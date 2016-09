Loodus

Seentoiduline lill – seenlill

Laupäev, 10. september 2016.



Ühel aprillipäeval jäi mu pilk kodumetsa kõige tagumises sopis ühele imelikule pisikesele pruunkuivale varrekribulale. Samas silmasin üle piirisihi naabri metsas varsi lisaks. Õige mitu punti, enamasti hämarate kuuskede alla peitunud, olles seal okkakõdulasus ainsad taimed.



Kuna pruunikas pesajuur on märksa kopsakam, siis oli kohe selge, et tegu on meie looduse teise tuntuma seentoidulise taime seenlillega. Teda on paigutatud nii uibuleheliste kui kanarbikuliste sugukonda. Ent nii või teisiti näeb seenlill välja erandlik.



Tal puudub klorofüll täielikult ja kõik eluks vajaliku saab maa alt seenniidistiku kaudu. Sestap suudabki ta kasvada kas või kõige pimedamas kuusikunukas. Kuid seenlilli elutseb ka männikus ja isegi lehtpude all.



Tol kevadpäeval olin leituga väga rahul ja panin plaani paika: suvel tulen kindlasti seenlillede õitsemist vaatama. Pidada puha vanillilõhnalised olema...

Suve esimesel poolel polnud seenlillede tärkamisest märkigi. Siis lõpuks ilmusid esimesed uued varrealged. Ent seejärel unustasin nad mitmeks nädalaks.

Selline see suvi ju on – igal pool muud tegemist küll, jõuad sa sinna kolmveerand versta taha kogu aeg trampida.



Mehhiko lilled kodumetsas



Alles augusti teisel poolel võtsin lõpuks uuesti seenlillekäigu ette. Järsku oli taga puisniidumetsas muutusi märgata. Sookased pildusid juba natukese lehti ja maapinna piibelehevaip värvus väsinult pruunikirjuks.



Kuid kevadel istutatud kolm humalat väändusid saarevibalikel jõudsalt üle pea, olles endiselt täis suvist kasvulusti.



Nii, ja seal taga nurgas kuuskede all need seenlilled turritasidki. Kuid... Tjah, hiljaks olin jäänud. Kõikjal paistis vaid juba viljunud varsi.



Siiski, üks kribu vars ühe pisikese valkja õiekellukaga kõige sügavamal kuuse all siiski paistis. Nojah, abiks seegi. Vahest siis järgmisel aastal satun õigel ajal kohale?



Muide, seenlill on ka oma levikult üsna huvitav. Lisaks Euroopale kasvab ta Siberis, Mongoolias, Himaalajas ning Jaapanis, kuid lisaks veel Põhja-Ameerikas, üle Kaljumäestiku suisa Mehhikoni välja.



Kui nii mõelda, siis Mehhiko lilled koduses kuusikus! Või teistpidi: Eesti lilled vohavad ka kaugel Mehhikos.



Nojah, vaevalt siiski meie seenlilledel Mehhiko omadega õiget pistmist on. Kui ürgammu võis olla neil ühine esivanem?



Eestis levib seenlill ebaühtlaselt, tavalisem on Kõrvemaal, Kagu-Eestis ja läänesaartel. Hiiumaal kasvab teda rohkem saare põhjapoolmikul.



