Maaelu

VTA: katku suhtes peab olema valvas

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Veterinaar- ja toiduamet (VTA) diagnoosis eile sigade Aafrika katku Pärnumaal Audru vallas asuvas ligi 3400 seaga farmis. Nakkuse tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin ning sead hukatakse.



“Üheski Saaremaa farmis hetkel põhjust kahtluseks ei ole,” kinnitas ameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.



“Samas tasub seapidajatele meelde tuletada, et oht ei ole kadunud. Saaremaa näitel isegi vastupidi, olukorras, kus saarelt tuleb pidevalt uusi leide sigade Aafrika katku metssigade populatsioonis.”



Pärnumaal algas Kalda sõnul juhtumi uurimine teisipäeval seoses sigade suurenenud suremusega farmis. Samuti oli 50 siga ühes sulus kõrges palavikus.

AS Vireen alustas eile sigade hukkamist ning toimetab hukatud loomad loomsete jäätmete käitlemise tehasesse. Taudipunktist kümne kilomeetri raadiusesse ei jää rohkem seafarme, seega esialgu rohkem kitsendusi ümbruskonna farmidele ei rakendata.



Eelmisel nädalal tuvastati mitmed sigade Aafrika katku juhtumid kodusigadel Leedus ja Poolas. Praeguseks on seakatk jõudnud juba seitsmesse Poola seafarmi ja kolme Leedu seafarmi. Lätis on sel aastal tuvastatud kaks sigade Aafrika katku juhtumit kodusigadel.



