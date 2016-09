Loodus

Septembrikuu tegemised aias

Laupäev, 10. september 2016.



Käimas on usin saagikoristus ja oleme esimeste öökülmade ootel. Samas on õige aeg teha aias ettevalmistusi talveks.



Praegused soojad ja niisked ilmad on soodsad umbrohu kasvuks. Enne talve tuleb korralikult ette valmistada lillepeenrad, nendelt umbrohi eemaldada.

Samaaegselt oleks mõttekas ära lõigata püsikud, juurekaelast ülespoole ca 5 cm, mille ümber saaks talvel külmakaitseks koguneda lumi. Roosidel lõika ära õienupud pärast esimest öökülma.



Kes on suveks õue viinud toalilled, siis nüüd on aeg need tuppa tuua.

Enne lume tulekut valmista talveks ette ka muru. Talvekindluse suurendamiseks anna murule kindlasti fosforit, mitte lämmastikku. Viimane soodustab lopsakat kasvu, mis ei ole enne külmade saabumist hea.



Talveks on kasulik jätta murule õhuke kiht lehti ja niidet, mis on väetise eest. Sellega annate mullale rammu ja säilib looduslik ringlus.



Üheaastasi õistaimi väeta kuni talvekuude saabumiseni – pikeneb õitsemise periood. Ka lehtpõõsastele ja ilupuudele anna väetist, tüvest eemale ja kobestatud mulda.



Kui soovid sügisel pikendada õiteilu aias, kata külmade ohus ööseks taimed kattelooriga. Ka kurgi- ja kõrvitsasaagi suurendamiseks-pikendamiseks võib taimed katta kattelooriga.



Kompostihunnik



Septembrikuu on sobilik ka istutamiseks – püsikud jõuavad enne püsivate külmade saabumist juurduda. Käesolev kuu ja oktoober on sobilik ka sibultaimede istutamiseks: tulbid, nartsissid, krookused, kellukesed.



Pärast saagikoristust tekib päris korralik kogus aiajääke, mis sobivad ideaalselt komposti valmistamiseks.



Kompostihunnikule sobib poolvarjuline koht. Jälgida, et hunniku all ei ole lohku, kuhu saaks koguneda vesi.



Hunniku põhjaks võib panna põhku, peenestatud oksi või pilliroogu. Aseta jäägid üksteise peale umbes viiesentimeetriste kihtidena, jälgides, et kihid ei jääks liiga tihedad. See takistab hapniku juurdepääsu.



Kuivade jäätmete korral niisuta neid enne hunnikusse ladustamist. Kompostihunnik peaks olema piisavalt suur, et kõdunemisprotsess kogu aeg toimuks. Hunniku mõõtmed võiksid olla laiusega 1,5–2 meetrit ja kõrgus 1–1,5 meetrit, pikkus vastavalt vajadusele.



Kihtide vahele pane mõni labidatäis mulda, see aitab kompostil niiskust siduda ja toob kompostihunnikusse hädavajalikke mikroorganisme.



Kui kasutad kompostihunnikus ka umbrohu jäätmeid, siis pane need alati hunniku keskele. Keskosas on kõige kuumem, sellistes tingimustes umbrohu seemned ja juured kaotavad idanemisvõime.



Komposti valmimist kiirendab selle segamine kord või kaks aasta jooksul. Ühtlase kõdunemise tulemuse saad, kui paigutad kõdunemata servad hunniku keskele. Hunnikus valmib kompost 1–3 aastaga.



