Loodus

Hästi mõjuvad need puud, millega oled sõbraks saanud

Laupäev, 03. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Laupäev, 03. detsember 2016. Arboristid Tõnu Ling (paremalt), Heiki Hanso ja Arpo Põld Tihemetsas Voltveti pargis Eesti kõige kõrgema ebatsuuga ladvas umbes 39 meetri kõrgusel. FOTO: erakogu Tõnu Ling on õppinud arborist, kes lapsest saadik on puudest väga lugu pidanud.



Mida on puud sulle tähendanud?



Sünnikodu lähedal üle tee sirgusid männid. Koolist tulles ronisin nende latva ning tundsin ennast seal väga hästi. Vaatasin maailmale ülevalt alla ja nautisin. Olen lapsest saadik tundnud, et olen puudega sina peal.



Millised puud sulle eriti hästi mõjuvad?



Ma arvan, et eriti hästi mõjuvad need puud, millega oled sõbraks saanud.

Arboristina sa hooldad puid, kuid mõned puud tuleb ka maha võtta.



Näiteks inimestele või varale ohtlik puu tuleb kindlasti raiuda. Kuid kas puu on turvaline või mitte, selle peaks kindlaks määrama ikkagi see, kes on saanud vastava väljaõppe.



Muidu võib juhtuda, et puu raiutakse kergekäeliselt ja olemegi tema pakutavatest väärtustest hetkega ilma. Eriti kehtib see linnapuude kohta, mis küll teinekord kasvavad erakrundil, aga annavad väärtusi meile kõigile.



Näiteks Kuressaares Sepa tänaval on üks suur jäme vaher, mis keerab ennast kaldu tee peale. Mingi vigastus on sellel puul olnud ja ta on viltu vajunud, aga puu ise kompenseerib seda ja on kasvatanud endale toeks lisapuitu ega ole ohtlik.

See vaher on ilmselt umbes 100-aastane. Temast hõnguv vana väärikus ongi omaette väärtus – nagu inimestele on väärtuslikud vanaemad-vanaisad, kuigi üks lonkab ja teine ei kuule.



Nii et alati pole puu ohtlik, kui ta on kaldu. Kuid on ka palju muid põhjusi, miks puu on vaja maha raiuda.



Mida sa arvad Kuressaare raekoja ees olevatest pärnapuudest, mille saatuse suhtes on seoses keskväljaku ümberehitamisega tekkinud küsimusi?



Need üle 100-aastased iludused ei ole ohtlikud. Hooldasime neid eelmisel suvel USA kolleegi, meisterarboristi Guy Meilleur’iga. Lõikasime võra kitsamaks, et raekoja fassaad paistaks paremini välja. Kui on vaja võra allapoole tuua, et fassaad ja aknad veelgi enam välja paistaksid, saab seda edaspidi samuti teha.



Kindlasti on nende puude säilitamine keskväljaku arendajatele pähkliks, aga ma usun, et kõigi hea tahe ja eakatest lugupidamine võidab.



Hästi hooldatud vana puu vanalinnas annab mõõtmatut lisaväärtust. Ilma nendeta ei oleks meie vanalinnas seda õiget hõngu. Kui sa lähed maale ja vanaema võtab ahjust välja sooja leiva, siis on kõik paigas.



Seepärast vanaemasid ja vanaisasid hoitaksegi, et neil on meile emotsionaalselt ja eluliselt väga palju anda. Samuti on vanade puudega – neil on meie jaoks hindamatu väärtus, millest teinekord saadakse aru alles siis, kui neid enam pole. Aga siis on hilja.



Kas vahel tehakse see viga, et istutatakse puud majale liiga lähedale?



Jah, sest ei osata nähta 20–30 ja enam aastat ette. Väike puuke on peatselt kõrge ja laiutab ning siis ongi probleem käes. Seepärast tasub istutuskoha valik hästi läbi mõelda.



Millal algab puude hooldus?



Pärast puu istutamist peaks iga kahe aasta tagant puud hooldama ja tema võra kujundama ning seda kuni puu 25-aastaseks saamiseni. Siis on ta välja kujundatud ning piisab, kui puu aeg-ajalt üle vaadata.



Kui aga puud varjavad valguse ja päikese?



Valgustingimuste parandamiseks ei ole tingimata vaja puud maha raiuda, piisab, kui võra oskuslikult kärpida ja harvendada. Kui sa võtad, siis mida sa annad keskkonnale tagasi?



Tuleks meeles pidada, et puud on eeskätt head, nad kasvavad aeglaselt ning võivad elada kordades kauem kui meie. Mis meile ei meeldi, võib meeldida meie lastele ja nende lastele.



Mida me pärandame neile? Kas paljaks raiutud tänavad ja kidurad uusistutused on ikka see, mida neile soovime jätta?



Kus asuvad sinu hingepuud?



Üks on kindlasti Tuiu külas. Harilik mänd ämma-äia taluvärava kõrval on arvatavalt üle 200 aasta vana ja on omapärase võraga. See puu on ilmselt näinud väga raskeid aegu. Tal on näha tüvevigastusi ja latv on kunagi murdunud, aga ta ikka seisab kindlalt.



Kuressaares on lemmikuid – Lossi 12 hoovis vana vahtrapuu, robiiniad ametikooli juures ja Rootsi-Garnisoni tänava nurgal erakinnistul ning lossi hoovi harilik pöök. Tegelikult ma imetlen kõiki puid, kes on ajahambale vastu pidanud ja sitkelt omal kohal kasvavad, ja neid on nii linnas kui maal.



