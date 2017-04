Loodus

Kevade märkamine ja leidmine

Laupäev, 08. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Juba ongi väljas kevad. Vähemalt eelkevad, sest aprillikuu pakub tavaliselt veel mitmeid üllatusi ilmastikus ja seda tagasivaatega mööduvale talvele.



Selged looduse märgid kevadest on kõigile, kes soovivad juba märgata, näha ja kuulda. Kalendrikevad saabus küll mõni aeg tagasi, aga see ei too kevadetunnet veel hinge ja südamesse.



Hea ja erutav kevadeootus tekib väga omamoodi ja kuidagi ootamatult. Kuidas just kellelegi ja sõltuvalt sellest, mida või kuidas oodatakse ning millise tundeaistinguga ollakse erk. Inimesele saabub kevad siis, kui midagi seletamatult igatsevat puudutab hinge ja rõõmustab südant.



Inimeste omavahelises vestluses saab sageli kuulda, kuidas või milles keegi kevadet leiab. Siis on hea, kui seda kevade märkamise ja leidmise rõõmu üksteisega jagatakse. Võimalusi selleks on palju, isegi väga palju. Ükskõiksetel võibki kevad saabumata jääda. Siis tuleb jälle terve aasta oodata, et osa saada kevadise elu imedest looduses. Imedest nii taevas kui ka maa peal ja vees.



Maa ja linna erinevus



Kevad saabub inimestele erinevalt. Kevad on uue elu alguse aeg ja kõik ümberringi pakatab elurõõmust. Nii tekib eriline kevadetunne. Selles osas on maarahvas võrratult rikkam linnarahvast.



Maal olles oledki osa loodusest. Seda juhul, kui majast ja autost välja õuele, metsa, aasale või mereranda saad. Linnast maale, loodusesse minek on lihtne, kui seda ainult soovida.



Tungi minna linnast välja vabasse loodusesse põhjustab ilmselt ürgne rännukihk, et näha ja avastada uuenevat elu. Rännukihk avaldub samuti nii metsa- kui ka koduloomadel, lindudel ja kõigel elaval, kes suudab ühel või teisel viisil oma elukeskkonnas liikuda.



Kahjuks jääb paljudes linnades loodust aina vähemaks. Linnas on elusloodus pidevalt kellelegi või millelegi segavalt ees. Seejuures peetakse tavaliselt kõige kergemaks ja kiiremaks lahenduseks ettejääv looduse osa lihtsalt likvideerida. Selmet läbi mõelda, et leida hoopis lahendus, kuidas koos elava loodusega edasi elada.



Linnaloodusega koos elamiseks on erinevaid uuenduslikke tehnilisi, tehnoloogilisi ja loovalt kunstilisi lahendusi maailmas rohkesti olemas. Internetiajastul on targad lahendused sageli kättesaadavad vaid mõtlemise ja tahtmise kaugusel.



Igasuguseks raiumiseks ja elava looduskoosluse likvideerimiseks “kordategemise“ eesmärgil leiab alati põhjenduse. Ja seda paraku elavat loodust ja selle mitmekesisust hävitades.



Säilitada rohelus



Hoopis keerulisem ja loovam on jõuda lahenduseni, mille tulemusel sobilik linnaloodus ei vähene, vaid hoopis laieneb tasapisi. Nii, nagu on juba praegu teada arenguvõimelistes linnades ja enesest lugupidavates linnakogukondades.

Nüüdisaja teadmiste kohaselt näitab linnalooduse vähenemine elukeskkonna halvenemist ja selle kaudu ka elanike tervisenäitajate muutumist halvemuse poole.



Sellist arengusuunda ei saa enam nimetada progressiks, mille poole püüelda. Inimesed lahkuvad esimesel võimalusel asundustest, kus looduse osakaal elukeskkonnas kriitiliselt väheneb. Sellel aastal tõi maailmas kevadetunnet üks sõnum metsanduse valdkonnas. See oli kui esimene kevadine saabunud linnuke, keda on kaua oodatud. Nimelt teatas Norra riik, et loobub üldse lageraietest metsamajanduses. Esimese riigina maailmas! Ellu viiakse asjakohane tegevuskava, et kaitsta riigis looduse mitmekesisust.



Inimese mõjutused



Samal ajal meil Eestis tehakse veel tõsiseid pingutusi selleks, et välja mõelda ja põhjendada aina nooremates metsades üha suuremate lageraiealade tekitamist. See ei tee meie elamist ja kultuuri kindlasti rikkamaks!

1970. aastast alates tähistatakse 22. aprillil ülemaailmset Maa päeva. Seejuures on üheks põhisõnumiks “Avage oma silmad!“.



Inimene on oma tehnilise võimekusega mõjutamas planeedil Maa loodust juba nii sügavalt ja globaalselt, et praegust ajajärku on teadlased hakanud nimetama geofüüsiliste muutuste tõttu antropotseeniks (inimese ajajärk).



