Loodus

Kuutõverohu jahil

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Minu lapsepõlves Alutaguse serval said omaseks mitmed toredad lilled. Väga tavalised olid näiteks kullerkupud, kurekellad (keda me konnakübarateks kutsusime) ja harilik kuutõverohi. Liigid, millest ma veerandsaja aasta eest Hiiumaale kolides ilma jäin.



Nad kasvavad küll siingi, ent harva, niisama suvaliselt metsas ette ei satu. Muidugi on siin omad lilled, erinevad orhideed ja puha, kuid lapsena sisse harjunud õites on mõistagi oma nostalgiline võlu.

Konnakübarat pole ma tänini Hiiumaal näinud, kui muidugi aias kasvatatavad välja arvata. Kullerkupud leidsin aastate eest juhatuse peale ühelt Kerema pärnapuisniidult. Aga kuutõverohud?



Kuutõverohtusid on Eestis, sealhulgas Hiiumaal tegelikult kahte liiki. Siin saarel näikse tavalisem olevat suuremakasvulisem, kuni kolme jala kõrgune uhke puisniitude-salumetsade asukas mitmeõiene kuutõverohi.

Seda olen Hiiumaal paaris kohas ka trehvanud. See on rohkem Lääne-Eesti lill, mandril on tavalisem kuni kahe jala kõrgune, varrel üksikult rippuvate lõhnavate õitega harilik kuutõverohi. Seesama, mis oli argine mu lapseea kodu kõrval metsas.



Toona oli seal hoopis erilisem mitmeõiene kuutõverohi. Sarnane harilikule, ent ühe memme aias nähtuna tohutu võõrapärase gigandina mõjuv.

Nõndaks, tegelikult kasvab harilik kuutõverohi ka Hiiumaal. Suve algul sain mukudelt, kel kõikvõimalikud Hiiumaa salasopid ja taimeaarded üles on otsitud, paar vihjet. Et näiteks Helmerseni kivide juures kasvavat see liik. Ja Prählal ka. Seal, kui piki Nuutri vasakkallast ülesvoolu minna, siis peaks ette jääma.



Leidsingi otsitavad



Nüüd, septembri viimasel pühapäeval võtsin asja käsile. Prähla silla juurest viis rada kohe metsa. Esialgu oli see lausa suurepäraselt lopsakas.

Aina sanglepad, kõrged pihlapuud ja kõrvalt talupuude seemneist sirgunud varjukad vahtrad.



Maapinda kattis rohiroheline jänesekapsamuster. Pruunistunud maikellukesed punasid oma mürgiseid marju.

Ka ussilakka jagus. Sõnajalad küünitasid tumeda jõevee kohale. Ja juba sealsamas Prähla talu vastaskaldal jäidki ette otsitavad. Kaks väikest rühma kuutõverohtu. Ent uskumatult lopsakad, kuni põlvekõrgused.

Olid ikka harilik, mitte mitmeõiene? Lapseast mäletan neid nagu justkui väiksemana.



Kuid võibolla segavad ka mõne aasta tagused mälupildid Lõuna-Soomest, kus harilik kuutõverohi vohas tihe-tihedate madalavõitu piklike kogumikena graniitkaljude pragudes, seda isegi ühel Helsingi väikesel saarel.

Eks ta imelik ole, seda vana tuttavat vahepeal isegi teab kus Soome kaljudel nähtud, aga Hiiumaal elades nüüd alles veerand sajandi järel.

Katkendlik rada juhatas edasi. Suur salumetsalik lopsakus asendus põhjamaise okasmetsaga, kus ainsana tõid meeldivat lehehaljust mõned sarapuud. See-eest olid vee kohale kaarduvad kuused õige jämedad.

Jõesäng kulges sügavate kallaste vahel, ühel pool mäenõlv, siin küljes kahtlane vall.



Ju on siin kunagi süvendust-sirgendust tehtud.

Eemal paremal kulges sinka-vinka soot – vana Nuutri säng?

Kasvavad ka kehval pinnasel

Kuid ka see sügavale maapinda lõikuv inimese poolt kohendatud org oli meeleolukas. Ajuti vulises vesi ette jäävas puurisus. Pöögisõnajalgade (metssõnajalgade) ainulaadse ilmega lehemosaiik kaldail kippus juba sügiseselt koltuma.



Seevastu naistesõnajalgade lehtrid haljendasid rinnakuil veel õige suviselt. Jagus ka ohtest ning laiuvat sõnajalga. Ja silmapaistva välimusega kraavtarna, kollakad pead rippu.

Ning siis, just enne palksilda tuli uuesti kuutõverohtu. Päris kindlasti harilikku, sest üsna väheldased olid nad ja ühekaupa viljadeta raod vartel.

Maapinnaks, millel nad hakkama peavad saama, purukuiv liivasuss.

Kõrgemad varred ulatusid siiski poolde säärde. Igatahes vähe oli neid seal, justkui rõhutades, et pole harilik kuutõverohi Hiiumaal väga harilik teps mitte.

Kuutõverohtude naabriks olid seal muuseas jänesekapsad, kannikesed, sinililled, leselehed ja pöögisõnajalad. Ent neidki õige katkendlikult, jättes ümbrusest põhjamaiselt kasina mulje.



Jalutades veel veidi allavoolu, kohtasin kõige tipuks saluheina. Sedasama, kellega sain tuttavaks tänavu ühel ilusal aprillipäeval Kapasto hammasjuurepärnikus.

Vahepeal olen jõudnud saluheina silmata Tõrvanina matkaraja ääres. Ning nüüd siin Nuutri kaldal.



Sedasi näib, et see tore lopsaka lehega kõrreline polegi Hiiumaal nii harva ette jääv, kui levikukaardi järgi võiks arvata.

Siit ülesvoolu hakkas Nuutri juba looduslikke lookeid viskama.

