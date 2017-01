Loodus

Raagi mänd Muhus

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Autor: Toomas Kukk, Eesti Looduse peatoimetaja Laupäev, 07. jaanuar 2017. Raagi mänd 2016. aasta maikuus: puuhiiglasel haljendas veel vaid paar ladvakasvu. (Vaade kagust). FOTO: Jaan Tamme erakogu Muhu saarel, Kuivastust tulles enne Liiva küla vana Pädaste–Liiva maantee ääres, kasvab suur kahar mänd, mida kutsutakse Raagi männiks. See puu võeti 1965. aastal kaitse alla kui kohaliku tähtsusega looduskaitseobjekt.



Alates 2003. aastast on Raagi mänd olnud kaitsealune üksikobjekt. 1997. aastal mõõdeti selle männi rinnasümbermõõduks 288 cm ja kõrguseks 15 meetrit, puu seisund hinnati heaks.



Ent viimasel ajal on hakanud silma Raagi männi väga vilets seisund. Kuigi vanal Pädaste–Liiva maanteel on liiklus lakanud, on männi tervis nüüdseks märgatavalt halvenenud. See paistab välja valdavalt kolletanud okastikust, kenasti rohetab ainult männi latv.



Männi läheduses elava Jaan Tamme sõnul on suur puu kuivanud tõenäoliselt seetõttu, et kuklased voorivad alatasa mööda puutüve üles ja alla. Sellel on omakorda põhjus – arvatavasti imevad nad männiokkaist mahla või õigemini, karjatavad lehetäisid, kes lehemahla imevad.



Kui vana on Raagi mänd?



Et teha kindlaks ilmselt viimaseid aastaid elava männi vanus, võtsime 2016. aastal juurdekasvupuuriga kaks puurproovi ja mõõtsime metallmõõdulindiga tüve ümbermõõdu 1,3 meetri kõrgusel maapinnast. Raagi männi rinnasümbermõõduks (koos koorega) saime 292 cm.



Arvestades juurde puurproovidest välja jäänud säsilähedased aastarõngad, võime Raagi männi aastarõngaste arvuks hinnata umbes 230. Rinnakõrguselt määratud vanuse järgi ületas männi kõrgus 1,3 meetrit 230 aastat tagasi.



Ligikaudse hinnangu järgi kasvas kõnealune puu 1,3 meetri kõrguseks kümne aastaga. See on siiski üksnes oletus. Ometi on alust arvata juurdekasvukäiku uurides, et männiseeme, millest sirgus Raagi mänd, tärkas umbes 1777. aasta paiku ehk 240 aastat tagasi.



Kui suure männi tüvele enam aastarõngaid ei lisandu, siis on tema seisund õige halb. Paistab, et 230-aastasel männil on käes eluõhtu. Kas tõesti on väikesed usinad sipelgad võimsa männi allakäigule otsustavalt kaasa aidanud?



Lihtsalt kõrge vanuse tõttu see mänd veel hääbuda ei tohiks. Männi hääbumise tegelikud põhjused vajavad veel põhjalikumat uurimist.



Eestist on teada vanemaidki elujõulisi mände, näiteks Türi lähedal kasvab 390-aastane Raudemetsa mänd. Meelde tulevad ka California igimännid, kelle vanust mõõdetakse tuhandete aastatega.



Ka igimändidel on sageli suurem osa võrast surnud ja haljendab vaid mõni oks. Ent Muhu pole California ja Raagi mänd pole igimänd.



Loe Raagi männi kohta põhjalikumalt Eesti Looduse jaanuarinumbris ilmunud artiklist "Kui vana on Raagi mänd?" (autorid Alar Läänelaid ja Jaan Tamm).

