Metsis valiti juubeliaasta linnuks

Reede, 23. detsember 2016.



Novembris välja kuulutatud konkursi tulemusel valis Eesti ornitoloogiaühing 2018. aasta linnuks metsise. Seoses samal aastal toimuva Eesti sajanda sünnipäevaga otsiti kandidaati põlislooduse sümbolite seast. Metsis, meie metsade au ja uhkus, on Eestimaa suurim kanaline.



Lisaks metsisele kandideerisid lõppvoorus tiitlile kaljukotkas ja pöialpoiss.

Metsis on loodusmetsade põlisasukas, ta veedab kogu oma elu Eestis ja on väga paikne. Tema mängupaigad asuvad valdavalt samuti ühe põlislooduse sümboli, raba servametsades.



Kahjuks meie metsade järjest aktiivsemaks muutuvale majandamisele ja raieringi lühenemisele näitab selle linnu arvukus kindlat langust. Iidse liigina ei suuda ta muutuvate oludega kohaneda.



“Saaremaa metsised lasti maha umbes 1800-ndate lõpus ja Hiiumaal 1900-ndate alguses. Väidetavalt olla Kihelkonna mehed näinud raja kaameras eelmisel aastal ühte metsise moodi lindu, aga kindlaid vaatlusandmeid pole, see võis olla ka teder,” ütles linnuvaatleja Mati Martinson.



Metsiste pesitsemist ohustavad nii metssead kui ka kährikud ja rebased, kes maapinnal asuvast pesast metsise munad nahka panevad.



