Loodus ei valeta kunagi

Laupäev, 22. oktoober 2016.



“Jah, loodus ju ei valeta,“ tõdes Heiki Hanso, kommenteerides 18. oktoobril 2016 riigikogu keskkonnakomisjonis toimunud koosolekut. Seal olid oma seisukohti välja ütlemas ja selgitamas Tartu ülikooli mereinstituudi teadlased, poliitikud ja Väikese väina parema tuleviku eest võitlejad.



Kahjuks ei olnud sinna kutsutud osalema teiste ülikoolide vee- ja merendusalase kompetentsiga teadlasi. Seetõttu jäi arutelu kohati ühekülgseks. Keskkonnakomisjonis tuli Väikese väina teema päevakorda võtta seetõttu, et seda soovis suvel korraldatud kampaania “Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest“ raames kogutud allkirju kokku 2365 inimeselt. Toetajate hulgas ei olnud mitte ainult väinaäärsed elanikud, vaid ka elu- ja keskkonnateadlikud inimesed üle Eesti. Aitäh neile!



Ükskõiksus Väikese väina ja selle ümbruse elukeskkonna negatiivsete muutuste suhtes ei ole ilmselt parim olukord lahenduste leidmiseks. Kaalul on ju väinaäärsete kogukondade arenguperspektiiv. Tulevikku vaadates on kaks valikut. Kas elada puhtaveelise mitmekesise elustikuga kalarikka väina ääres või siis järjest rohkem täissettiva, täiskasvava ja elurikkuselt vaesestuva kahe umbse sogase veega lahesopi ääres. Valik tuleb teha selleks, et millist tulevikku soovitakse oma lastele ja lastelastele.



Olukord halvenes



Rannarahvas teab, et voolav puhas vesi toob elu tagasi. Ja seda nii vees, vee peal kui veekogu kallastel. Väinaäärsed elanikud mäletavad, eriti vanemad rannakalurid ja kalurite järeltulijad, väina kunagist elustiku mitmekesisust, kalarikkust ja oluliselt puhtamat vett.

Olukord hakkas kiiresti halvenema pärast massiivse ja umbse tammilaienduse tegemist 1980-ndate teisel poolel. Siis jäeti ehitusprojektiga kavandatud sillaavad leevendava meetmena tegemata.



Enne seda toimus ikkagi veevahetus mingis mahus läbi vana väinatammi alla pandud paksu oksamati ja suurte kividega tammialuse. Setete settimine ei olnud nii kiire ja ulatuslik kui viimastel kümnenditel.



Arutelude käigus on selgunud inimeste erinev võime mõista looduse märke ja märguandeid halveneva elukeskkonna kohta. Seda, mida kohapeal elavad inimesed aastast aastasse ja päevast päeva on tähele pannud olukorra halvenemise osas, ei osanud teadlased senitehtud uuringutest välja lugeda.

Seetõttu ei võta osa teadlastest tõsiselt kohalike elanike muret. On hakanud selguma, et Väikese väina tuleviku ja selle ääres elamise võimalikkuse teemal on vastuseta küsimusi hoopis rohkem kui arusaadavaid vastuseid. Samuti on vaatenurki toimuvale hoopis rohkem, kui seni on avalikkuse ette jõudnud.



Vaja on selgust



Võib loetleda vähemalt kümme täiendavat vaatenurka, millega avada rohkem ja sügavuti Väikese väinaga seotud muresid ja probleeme. Sealhulgas näiteks Väikesest väinast püütavas toidukalas kahjulike ainete sisalduse suurem osakaal võrreldes teiste merelahtedega.

Või siis näiteks analüüsi tegemine kaasaegse metoodikaga Väikese väina võimalikest ökoloogilistest teenustest inimesele. Vaja on saada juurde rohkem selgust selles, mis on toimunud ja mis on tegelikult toimumas seoses umbse väinatammiga.



Väide, et Väikeses väinas ei ole ökoloogiliselt veel häda midagi, katastroofi ei ole ja kusagil mujal Eestis on hullemaid olukordi, ei saa olla teemaga mittetegelemise põhjus.



Väinaäärne rahvas on oma esimesed sammud olukorra muutmiseks teinud. Nüüd jääb oodata ja vaadata, mida oskavad ja tahavad teha teadlased ning poliitikud olukorra suunamiseks paremuse poole.

Tegemist on paljude inimeste murega, kes on oma elamise sidunud Väikese väinaga ja tahavad siin väärikalt ning teadlikult edasi elada. Nii nagu on sajad põlvkonnad inimesi seda teinud enne meid.



Mere ja loodusega koos üles kasvanud inimesed, terved põlvkonnad teavad, et loodus ei valeta kunagi. On vaja teada ja märgata märguandeid looduses, arvestada nendega ja inimlike vigade korral püüda need parandada.

