Loodus

Haruldane musta õiega liilia jõudis Eestisse

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 10. september 2016. Must liilia eelistab päikeselist või poolvarjulist kasvukohta. Mullu Hollandi aretajate poolt loodud mustade õielehtede ja erkoranžide tolmukatega liilia jõudis Põhja-Euroopas esimesena jaemüüki Eestis.



“Mustade õitega lillede loomine on olnud aretajate jaoks aastakümneid erialane hasart,” rääkis Hansaposti e-aianduskeskuse ostujuht Kaija Nuttunen. “Päris ronkmusta toonini pole tänini veel jõutud, aga sisuliselt musta õiega tulbid, liiliad, roosid, kallad, võõrasemad, iirised ja petuuniad on juba aretatud.



Must tulp on olnud jaeturul üle viie aasta, musta liilia aretamiseni jõuti mullu Hollandis ja praeguseks saab seda osta üksikutest Euroopa aianditest. Eks mingi tulemini on jõutud ka varem, aga ju siis pole lill olnud müügiks piisavalt tugev või külmakindel või hinnalt taskukohane,” selgitas Nuttunen. Musta roosi tema sõnul Eestis ega naaberriikides praegu osta ei saa ning musta liiliatki veel Eesti lähiriikide aianditest ei leia.



Musta liiliat istutatakse augusti teisest poolest kuni külmadeni, sest liilia vajab juurdumiseks madalat temperatuuri. Kuni meetrikõrguseks kasvav tugeva varrega lill õitseb juunist augustini ning säilitab oma läikivmusta värvi kogu õitsemise ajaks.



“Külma talve pole põhjust peljata, sest lill on aretatud spetsiaalselt pakasekindlaks, vähemalt meie kliimas talvitub see sibul hästi,” rääkis aiandusekspert Nuttunen. “Must liilia eelistab päikeselist või poolvarjulist kasvukohta.”



