba suurem kui loomaaias paljundatud isendite arv. Saime viimasel hetkel asja käima.”



Loomaaiad kui zookoolid



Kui maailmas külastab loomaaedu umbes 10% inimkonnast, siis arenenud riikides on see osakaal märgatavalt suurem ja seega harimise eesmärk veelgi olulisem. “Üks kord näha ja kogeda on parem kui kümme korda lugeda või kuulda. Sest kaitseme seda, mida armastame, armastame aga seda, mida tunneme ja tunneme vaid seda, mis on meile selgeks õpetatud. Seega loodushariduse andmine on väga oluline,” lausus Mati Kaal ja lisas, et need targad sõnad on Baba Dionilt. Ta jutustas hingemineva loo lastest ja nende kiindumisest loomadesse.



Küllap on enamik linnas korrusmajades elavaid lapsevanemaid tuttav olukorraga, kui lapsed soovivad koera või kassi. Või kedagi muud ega saa seda ühel või teisel põhjusel. “Kui inimesed maal elasid ja loomi pidasid, seda vajadust polnud. Inimeste koondumisega üha enam linna on see vajadus aina suurenenud. On selgunud, et lastel on teatud eas hädavajalik suhelda loomadega. Lasteloomaaiad annavad linnalastele, kellel pole kodus võimalik lemmiklooma pidada ja neilt emotsioone saada, võimaluse nendega vabalt suhelda.



Tutvumisreisil Kopenhaageni loomaaiaga liigutas mind poisipõngerjas, kes kaks tundi järjest paitas ja söötis kitsetalle. Kui lastel mingil ajal ei teki võimalust loomadega suhelda, võivad neil tekkida pöördumatud väärarengud.

Elagem edaspidi nii, et maailm püsiks elamisväärsena nii meile endile kui meie kaaslastele sellel planeedil!”



* Mati Kaal tuletas Tallinna loomaaia 50. sünnipäeval meelde tänapäevase loomaaianduse suurkuju ja isa, Šveitsi zooloogi Heini Hedigeri sõnu: “Loomad pole kaup, vaid looduselt laenuks saadud varandus.”



* Maailmas on üle tuhande loomaaia ja -pargi, kus elab 6000 loomaliiki, kellest 1000 on ohustatud, väljasuremisohus ja/või looduslikes tingimustes juba välja surnud. Euroopaliku loomaaianduse lipukandjal Saksamaal on 414 loomaaeda, Ameerika Ühendriikides 350.



* Maailma suurim loomaaed on Henry Doorly Zoo USA-s, 17 000 isendit 962 liigist, territoorium 53 ha. Tallinna loomaaed kuulub territooriumi poolest (88,6 ha) Euroopa suuremate hulka, on maailma loomaaedadest esikohal kaljukitsede ja uluklammaste kollektsiooni liigirikkusega. 75 aastaseks saanud Tallinna loomaaias oli 10 393 isendit 524 liigist ja alamliigist.



* Asutamisaastad: Viini loomaaed 1752, Tallinna 1939, Kolmärdeni 1965 ja Toronto 1974.



