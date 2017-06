Maaelu

Aiandusnurk: Topas 100 EC

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Selle aasta 18. maist võeti vabamüügist tuntud preparaat Topas 100 EC. Ilma taimekaitsetöötaja tunnistust omamata on lubatud seda kasutada kuni 18. maini 2018.



Tegemist oli profülaktilise ja raviva toimega süsteemse fungitsiidiga paljude kultuuride jahukaste, rooste-haiguste, laikpõletike ja viljapuu mustvähi tõrjeks. Väikepakendis mingit keemilist ja süsteemset fungitsiidi ilma taimekaitsetöötaja tunnistuseta selle asemele pakkuda ei ole. Samuti ei ole loota millegi uue analoogse müügile tulekut.



Vajadusel on soovitatud sooritada taimekaitsetöötaja eksam, et hobiaednik või kollektsiooni omanik saaks osta professionaalidele mõeldud taimekaitsevahendeid. Leian, et see ei ole lahendus, sest pakendite suurused on paraku sellised, et neist jaguks koduaias paariks sajandiks. On soovitatud kasutada ka professionaalse aedniku teenust. Paraku ei tea ma Saaremaal ühtegi, kes ametlikult reklaamiks end taimekaitsetöötajana ja määraks kliendi aias haigused-kahjurid ja teeks tõrje.



Mandrilt siia teenust pakkuma tulnud aednikule oli suureks üllatuseks, et ta peab tööde tegemiseks omama taimekaitsetöötaja tunnistust. Samuti oli talle suureks üllatuseks, et ka teatud preparaatide ostmiseks peab ta omama taimekaitsetöötaja tunnistust.



Preparaati Topas 100 EC ostsid peamiselt roosikasvatajad jahukaste ja roosi tõlvrooste tõrjeks. Viimast on Saaremaal õnneks veel vähe. Eelmine aasta näitas, et isegi tugeva tõrje puhul on kõige paremaks raviks selle haiguse puhul taime hävitamine. Kui sort on ikka vastuvõtlik, pole midagi parata. Enne istiku ostmist tasuks eeltööd teha ja tutvuda roosisortide haiguskindlusega. Hea koht teadmiste täiendamiseks on www.kordes-rosen.de .



Soovitused



Kaubandusest tasub otsida taimede hooldamiseks reklaamitud seebilahuseid. Müügil on ka põldosja leotis. Proovida tasub rooside ülevalamist vihmaussisõnniku (vermikompost) ja kanasõnniku vesilahusega. Maal saab üle valada sõnniku- ja tuhalahusega. Äraproovitud retsept on ka 1 spl nõudepesuvahendit Fairy 10 l veele ja siis pritsida. Proovida võiks ka teisi nõudepesuvahendeid.



Kõikide nende ja teiste looduslike vahendite puhul on soovitus, et kõigepealt teha proovipritsimine mõnel lehel ja siis 2–3 päeva möödudes pritsida kogu taim. 2–3 päevaga on näha, kas sort on tundlik selle preparaadi suhtes. Isegi rohelise seebi lahusega on võimalik oma roosid korralikult ära rikkuda.



Kaubandusest võib leida ka “Aedniku komplekt BORDOO”. Tegemist on vasksulfaadi ja lubjaga. Sellest annab valmistada vana head bordoolahust. 1% lahusega tuleks vajaduse tekkel pritsida iga kümne päeva tagant. Arvestada tuleb, et see lahus teeb lehed päris mitmeks päevaks inetuks.

Müügil on ka taimehooldusvahendeid, kus etiketil on kirjas, et lahus vähendab tunduvalt kõiki seen-, bakter- ja viirushaigusi. Samuti tõrjub edukalt lehetäisid, kedriklesta ja kasvuhoone karilast. Enne ostu sooritamist tasuks aga sügavalt mõelda lubatu üle.



Põldosja 0,5-liitrine leotis maksab kaubanduses 5–6 eurot . Sel on mõningane toime roositõlvroostele ja jahukastele. Lahust valmistades tuleb teha kuumaveetõmmis või -tee. Tõmmise valmistamiseks tuleb peenestatud materjal valada üle keeva veega ja lasta suletuna seista ööpäev, siis kurnata ja lahjendada vastavalt vajadusele. Tee puhul valatakse peenestatud taimne materjal üle keeva veega, lastakse 10–15 minutit tõmmata, kurnatakse ja kasutatakse kohe. Mõlemal juhul tuleb arvestada 1 kg peenestatud põldosja 10 l vee kohta.