Raamatus “Suur maailm, väike planeet“ (2016) on öeldud: “Arvud on jalustrabavad. Planeet on enneolematu surve all. Liiga palju maharaiutud metsi. Liiga palju merest välja püütud kala. Liiga palju väljasurnud liike. Meie planeeti trambitakse igast suunast...“



Teadlaste selliseid väljaütlemisi lugedes meenub lapsepõlves loetud menukas loodusraamat “Hääletu kevad“ (1968). Selles raamatus kirjutatu muutis väga paljude inimeste mõttemaailma ja hoiakuid looduse suhtes. Raamatu ülemaailmse mõju tulemusel ei ole meie kevaded veel hääletud, tuimad ja tolmuhallid. Juba seetõttu tasub ikka ja jälle oodata ning rõõmustada saabuva kevade üle. Autor: Leo Filippov Laupäev, 08. aprill 2017.Selged looduse märgid kevadest on kõigile, kes soovivad juba märgata, näha ja kuulda. Kalendrikevad saabus küll mõni aeg tagasi, aga see ei too kevadetunnet veel hinge ja südamesse.Hea ja erutav kevadeootus tekib väga omamoodi ja kuidagi ootamatult. Kuidas just kellelegi ja sõltuvalt sellest, mida või kuidas oodatakse ning millise tundeaistinguga ollakse erk. Inimesele saabub kevad siis, kui midagi seletamatult igatsevat puudutab hinge ja rõõmustab südant.Inimeste omavahelises vestluses saab sageli kuulda, kuidas või milles keegi kevadet leiab. Siis on hea, kui seda kevade märkamise ja leidmise rõõmu üksteisega jagatakse. Võimalusi selleks on palju, isegi väga palju. Ükskõiksetel võibki kevad saabumata jääda. Siis tuleb jälle terve aasta oodata, et osa saada kevadise elu imedest looduses. Imedest nii taevas kui ka maa peal ja vees.Kevad saabub inimestele erinevalt. Kevad on uue elu alguse aeg ja kõik ümberringi pakatab elurõõmust. Nii tekib eriline kevadetunne. Selles osas on maarahvas võrratult rikkam linnarahvast.Maal olles oledki osa loodusest. Seda juhul, kui majast ja autost välja õuele, metsa, aasale või mereranda saad. Linnast maale, loodusesse minek on lihtne, kui seda ainult soovida.Tungi minna linnast välja vabasse loodusesse põhjustab ilmselt ürgne rännukihk, et näha ja avastada uuenevat elu. Rännukihk avaldub samuti nii metsa- kui ka koduloomadel, lindudel ja kõigel elaval, kes suudab ühel või teisel viisil oma elukeskkonnas liikuda.Kahjuks jääb paljudes linnades loodust aina vähemaks. Linnas on elusloodus pidevalt kellelegi või millelegi segavalt ees. Seejuures peetakse tavaliselt kõige kergemaks ja kiiremaks lahenduseks ettejääv looduse osa lihtsalt likvideerida. Selmet läbi mõelda, et leida hoopis lahendus, kuidas koos elava loodusega edasi elada.Linnaloodusega koos elamiseks on erinevaid uuenduslikke tehnilisi, tehnoloogilisi ja loovalt kunstilisi lahendusi maailmas rohkesti olemas. Internetiajastul on targad lahendused sageli kättesaadavad vaid mõtlemise ja tahtmise kaugusel.Igasuguseks raiumiseks ja elava looduskoosluse likvideerimiseks “kordategemise“ eesmärgil leiab alati põhjenduse. Ja seda paraku elavat loodust ja selle mitmekesisust hävitades.Hoopis keerulisem ja loovam on jõuda lahenduseni, mille tulemusel sobilik linnaloodus ei vähene, vaid hoopis laieneb tasapisi. Nii, nagu on juba praegu teada arenguvõimelistes linnades ja enesest lugupidavates linnakogukondades.Nüüdisaja teadmiste kohaselt näitab linnalooduse vähenemine elukeskkonna halvenemist ja selle kaudu ka elanike tervisenäitajate muutumist halvemuse poole.Sellist arengusuunda ei saa enam nimetada progressiks, mille poole püüelda. Inimesed lahkuvad esimesel võimalusel asundustest, kus looduse osakaal elukeskkonnas kriitiliselt väheneb. Sellel aastal tõi maailmas kevadetunnet üks sõnum metsanduse valdkonnas. See oli kui esimene kevadine saabunud linnuke, keda on kaua oodatud. Nimelt teatas Norra riik, et loobub üldse lageraietest metsamajanduses. Esimese riigina maailmas! Ellu viiakse asjakohane tegevuskava, et kaitsta riigis looduse mitmekesisust.Samal ajal meil Eestis tehakse veel tõsiseid pingutusi selleks, et välja mõelda ja põhjendada aina nooremates metsades üha suuremate lageraiealade tekitamist. See ei tee meie elamist ja kultuuri kindlasti rikkamaks!1970. aastast alates tähistatakse 22. aprillil ülemaailmset Maa päeva. Seejuures on üheks põhisõnumiks “Avage oma silmad!“.Inimene on oma tehnilise võimekusega mõjutamas planeedil Maa loodust juba nii sügavalt ja globaalselt, et praegust ajajärku on teadlased hakanud nimetama geofüüsiliste muutuste tõttu antropotseeniks (inimese ajajärk).Raamatus “Suur maailm, väike planeet“ (2016) on öeldud: “Arvud on jalustrabavad. Planeet on enneolematu surve all. Liiga palju maharaiutud metsi. Liiga palju merest välja püütud kala. Liiga palju väljasurnud liike. Meie planeeti trambitakse igast suunast...“Teadlaste selliseid väljaütlemisi lugedes meenub lapsepõlves loetud menukas loodusraamat “Hääletu kevad“ (1968). Selles raamatus kirjutatu muutis väga paljude inimeste mõttemaailma ja hoiakuid looduse suhtes. Raamatu ülemaailmse mõju tulemusel ei ole meie kevaded veel hääletud, tuimad ja tolmuhallid. Juba seetõttu tasub ikka ja jälle oodata ning rõõmustada saabuva kevade üle.

Veel artikleid samast teemast »