Loodus

Lihasööjad taimed

Laupäev, 27. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kunagi oli minu jaoks väga eriline teadasaamine, et on päriselt olemas lihasööjad taimed. Justkui ulme: taimed rabavad liha järele.



Korrektselt nimetatakse selliseid elukaid putuktoidulisteks taimedeks. Seejuures on nad võrdlemisi väikesed, mitte mingid ohtlikud monstrumid. Vähemalt siin, põhjamaal.



Toona piirdus mu tutvus sellest huvitavast taimerühmast vaid huulheintega. Maja tagant rabastuvast lohust istutasin isegi ühe ümaralehise huulheina koju kiviktaimlasse. Toitsin teda usinalt hakklihaga. Surus teine kombitsad tükikese ümber ja hiljem oli vaid veidi lima järel.



Kuna aga tegu polnud liigniiske turbase kasvupaigaga, vaid tavalise aiamullaga, siis ei pidanud taim kaua vastu. Naljakas oleks mõelda, et ta hukkus hoopis liigsest hakkliha pugimisest, ent muidugi ei pea see paika.



Meie looduses on teisigi putuktoidulisi. Näiteks kahte liiki vesiherneid, kelle veealused põiekesed püüavad usinalt sääsevastseid. Paraku pole vesiherned mulle kusagil ette trehvanud.



Samasse vesiherneliste sugukonda kuulub ka harilik võipätakas. Üks kohtumine temaga meenub Lõuna-Hiiumalt Harju lähistelt, kui sattusin mukulaste retkele kaasa ja siis ühtäkki meile võipätakat näidati. Üldse tunduvad mukud mihklid olema võipätakaid leidma.

Nad tuhnisid need üles isegi mu kodumetsa tee pealt. Nimelt ühel juunipäeval, kui juhatasin neid kõdu-koralljuuri kaema, avastati liivatee rattaroopa lohus ja selle servis hulk võipätakaid. Sellised maadjad kollakad leherosetid, mis oleks võinud rohus kergesti märkamata jääda.



Ent sinakaslillad õied olid õige silmatorkavad. Olin üllatunud ja rõõmus, et selline liik sedasi nii ootamatus kohas kasvab. Ei mingit sood, lihtsalt suvaline kunagine maaparandustee.



Suurte sadude ajal koguneb sellesse roopalohku vett, mis kaob aga ruttu. Ju siis on niiskust piisavalt, et võipätakad seal end päris hästi näikse tundvat.

Ehkki kastik võib taimekesed seal kord lämmatada. Näis, kauaks nad sinna püsima jäävad.



Võipätaka erinevad vormid



Harilik võipätakas levib Eestis eeskätt lääneosas ja saartel. Teine liik, valge õiega alpi võipätakas, on aga haruldane Lääne-Saaremaa lubjarikaste soode taim.



Muuseas, Läti ainus alpi võipätaka kasvukoht asus 18 meetri kõrguse Staburagi joa allikalubja pinnasel. Toona, poole sajandi eest ei küsitud sellest aga midagi ja terve lõunaeuroopalikku pilti pakkunud juga uputati sügavale vee alla – kui valmis Väina jõge tõkestav Plavinase veejõujaama tamm.



Et asja keerulisemaks ajada: Hiiumaal leidub ka hariliku võipätaka valgeõielist vormi, nagu kinnitati mulle tol mukulaste retkel mu kodumetsa võipätakate juures. Nii et kui juhtumisi valge õiega võipätakale peaksite sattuma, siis ei maksa kohe arvata, et on suur haruldus alpi võipätakas.

Vahest parimaks eristustunnuseks on õieneelu valged karvad – harilikul on need olemas, alpi omal puuduvad.



Kuigi võipätakad toituvad meelsasti putukatest, on see siiski vaid üks osa nende menüüst. Kuna lehed sisaldavad klorofülli, siis suudavad nad peamise vajaliku fotosünteesida, nagu iga teine tavaline taim.



Võipätaka lehti kasutati vanasti piima kalgendamiseks. Ka raviti lehtedega pragunenud huuli ja kasutati läkaköha puhul ning palaviku alandajana.

