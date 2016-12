Loodus

Ilmaolusid võtke huumoriga

Reede, 23. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Peep Taimla, ilmateadustaja ja -uurija Reede, 23. detsember 2016. Ilma ekstreemsustega on Peep Taimla kokku puutunud ka teisel pool maakera, Ameerikas, kui maikuus sadas lund. FOTO: erakogu Näib, et valgeid jõule on aina harvem. Ja meedia toodab muudkui emotsionaalseid lugusid globaalsest kliimasoojenemisest. Kuid kuidas on lood ilmastikuga tegelikult?



Kõik valgeid jõule ootavad – nii lapsed kui ka vanemad.

Mis siis jõulud valgeks teeb? Noh ikka on ju lumi see!



On tõestatud, et viimase 50 aasta vältel on maakera kliima soojenenud 1,0–1,7 kraadi Celsiuse järgi. Kuna aga ilmaandmeid on maailmas regulaarselt fikseeritud vaid viimase 150 aasta jooksul, siis ei saa me kunagi täpselt teada, mis oli õhutemperatuur, õhurõhk jm näitajad siis, kui oma toimetusi tegid Lehola Lembitu või Püha Brigitta.



Mis puudutab tegelikku kliima soojenemist või hoopis kliima külmenemist, siis isiklikult soovitan kõigil ilmahuvilistel jälgida meedias tähelepanelikult akadeemik Anto Raukase arvamusi sel teemal ning kindlasti lugeda ka Tartu observatooriumi vanemteaduri, satelliidiandmete uurija Olavi Kärneri artiklit “Kas inimene mõjutab kliimat?“.



Saaremaa – lumega või lumeta?



Eesti talvekliima juures on tõsi, et näiteks lume osas jääb Saaremaa justkui vaeslapse rolli, võrreldes Otepää või Haanjaga. Ometi olid alles kuu aja eest ilmad Saaremaal tavapärasest (ehk pikaajalisest keskmisest) hoopis külmemad. Muide, lumikatte keskmise paksuse poolest oli mitu nädalat Eestis esikohal just Saaremaa, Valjala vald!



Füüsikaliselt igati loogiline. Sooja rannikuvee kohalt pikka aega puhuv külm kirdetuul, kõrge niiskusprotsent ning sisemaal valitsev miinustemperatuur. Tuli lund, oli lund. Muide samalaadset nähtust – kus kõige sügavam lumi Eesti piires oli just Saaremaal – täheldasime jõulupühade ajal aastal 2010. Kui rääkida veel kõige drastilisematest jõuluilmadest, siis aastal 2015 möllas Saaremaal tugev torm, iiliti 30 m/s. Tormise ilmaga möödusid Saaremaal veel jõulupühad aastatel 2005 ja 2001.



Üks varasemaid talve algusi oli Eestis 1965. aastal. Juba novembrikuus märgiti Tallinnas –21,3 ja Saaremaal –18,5 kraadi. Novembri keskel katsid kogu Eestit lumehanged, mis kaunistasid toona ka jõulupühi ning jäid kogu talveks püsima.



Ilmal on oma plaan



Saarlaste, aga ka paljude mandriinimeste jaoks, kel soov või traditsioon ikka jõulupühi Saaremaal veeta, on hästi teada kurikuulsad ja ülipikad praamiootamise järjekorrad.



Sellele probleemile on külmadel talvedel pakkunud ilmataat vahel alternatiive. Kui näiteks kinnisjää paksus Virtsu-Kuivastu vahelisel 9-kilomeetrisel lõigul on vähemalt 20–25 cm, avatakse autodele jäätee. Kuid seda tehakse tavaliselt jaanuari lõpus – veebruari alguses.



Eriti krõbedad pakaseilmad on aga nii mõnelgi aastal kasvatanud rannikujää paksuse juba jõulupühadeks tublisti üle 20 sentimeetri. Nii oli see jõulude ajal 1978, 1984, 1986 ja 2002.



Eks jääteed on läbi aegade kasutanud autojuhid, aga ka jalgsi liikujad. Muide, kroonik Balthasar Russow kirjutab 1594. aasta eriti karmist talvest, mil veel suviste pühade ajal nähti inimesi Rootsist üle jää Saaremaale tulemas. Jääb vaid oletada, kui jube pakane paukus toona siis veel jõulude ajal.



Usun, et viimase veerandsaja kõige suurem ilmataadi jõulukink saarlastele oli aastal 2000. Nimelt soe sügis-suvi koos seeneilmadega kestis toona detsembrikuu teise pooleni. Täpselt jõululaupäevaks jõudis aga Läänemere idakaldale külmalaine ning kogu Saaremaa kattus jõulupühade ajal ilusa koheva lumevaibaga.



Kuigi praegu on maa must ja suurt lund Saaremaale prognoosi järgi jõulupühadeks oodata pole, ei saa me aga välistada, et sel talvel jääteed ei avata. Ilmal on alati oma plaan. Vaadates viimase 20 aasta statistikat, on talve külma- ja lumepaksusrekordid fikseeritud neljal korral hoopis märtsis!

Ja mis puudutab jõule – see aeg on alati ilus ning ilmast ei maksa end liialt häirida lasta.



Kuidas siis jõuluilma hinnata?

On need Alaskal või Saaremaal?

Aga Aafrikas näeb väike neegripoiss und,

kuidas Põhjamaal sajab kaunist jõululund.



Televisioonis 1997. aastast ilma teadustanud ning Eesti Raadios aastail 1999–2007 ilmarubriiki toimetanud Peep Taimla on ilmamärkmeid teinud 20 aastat.



