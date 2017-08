Maaelu

Koristusaeg teeb põllumeestele peavalu

Kolmapäev, 23. august 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 23. august 2017. Koristuseks mittesobivat ilma kasutab talunik Kaido Kirst koristatud terade puhastamiseks ja kuivatamiseks. FOTO: Tambet Allik Viljakoristus kipub vinduma, sest viljad pole enamasti veel koristusküpsed. Sooje ja päikesepaistelisi suveilmu on olnud vähevõitu, sajustega aga tera ei kuiva. Sügis ja sügiskülviaeg jõuab aga iga päevaga aina lähemale.



Põllumehed on pandud raskete valikute ette – kas oodata küpsemist ja jääda veelgi hullemate tingimuste küüsi, koristada pooltoorelt ja kaotada kvaliteedis, teha korrektuure talikultuuride külvipinnas või muud.



Küsisin suurte kogemustega taimekasvatajalt Kaido Kirstult, mida põllumehe hing sellises olukorras tunneb, kui hommikul ärgates taevaalune jälle ja jälle halle pilvi täis on.



Kas asi on tõesti nii hull, et üks sulle tunnustust toonud kultuure – taliraps – jääb külvamata?

Seda jah, aeg on külviks lihtsalt hiljaks jäänud. Mul on ju ka hirved ja lagled, kes ka tänavust saaki palju kahjustasid. Tärganud taliraps meeldib hirvele ja laglele just sügisel. Ja kui siis külviga ka hiljaks jääda, hakkavad toimima veel muud tegurid ja kasvatamise mõte kaob ära. Mõtlesin aasta vahele jätta. Kui taliteraviljade külviaeg jääb veidi hilisemaks, ei pruugi asi nii tõsine olla, aga kui talirapsil on esimene sügisene külm ja ööhallad üle käinud, siis ta enam ei kasva ja jääb talve alla nõrgaks.



Kui suur sul tänavu rapsipind on?

Tänavu oli kasvamas 38 ha talirapsi, millest 25 on koristatud. See, mis veel koristamata, on toores ja valmimine võtab veel aega.



Kuidas koristamine üldse läinud on, vihmapoisid on ju agarad tööd segama?

Ei ole kiita midagi, ainult 90 ha on võetud. Seegi poolvägisi, midagi head pole olnud. Viljad pole praegu üldse veel täisküpsed, koristamine on suhteliselt kulukas ja mõttetu, kuid vihmavabad päevad tuleb sellele vaatamata ära kasutada.



Millised kultuurid on koristatud ja mida esimesed saaginumbrid näitavad?

Koristada olen jõudnud varase nisu ja odra ning suurema osa talirapsist. Hiline talinisu ja 60 ha hernest on veel toores. Saagikuse kohta ei saa nuriseda, arvan, et on viimaste aastate keskmine. Kuivkaalu veel ei tea. Kasvamise koha pealt pole probleeme, näis, kuidas kätte saab.



Milline on terade niiskus?

Teraniiskus oli koristamisel 18 kuni 20, alla selle pole saanud. On olnud aastaid, kui terade niiskus on olnud 15–16, isegi 14%. Peab lootma, et tuleb ka paremat ilma, paraku sügis jõuab enne kätte.



Kui suur osa koristuspinnast on põllult kätte saadud?

Kultuuride kogupind on üle 300 ha, konkreetselt 325 ha. See tähendab, et pole kolmandikkugi veel võetud.



Põllumehele on rapsi ärajäämine ju ka üks löök, rapsi hind on ju ikkagi teraviljade hindadest parem.



Rapsi hind oli talvel 100 eurot kallim kui praegu, aga ka see ei ole rapsi kulutuste ja riskidega balansis. Vilja hind ka ju pole. Hinnad on praegu tunduvalt allpool, kui olid kevadel. Elu on näidanud, et hind ongi koristuse ajal kõige odavam. Võib-olla pärast natuke tõuseb. Euroopas on ka kuulda apsakatest, eks hind sõltu kätte saadud kogustest.



Sul on ju ladu olemas, et paremat hinda oodata.

Hoidmiseks on pinda vähevõitu. Mingi osa kindlasti hoian, kuid suur osa tuleb sügisel ära müüa. Kogus, mida saan hoida, on üsna väike, seemnevili ju ka vaja hoida.



Kas sügiskülviks tuleb ainult talinisu?

Ainult talinisu tulebki. Kahte sorti, üks talvekindlam ja varasem, teine saagikam. Aga kõik sõltub ikkagi talvest, milline see tuleb. Võib juhtuda, et kevadeks on must maa ja tuleb uuesti külvata.



Täna on jälle selline päev, et viljapõllu poole koristuse mõttes pole vist vaja pilku pöörata?

Põllule ses mõttes tõesti asja pole. Kuivatis on aga märja vilja järg ees, puhkepäeva pole. Puhkepäev polegi koristusajal põllumehele kerge, hea, kui midagi teha saab.



Viimane küsimus: kas tuleval aastal pöördud rapsi juurde tagasi? Suvirapsi sul viimastel aastatel ju kasvamas polnud.

Eks paista. Võib-olla külvan kevadel suvirapsi. Sel aastal paistab suviraps ilus olevat, iseasi, kas ja millal see valmib. Praegu on suvirapsipõllud rohelised, kauaks koristusilma antakse, kõik sõltub sellest. Mul pole viimastel aastatel suvirapsi olnud, kuid on olnud aastaid, kus selle saab augustis koristada.



