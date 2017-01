Loodus

Mis on hea loodusele, on hea ka inimesele

Laupäev, 28. jaanuar 2017.



Oleme jälle aastaringi alguses. Päike on hakanud oma talvise pööripäeva pesast aina kõrgemale käima ja päevavalgust juurde looma. Ka on kalendriaasta esimene kuu – näärikuu – poole peale saanud.



Inimeste aastavahetuse pühad on erinevate mälestustega üle elatud. Argipäevad mööduvad tegevuste rütmis praeguses aastaajas. Kord lume ja jääga, siis jälle vee ja poriga. See on vist muutuva kliima nähtus.

Looduse kalendri järgi on talveaja külmemad päevad-ööd veel ees, sest talve selgroog kannab endiselt hästi.



Elusolendid vabas looduses ei tea inimeste kalendrist midagi. Kõik käib päikeseaja ja valguse ning ööpäeva keskmise ilmasooja järgi.



Loodus toimib sujuvalt ja lõppematult. Samas teavad kõik, et talv saab ühel ajal ikka mööda ja selleks ollakse valmis. Ollakse esimeste muutustemärkide ootuses.



Elusloodus ei reageeri kunagi ainult ühe märguande peale, muutuse tunnetamise ja jälgimise all on kogu tervik. Ja kui mitmed märgid ilmastikus näitavad enam-vähem ühte suunda, alles siis võetakse midagi ette.

Looduses on kõik väga ratsionaalne. See on ellujäämise üks eeldusi.



Headuse ootuses



Inimeste tööd ja mõtted on aasta alguses suunatud ettepoole. Ikka alanud aasta toimetamistele, soovidele ja unistustele. Salamisi oodatakse õnne ja rohkem positiivset.



Paljud annavad muutuste lootuses endale ja teistele lubadusi midagi paremaks muuta, midagi heastada, midagi kaitsta ja hoida.



Kui hoopis lubada endale sellel aastal lastele, perele, sõbrale, inimesele, kogukonnale, riigile hea tegemise kõrval millegagi hea tegemist ka loodusele?

Teeme head loodusele kui inimese alatisele kaaslasele, kellest sõltub meie elukeskkonna kvaliteet ja selle kaudu inimese tervis! Näiteks võiks anda lubaduse, et hoian ära ühe puu mõttetu ja põhjendamata raie.



Lubada, et suudan ilmetust raiest päästa ilusa metsatuka või põlise kadastiku oma koduküla maadel. Lubada, et ei võimalda puidu väljavedu oma metsast selliselt, et järele jääb ainult masinatega lõhki rebitud pinnas, mille tagajärjel on aastakümneteks hävitatud metsamulla tootlikkus. Saab ka lubada, et teen endale aasta jooksul oma kodukohas selgeks vähemalt ühe kaitsealuse liigi. Pole oluline, on selleks samblik, sammal, seen, väiksem või suurem taim, ussike, putukas, liblikas, kala, lind või loom. Oluline on, kui õpin üldises looduses ära tundma seda erilist, mida varem ei teadnud, ning selle üle rõõmustama.

Selline looduse imede äratundmine saab kujuneda vaid inimese enese huvi ja arengusoovi korral. Loodus Eestimaal pakub selleks palju võimalusi.



Märka loodust



Eesti kultuuriruumis annab hea võimaluse elukestvaks loodusõppeks kujunenud traditsioon nimetada nn aasta loodusliigid.



Nii on võimalik 2017. aastal rohkem teada saada ja looduses märgata turteltuvisid, viirpuid, metskitsi, kukeseeni, sini-paelöölasliblikaid, orhideede hulgast harilikku muguljuurt ja põliste männimetsade all leedemulda.



Heategu nii inimesele endale kui ka nimetatud aasta loodusliikidele, on nende looduses märkamine, selle üle rõõmustamine ja kaaslastele teadasaamiseks näitamine. Ja seda mitte ainult sellel aastal.



Kindlasti võib näiteid lisada, sest elu looduses on meeldivalt mitmekülgne. Järele mõeldes suudab igaüks soovi korral leida endale just sellise heateo võimaluse, mis talle looduses kõige rohkem rõõmu valmistab.



Rõõmu tundmine looduse liikidest on aga selge tervis. Mõned aastad tagasi teatati ühest teaduslikust uuringust, milles selgus, et kui inimene saab vaadata vähemalt kolm minutit rohelist loodust, haljastust, puid, siis sellel inimesel langeb vererõhk, hajub stress-närvipinge ja paraneb meeleolu.



