Välismaa ajakirjanikud tulevad Muhusse

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Tartu ülikooli teadlased on Koguvasse kutsunud ajakirjanikke Saksamaalt, Hollandist, Kreekast, Soomest, Ungarist, Rootsist, Venemaalt ja Sloveeniast.



Leheinimestele näidatakse teadusuurijate välitööd lähemalt kui kunagi varem.

„Ajakirjanikud saavad ise proovida ja lähemalt näha, kuidas sünnib teadus,” ütles teadusagentuuri algatuse Research in Estonia turundusjuht Liis Livin.



Uudiste kirjutajad saavad oma silmaga näha üht Euroopa suurimat loopealsete taastamise projekti. Mainitud rohumaad olid kunagi külluslikult kaetud erinevate liblika- ja orhideeliikidega, kuid taolised alvarid on tänapäeva Euroopas jäänud haruldaseks. See aga on väga halb ökosüsteemi poole pealt, sest loopealsed mängivad suurt rolli saaste ja kahjurite kontrollimisel.



Visiidi eesmärk on tutvustada ajakirjanikele tipptasemel Eesti teadust ja innustada neid avaldama artikleid meie teadusest ja teadlastest oma koduriigi väljaannetes. Veel toimuvad kohtumised Tartu-, Harju-, Võru- ning Pärnumaal. Koostöös Eesti Teadusajakirjanike Seltsiga on üritust korraldatud juba viis aastat. Eelmisel aastal oli visiit tervisetehnoloogia-teemaline.



