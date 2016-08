Loodus

Selle suve rõõmud ja nukrused

Laupäev, 27. august 2016.



Rõõmu jagatakse tavaliselt teistega küllaga. Murega püütakse ise hakkama saada. Kuigi öeldakse, et jagatud mure on pool muret.



Sellel suvel jagus rõõmu paljudele. Oli ju päikest ja sooja, jätkus rannailma ja sai meres ujuda. Puhus parajalt tuul purjetamiseks ning surfamiseks. Laevad sõitsid lähemale ja kaugemale.



Maal ning linnas on toimunud erinevaid kultuurisündmusi. On olnud nii seene- kui marjasaaki. Tegusad inimesed on saanud toimetada vastavalt huvile ning võimalustele.



Võimaluste poolest kujunes suvi selliseks nagu oodatud. Veel jätkub merekultuuri aasta suvi.

Häda ja muret ei oodata. Need lihtsalt tulevad. Nii jõudis saarele ühine suurem häda – Aafrika seakatk!



Seekord meri ei suutnud saareelanikke kaitsta. Katku siiajõudmisele võis kaasa aidata mõne inimese hooletus, ükskõiksus, hoolimatus või lausa rumalus.

Ega loomad ise oma lootusetust tulevikust vahest aru saa. Aga inimestele, eriti neile, kes teavad ja oskavad sigadest rohkem lugu pidada, on see väga kurvastav aeg.



Süüdimatud risustajad



Selle suve mälestuste hulka jääb veel üks kurvastav juhtum. Sõidan autoga Sõrvest linna poole. Mändjala-Nasva suvilate teelt keerab sõiduteele ette uuem automudel.



Hetke pärast lendab juhi kaasasõitja aknast välja maanteele suur plastpudel. Võtan autole lähemale sappa ja püüan uurida autos istujaid. Annan signaali, et teada anda eessõitja häbematu teo märkamisest.

Kas autos olijad saavad aru oma eksimusest? Sõidan auto kõrvale, et paremini näha teeääre prahistajat.



Roolis on vanemapoolne mees. Kõrval istub naisterahvas, kes pöörab näo ära. Võõrad inimesed. Teen neile häbi-häbi! Naine vajub istmel aina madalamale.

Kirjutasin selle auto numbri üles, et anda juhtumist laiemalt teada. Võõras auto keeras Kuivastu poole. Huvitav, milliste mõtete ja tunnetega Saaremaast selles autos istuti?



Rannarahvas elab veel



Rõõmsama poole pealt on hea, et on võimalik jälle osaleda sündmusel, mis ühendab kogu Läänemere rannarahvast. Muinastulede süütamine üheaegselt ümber Läänemere augustikuu viimasel laupäeval kell 20.30 on kujunenud rahvusvaheliseks traditsiooniks.



Selles sündmuses osalevad eestlased, saarlased meeldivalt aktiivselt. Veebilehel www.muinastuled.ee avaneva pildi põhjal võib järeldada, et Eestis rannarahvas elab veel ja leitakse üles tee oma koduranda.

Merekultuuri aasta puhul on tänavu korraldatud üle Eesti rannaretki. Sellega võib kasvada lootus, et mereäärsest riigist võiks kujuneda jälle mereriik, mille laevadel ja randades lehvib uhkusega eestlaste rahvuslipp.



Saarte elanikel on võimalik oma rannaretki teha igal ajal ja iga ilmaga. Toast välja saada tervistava ja puhastava meretuule kätte ei olegi nii raske.

Laupäeval, 27. augustil võib Saaremaal osa saada rannaretke päevast. Rannaretkele saab tulla Salme piirkonda ning nautida Sõrvemaa kaelal Järve, Tehumardi, Salme, Üüdibe, Möldri, Lõmala, Toomalõuka ja Lahetaguse randade maastikke, rannateed ning merevaateid.



Sellel retkel suunavad retkeliste liikumist ja aitavad merekultuurilisi kohti märgata selleks puhuks ette valmistatud merekultuurilised retkekaardid. Merelise puhkepäeva saab aga lõpetada mõnes rannas muinastule lõkke rõõmsas seltskonnas. Rannaretkede kohta leiab rohkem teavet veebilehelt www.merekultuuriaasta.ee