Ta on täiendanud end Soome meteoroloogiainstituudis, uurinud dokumentaalseid ilmateemalisi videosalvestusi, kogunud meteoroloogilisi prognoose, aga ka rahva ilmaennustusi. Viimaste osas tõdeb Taimla, et neid tasub võtta huumoriga – seda kinnitavad faktid.

Kõik valgeid jõule ootavad – nii lapsed kui ka vanemad.Mis siis jõulud valgeks teeb? Noh ikka on ju lumi see!On tõestatud, et viimase 50 aasta vältel on maakera kliima soojenenud 1,0–1,7 kraadi Celsiuse järgi. Kuna aga ilmaandmeid on maailmas regulaarselt fikseeritud vaid viimase 150 aasta jooksul, siis ei saa me kunagi täpselt teada, mis oli õhutemperatuur, õhurõhk jm näitajad siis, kui oma toimetusi tegid Lehola Lembitu või Püha Brigitta.Mis puudutab tegelikku kliima soojenemist või hoopis kliima külmenemist, siis isiklikult soovitan kõigil ilmahuvilistel jälgida meedias tähelepanelikult akadeemik Anto Raukase arvamusi sel teemal ning kindlasti lugeda ka Tartu observatooriumi vanemteaduri, satelliidiandmete uurija Olavi Kärneri artiklit “Kas inimene mõjutab kliimat?“.Eesti talvekliima juures on tõsi, et näiteks lume osas jääb Saaremaa justkui vaeslapse rolli, võrreldes Otepää või Haanjaga. Ometi olid alles kuu aja eest ilmad Saaremaal tavapärasest (ehk pikaajalisest keskmisest) hoopis külmemad. Muide, lumikatte keskmise paksuse poolest oli mitu nädalat Eestis esikohal just Saaremaa, Valjala vald!Füüsikaliselt igati loogiline. Sooja rannikuvee kohalt pikka aega puhuv külm kirdetuul, kõrge niiskusprotsent ning sisemaal valitsev miinustemperatuur. Tuli lund, oli lund. Muide samalaadset nähtust – kus kõige sügavam lumi Eesti piires oli just Saaremaal – täheldasime jõulupühade ajal aastal 2010. Kui rääkida veel kõige drastilisematest jõuluilmadest, siis aastal 2015 möllas Saaremaal tugev torm, iiliti 30 m/s. Tormise ilmaga möödusid Saaremaal veel jõulupühad aastatel 2005 ja 2001.Üks varasemaid talve algusi oli Eestis 1965. aastal. Juba novembrikuus märgiti Tallinnas –21,3 ja Saaremaal –18,5 kraadi. Novembri keskel katsid kogu Eestit lumehanged, mis kaunistasid toona ka jõulupühi ning jäid kogu talveks püsima.Saarlaste, aga ka paljude mandriinimeste jaoks, kel soov või traditsioon ikka jõulupühi Saaremaal veeta, on hästi teada kurikuulsad ja ülipikad praamiootamise järjekorrad.Sellele probleemile on külmadel talvedel pakkunud ilmataat vahel alternatiive. Kui näiteks kinnisjää paksus Virtsu-Kuivastu vahelisel 9-kilomeetrisel lõigul on vähemalt 20–25 cm, avatakse autodele jäätee. Kuid seda tehakse tavaliselt jaanuari lõpus – veebruari alguses.Eriti krõbedad pakaseilmad on aga nii mõnelgi aastal kasvatanud rannikujää paksuse juba jõulupühadeks tublisti üle 20 sentimeetri. Nii oli see jõulude ajal 1978, 1984, 1986 ja 2002.Eks jääteed on läbi aegade kasutanud autojuhid, aga ka jalgsi liikujad. Muide, kroonik Balthasar Russow kirjutab 1594. aasta eriti karmist talvest, mil veel suviste pühade ajal nähti inimesi Rootsist üle jää Saaremaale tulemas. Jääb vaid oletada, kui jube pakane paukus toona siis veel jõulude ajal.Usun, et viimase veerandsaja kõige suurem ilmataadi jõulukink saarlastele oli aastal 2000. Nimelt soe sügis-suvi koos seeneilmadega kestis toona detsembrikuu teise pooleni. Täpselt jõululaupäevaks jõudis aga Läänemere idakaldale külmalaine ning kogu Saaremaa kattus jõulupühade ajal ilusa koheva lumevaibaga.Kuigi praegu on maa must ja suurt lund Saaremaale prognoosi järgi jõulupühadeks oodata pole, ei saa me aga välistada, et sel talvel jääteed ei avata. Ilmal on alati oma plaan. Vaadates viimase 20 aasta statistikat, on talve külma- ja lumepaksusrekordid fikseeritud neljal korral hoopis märtsis!Ja mis puudutab jõule – see aeg on alati ilus ning ilmast ei maksa end liialt häirida lasta.Kuidas siis jõuluilma hinnata?On need Alaskal või Saaremaal?Aga Aafrikas näeb väike neegripoiss und,kuidas Põhjamaal sajab kaunist jõululund.Televisioonis 1997. aastast ilma teadustanud ning Eesti Raadios aastail 1999–2007 ilmarubriiki toimetanud Peep Taimla on ilmamärkmeid teinud 20 aastat.Ta on täiendanud end Soome meteoroloogiainstituudis, uurinud dokumentaalseid ilmateemalisi videosalvestusi, kogunud meteoroloogilisi prognoose, aga ka rahva ilmaennustusi. Viimaste osas tõdeb Taimla, et neid tasub võtta huumoriga – seda kinnitavad faktid.

Veel artikleid samast teemast »