Meie praegustes oludes on võipätakas aga suhteliselt vähe levinud taim, nii et külmetuse puhul tasuks pigem teiste ravimtaimede poole vaadata. Autor: Tapio Vares Laupäev, 27. august 2016.Korrektselt nimetatakse selliseid elukaid putuktoidulisteks taimedeks. Seejuures on nad võrdlemisi väikesed, mitte mingid ohtlikud monstrumid. Vähemalt siin, põhjamaal.Toona piirdus mu tutvus sellest huvitavast taimerühmast vaid huulheintega. Maja tagant rabastuvast lohust istutasin isegi ühe ümaralehise huulheina koju kiviktaimlasse. Toitsin teda usinalt hakklihaga. Surus teine kombitsad tükikese ümber ja hiljem oli vaid veidi lima järel.Kuna aga tegu polnud liigniiske turbase kasvupaigaga, vaid tavalise aiamullaga, siis ei pidanud taim kaua vastu. Naljakas oleks mõelda, et ta hukkus hoopis liigsest hakkliha pugimisest, ent muidugi ei pea see paika.Meie looduses on teisigi putuktoidulisi. Näiteks kahte liiki vesiherneid, kelle veealused põiekesed püüavad usinalt sääsevastseid. Paraku pole vesiherned mulle kusagil ette trehvanud.Samasse vesiherneliste sugukonda kuulub ka harilik võipätakas. Üks kohtumine temaga meenub Lõuna-Hiiumalt Harju lähistelt, kui sattusin mukulaste retkele kaasa ja siis ühtäkki meile võipätakat näidati. Üldse tunduvad mukud mihklid olema võipätakaid leidma.Nad tuhnisid need üles isegi mu kodumetsa tee pealt. Nimelt ühel juunipäeval, kui juhatasin neid kõdu-koralljuuri kaema, avastati liivatee rattaroopa lohus ja selle servis hulk võipätakaid. Sellised maadjad kollakad leherosetid, mis oleks võinud rohus kergesti märkamata jääda.Ent sinakaslillad õied olid õige silmatorkavad. Olin üllatunud ja rõõmus, et selline liik sedasi nii ootamatus kohas kasvab. Ei mingit sood, lihtsalt suvaline kunagine maaparandustee.Suurte sadude ajal koguneb sellesse roopalohku vett, mis kaob aga ruttu. Ju siis on niiskust piisavalt, et võipätakad seal end päris hästi näikse tundvat.Ehkki kastik võib taimekesed seal kord lämmatada. Näis, kauaks nad sinna püsima jäävad.Harilik võipätakas levib Eestis eeskätt lääneosas ja saartel. Teine liik, valge õiega alpi võipätakas, on aga haruldane Lääne-Saaremaa lubjarikaste soode taim.Muuseas, Läti ainus alpi võipätaka kasvukoht asus 18 meetri kõrguse Staburagi joa allikalubja pinnasel. Toona, poole sajandi eest ei küsitud sellest aga midagi ja terve lõunaeuroopalikku pilti pakkunud juga uputati sügavale vee alla – kui valmis Väina jõge tõkestav Plavinase veejõujaama tamm.Et asja keerulisemaks ajada: Hiiumaal leidub ka hariliku võipätaka valgeõielist vormi, nagu kinnitati mulle tol mukulaste retkel mu kodumetsa võipätakate juures. Nii et kui juhtumisi valge õiega võipätakale peaksite sattuma, siis ei maksa kohe arvata, et on suur haruldus alpi võipätakas.Vahest parimaks eristustunnuseks on õieneelu valged karvad – harilikul on need olemas, alpi omal puuduvad.Kuigi võipätakad toituvad meelsasti putukatest, on see siiski vaid üks osa nende menüüst. Kuna lehed sisaldavad klorofülli, siis suudavad nad peamise vajaliku fotosünteesida, nagu iga teine tavaline taim.Võipätaka lehti kasutati vanasti piima kalgendamiseks. Ka raviti lehtedega pragunenud huuli ja kasutati läkaköha puhul ning palaviku alandajana.Meie praegustes oludes on võipätakas aga suhteliselt vähe levinud taim, nii et külmetuse puhul tasuks pigem teiste ravimtaimede poole vaadata.

Veel artikleid samast teemast »