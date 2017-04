Loodus

Avasta ja märka loodust meie ümber

Laupäev, 22. aprill 2017.



Autor: Maris Sepp, keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Laupäev, 22. aprill 2017. Kalendriaasta kevad algas juba kuu aega tagasi, kuid viimastel nädalatel mõnusat kevadsoojust tunda ei ole saanud. Sellest hoolimata tärkab tasapisi loodus meie ümber. Kutsume üles seda avastama ja märkama, kasutades selleks nutiseadmeid.



Keskkonnaamet kutsub üles kõiki huvilisi südamekuu puhul õue tärkavat kevadist loodust märkama ning oma maakonda ja kodulinna avastama, kasutades selleks digitaalset rakendust Avastusrada.



Alates 14. aprillist kuni 14. maini on igas Eesti maakonnas avatud vähemalt üks linnakeskkonnas paiknev virtuaalne rada, mis on läbitav nutiseadme abil. Raja läbimine jalgsi võtab aega kuni 1,5 tundi.



Saaremaal paikneb 16 kontrollpunktiga rada Kuressaare linnas, mida läbides saavad osalejad ennast proovile panna ning omandada uusi teadmisi loodus- ja kultuuriobjektide kohta.



Rada on eriti sobilik põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele ning õpetajatele õuesõppetunni läbiviimiseks. Tänapäeval on nutitelefon pea igal õpilasel ja selle kasutamine õppetöös on muutunud igapäevasemaks.



Kuressaare Avastusraja läbimiseks tuleb veebilehel www.avastusrada.ee Saare maakonna alt üles otsida rada “Liigu ja õpi Kuressaare Avastusrajal!“ ja end seal registreerida mängijana.



Soovituslik alguspunkt asub Kuressaare ametikooli läheduses, kuid kontrollpunktide läbimise järjekord ei oma tähtsust.



Avastusraja läbimiseks on vajalik kindlasti internetiühendusega nutitelefon ja toimiv e-posti aadress, kuhu saadetakse mängu alustamiseks link. Avastusrajal seiklejad, kes läbivad kõik kontrollpunktid enne 15. maid ja sisestavad oma e-posti aadressi, loosib keskkonnaamet välja auhinnad.



Anna teada, mis looduses toimub



Avastusrada on nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua õues läbitavaid interaktiivseid radu ja see loodi 2015. aastal keskkonnaameti ja Tallinna ülikooli koostöös. Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Keskkonnahariduse arendamine“.



Keskkonnaagentuur ja keskkonnaministeerium korraldaval ka sel aastal loodusvaatluste kampaaniat, mis kestab 14. aprillist 30. septembrini.

Loositakse auhindu



Selleks et kampaanias osaleda, tuleb tehtud liigivaatlus sisestada Loodusvaatluste andmebaasi (lva.eelis.ee). Lisaks veebilehele saab vaatlusi sisestada ka tasuta Loodusvaatluste Nutirakendusega.



Kampaania keskendub käesoleval aastal 22 liigile. Valikus on Eesti Vabariigi läheneva suure juubeli tõttu Eestile sümboolsed liigid suitsupääsuke ja rukkilill. Samuti 2017. aasta imetaja, liblikas, orhidee ja seen ning liigid, kes on eelmistele mingi tunnuse poolest sarnased. Kirja lähevad kõik vaatlused, mis on tehtud alates 2017. aasta algusest kuni kampaaniaperioodi lõpuni, 30. septembrini.



Tublide vaatlejate vahel loositakse välja auhinnad. Kõigi vaatlejate vahel, kes on vaatlusperioodi jooksul sisestanud vähemalt nelja erineva kampaanialiigi vaatluse, loositakse sügisel välja kolm auhinda – kaks Loodusajakirjade aastatellimuse paketti 2018. aastaks ja üks National Geographic Eesti aastatellimus 2018. aastaks, lisaks ühele kolmest võitjast veel ka üllatusauhind.





Loodusvaatluste kampaania liigid:

Imetajad: metskits. Arvesse lähevad ka erinevad tegevusjäljed.

Linnud: suitsupääsuke. Arvesse lähevad kõik vaatlused, kuid eelkõige pesitsusvaatlused.

Taimed: rukkilill, harilik muguljuur, käopäkk, harilik lõokannus, vahelmine lõokannus, harilik kuldvits ja kanada kuldvits.

Liblikad: sini-paelöölane, koerliblikas, valgetähn-pajuliblikas ja kollatähn-pajuliblikas.

Seened: harilik kukeseen, kahvatu kukeseen, lilla kukeseen, lehter-kukeseen, kollakas kukeseen.

