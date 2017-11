Maaelu

Kartuli- ja köögiviljakoristuse viimased ponnistused

Neljapäev, 09. november 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 09. november 2017. Rautsi talu Jana ja Aarne Põri paar kuud tagasi köögiviljapõllul, kui päike veel paistis. Viimasena käib praegu porgandikoristus. Foto: Valmar Voolaid Aeg on jõudnud niikaugele, et kartul peaks olema salves ja viimaste köögiviljade koristus lõpusirgel. Kuidas on tegelik olukord, küsime kasvatajatelt. Suuri kartuli- ja köögiviljakasvatajaid on maakonnas ju ainult kaks.



Guido Lindmäe, FIE: „Mul on natuke veel koristada, paar hektarit kartulit on üles võtmata. Maa on märg, kui kuiva teeks, saaks üles. Aga kuiva ilma ei taha kuidagi anda. Kartulit on juba nii palju, et pole ka probleemi. Kuid ikkagi tahaks kõik kasvanu kätte saada. Saak oli vägev, vähemalt 40 tonni hektarilt. Kartuli kasvuks oli hea aasta, aga koristamiseks üldse mitte hea. Korra oli kuiv periood, siis hakkas aga jamama ja kogu aeg sajab. Mul on savised maad, valikut pole. Kartuli maitse savises mullas on hea, kuid ülessaamine keerulisem.” Lindmäe on maakonnas suurim kartulikasvataja, kasvupinda 20 hektarit.



Ka kapsa kasvupind on 20 hektarit, osa sellest on veel koristamata. „Kapsas on samuti ilus, eks näe, kunas ilmad lasevad tööga lõpule saada. Mõni hektar on veel võtta, loodan, et saab üles. Pika sügise korral on vahel tulnud ka detsembris koristada. Üsna palju kapsast olen saanud juba ära müüa.”



Porgandit ja peeti oli mõlemat ligi neljal hektaril, mis kasvataja sõnul ka korraliku saagi andis. „Porgand oli paremal maal ja see sai kuival ajal koristatud. Peedisaak oli samuti vägev, saaks selle ka maha müüdud. Peeti ei ole lihtne säilitada. Säilitame küll kolme kraadi juures, nagu vaja, kuid kipub ikkagi kergesti kõvaks muutuma. Kauplused ja laod ka väga kergesti juurikaid müüki ei võta, oma tootjatelt võetakse põhiliselt siis, kui importsaadustega auk tekib. Ei saa aru, miks üleväetatud importsaadus nii hinnas on.”



Jana Põri, Rautsi talu: „Kehvad lood. Kartul, kümme hektarit, on käes, aga porgandiga junnime siiamaani. Kaks kuud on sadanud ja pole lasknud põllule. Üksikuid poolikuid päevi näpates on midagi kätte saadud. Kuid tuleb hoolega jälgida, kus masin põllul üldse liikuda saab, et kinni ei jääks. Üsna keeruline olukord. Aga toimetame, seni kuni talve pole. Porgand kannatab õnneks paremini. Kartulit oli kümnel hektaril. Muld oli koristusajal läkk, aga saime siiski enne külmi kätte.“ Mugul on Jana sõnul ilus, vaid ’Laural’ oli natuke vähe all olnud.



„Üldiselt aga, mis on käes, on ilus. Kartuliga on korras. Seejärel panustasime enam peetidele, mida oli poolteist hektarit, ja teistele külmakartlikele köögiviljadele. Külmaõrnad on koristatud, porgandi kui kõige vapramaga töö käib. Kapsast meil palju ei olnud, ainult sügiseseks hapendamiseks. Hoiustamiseks me seda ei kasvata, müüme värskena maha.”



Kuna Rautsi talu on keskendunud liikide, sortide ja värvide paljususele, oli eri värvi porgandite ja peetide kõrval ka kapsa valik suur. Varast ja hilist, ümarate ja koonusjate peadega, rohelist ja punast peakapsast, leht- ja nuikapsast. Kusjuures lehtkapsaid oli kolme värvi, kräsuseid ja sirgemate lehtedega.



„Porgandit oli köögiviljadest kõige rohkem (2,5 ha), selle koristamisega alustasime, kui ilmad ära keerasid. Suur osa on siiski võetud. Kombaini meeskond koristab edasi, kui ilm lubab. Ise panin maha talisibulaid ja küüslauku. Ühelgi aastal pole koristamata jäänud, seekord on aga sedasi, et mine tea... Talisibulat sai maha paarisaja kilo ringis ja küüslauku iga-aastane jagu.”



Kuidas küüslauguga on, kas seda rohkem kasvatada ei taha? „Niipalju kui oli, on läbi müüdud. Saak oli üldiselt väike, kuna maa jäi talvel vee alla. Talvel sadas vihma, mitte lund, märg võttis osa ära. Loodame, et järgmisel aastal on saak parem. Kuid küüslauk ei ole meil põhiteema, me ei saa kasvatamist nii kirevaks ajada. Küüslauk on üks nendest, mis saab sügisel müüdud ja kurkide hapendamiseks ära kasutatud.”



Veeve Kaasik, mahetalunik ja taimekasvatusnõustaja: „Saaremaal koristusaeg ju kõige kehvem ei olnud. Aga tänavu tuli varakult kartuli lehemädanik, see mõjus saagile. Niiskust oli palju ja vahelduvalt ka sooja, see on lehemädaniku levikuks ideaalne. Minul oli väike pind ja ülesvõtmisel pole probleeme olnud. Lehemädanik kärpis aga saagikust.