Kas sa kallistad puid?



Ma ennast päris puukallistajaks ei pea, kuid oma arboristitöö tõttu puutun nendega pidevalt kokku, sõna otseses mõttes ka kallistades, kui on vaja võras turnida. Vahel ikka toetan end vastu puud ja pärast hooldust patsutan ning ütlen, et ole nüüd tubli. Sünnikodu lähedal üle tee sirgusid männid. Koolist tulles ronisin nende latva ning tundsin ennast seal väga hästi. Vaatasin maailmale ülevalt alla ja nautisin. Olen lapsest saadik tundnud, et olen puudega sina peal.Ma arvan, et eriti hästi mõjuvad need puud, millega oled sõbraks saanud.Arboristina sa hooldad puid, kuid mõned puud tuleb ka maha võtta.Näiteks inimestele või varale ohtlik puu tuleb kindlasti raiuda. Kuid kas puu on turvaline või mitte, selle peaks kindlaks määrama ikkagi see, kes on saanud vastava väljaõppe.Muidu võib juhtuda, et puu raiutakse kergekäeliselt ja olemegi tema pakutavatest väärtustest hetkega ilma. Eriti kehtib see linnapuude kohta, mis küll teinekord kasvavad erakrundil, aga annavad väärtusi meile kõigile.Näiteks Kuressaares Sepa tänaval on üks suur jäme vaher, mis keerab ennast kaldu tee peale. Mingi vigastus on sellel puul olnud ja ta on viltu vajunud, aga puu ise kompenseerib seda ja on kasvatanud endale toeks lisapuitu ega ole ohtlik.See vaher on ilmselt umbes 100-aastane. Temast hõnguv vana väärikus ongi omaette väärtus – nagu inimestele on väärtuslikud vanaemad-vanaisad, kuigi üks lonkab ja teine ei kuule.Nii et alati pole puu ohtlik, kui ta on kaldu. Kuid on ka palju muid põhjusi, miks puu on vaja maha raiuda.Need üle 100-aastased iludused ei ole ohtlikud. Hooldasime neid eelmisel suvel USA kolleegi, meisterarboristi Guy Meilleur’iga. Lõikasime võra kitsamaks, et raekoja fassaad paistaks paremini välja. Kui on vaja võra allapoole tuua, et fassaad ja aknad veelgi enam välja paistaksid, saab seda edaspidi samuti teha.Kindlasti on nende puude säilitamine keskväljaku arendajatele pähkliks, aga ma usun, et kõigi hea tahe ja eakatest lugupidamine võidab.Hästi hooldatud vana puu vanalinnas annab mõõtmatut lisaväärtust. Ilma nendeta ei oleks meie vanalinnas seda õiget hõngu. Kui sa lähed maale ja vanaema võtab ahjust välja sooja leiva, siis on kõik paigas.Seepärast vanaemasid ja vanaisasid hoitaksegi, et neil on meile emotsionaalselt ja eluliselt väga palju anda. Samuti on vanade puudega – neil on meie jaoks hindamatu väärtus, millest teinekord saadakse aru alles siis, kui neid enam pole. Aga siis on hilja.Jah, sest ei osata nähta 20–30 ja enam aastat ette. Väike puuke on peatselt kõrge ja laiutab ning siis ongi probleem käes. Seepärast tasub istutuskoha valik hästi läbi mõelda.Pärast puu istutamist peaks iga kahe aasta tagant puud hooldama ja tema võra kujundama ning seda kuni puu 25-aastaseks saamiseni. Siis on ta välja kujundatud ning piisab, kui puu aeg-ajalt üle vaadata.Valgustingimuste parandamiseks ei ole tingimata vaja puud maha raiuda, piisab, kui võra oskuslikult kärpida ja harvendada. Kui sa võtad, siis mida sa annad keskkonnale tagasi?Tuleks meeles pidada, et puud on eeskätt head, nad kasvavad aeglaselt ning võivad elada kordades kauem kui meie. Mis meile ei meeldi, võib meeldida meie lastele ja nende lastele.Mida me pärandame neile? Kas paljaks raiutud tänavad ja kidurad uusistutused on ikka see, mida neile soovime jätta?Üks on kindlasti Tuiu külas. Harilik mänd ämma-äia taluvärava kõrval on arvatavalt üle 200 aasta vana ja on omapärase võraga. See puu on ilmselt näinud väga raskeid aegu. Tal on näha tüvevigastusi ja latv on kunagi murdunud, aga ta ikka seisab kindlalt.Kuressaares on lemmikuid – Lossi 12 hoovis vana vahtrapuu, robiiniad ametikooli juures ja Rootsi-Garnisoni tänava nurgal erakinnistul ning lossi hoovi harilik pöök. Tegelikult ma imetlen kõiki puid, kes on ajahambale vastu pidanud ja sitkelt omal kohal kasvavad, ja neid on nii linnas kui maal.Ma ennast päris puukallistajaks ei pea, kuid oma arboristitöö tõttu puutun nendega pidevalt kokku, sõna otseses mõttes ka kallistades, kui on vaja võras turnida. Vahel ikka toetan end vastu puud ja pärast hooldust patsutan ning ütlen, et ole nüüd tubli.

Veel artikleid samast teemast »