Silotöödel nüüd täistuurid

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 15. juuni 2017. Massi on, niide on korralik, masinad on vastu pidanud ja mehed tööindu täis. Hoiame pöialt, et mehed ja masinad vastu peaksid ja saame ilusti tehtud. Oodata ei ole enam midagi. Foto: erakogu Õigeaegsel söödavarumisel on karjakasvatuses kulla hind. Kui kõrs looma ja liblikõieline õienutti moodustama hakkab, hakkab kogutud toiteväärtus iga päevaga kahanema. Seetõttu olid viimaste päevade sajud murettekitavad – kui taevaluugid pikalt valla jäävad, võib esimene ja kõige parem sööt oma väärtust suuresti kaotada.



Sestap küsime, kuidas loomakasvatajate olulisim töö edeneb, kas ja kui palju vihmad segasid ja millise pitseri vajutas kasvanule ebanormaalselt pikk jahe periood.



Silotegemisega alustati eelmisel teisipäeval, sadude vahele poetatud ilusal Vissi-üritusel, kus kuulsin, et sel päeval algas silotöö Kõljala ja Kärla maadel.

“Saak on korralik, vihma on nüüd ju tulnud, ehk rohkemgi kui sooviks. Aga on nagu on, looduse vastu ei saa. Sadude vahelt oleme jõudnud ka silo teha – tahame sel nädalal esimese niite Kõljalas lõpetada. Saagiga saab päris rahul olla. Saagikus on ilus, eelmise aasta esimesele niitele me alla ei jää.



Praeguseks on niidetud 560 ha, täna tuleb 40 ha juurde, niita jääb siis veel 140 ha. Kaks meest niidavad, üks väga laia niidukiga, teine tavalisega. Reedel tahame siin punkti panna. Siis kulub mõni päev silotööks ära veel Valjala osakonnas,” rääkis Kõljala POÜ juht Tõnu Post.



Vihmad segasid



“Eks vihmad natuke pidurdasid tööd. Kuna sel aastal teeme silokombainiga, on kiirus ja jõudlus palju suurem. Aga mass on väiksem. Meil on palju soomaid, mis kannatasid külma tõttu. Esimesed põllud olid ka tühjavõitu, ilusaid maid on samuti. Ütlen nii, et algus oli väga lahja, kuid iga päevaga läheb paremaks.



Kuna taimestik on loomisfaasi lävel, siis hea sööda saamiseks tuleb niide igal juhul õigel ajal ära teha, mis sest, et massi vähe. Teine niide saab siis kasvama. Vaatame, kuidas läheb, aga reedeks tahame esimese niitega lõpetada.



Meie niidupind on ca 800 ha, teha on veel 200–250 ha. Teeme esimest aastat silokombainiga, Cone Kesko Clase firma kombainiga. Teise ja kolmanda niite teeme oma vana kombainiga, mille Kaiust tõime. See on meil tööks ette valmistatud,” jutustas Kärla PÜ juht Ülar Tänak.



“Silotöö algas meil eelmise nädala teises pooles. Alustasime rullsilost, et väiksemad põllulapid, mis karjatamisse lähevad, kiiresti ära teha. Pühapäeval alustasime siloaugu täitmisega, aga vihma tõttu jäi töö pooleli. Katsime korraks kinni ja täna (eile – toim) alustasime uue hooga. Ilmad olid jahedad ja loodame, et see paus meil midagi untsu ei keeranud.



Augusilo ei ole Raunis ammu-ammu tehtud. Meil ei ole küll uusi auke, on üks vana. Tahame teha silo ka maapealsetele platsidele, kus on tugev pinnas. Ostsime Krone silokogumiskäru, nii et meil on uus silokogemus.



Massi on, niide on korralik, masinad on vastu pidanud ja mehed tööindu täis. Hoiame pöialt, et mehed ja masinad vastu peaksid ja saame ilusti tehtud.

Oodata ei ole enam midagi.



Niidupinda on meil 500 ha kandis ja tehtud on vähe.

Augusilo tegemine oli meie mõtetes juba ammu, sest ühelt poolt on selle tootmine odavam, teiselt poolt annab ühtlasema kvaliteedi. Kaks kriisiaastat aitasid seda mõtet mõlgutada, nüüd tegin taotluse ka PRIA investeeringute taotlusvooru. Nii või teisiti me teeme tulevaks aastaks kaasaegsed silohoidlad,” rääkis Rauni POÜ juht Aive Kesküla.



Optimismi peab jaguma



“Silotöö käib, me alustasime veidi hiljem kui teised. Alustasime sel nädalal. Meil on hästi palju soomaid, saagikus on pea poole väiksem kui eelmisel aastal. Teeme mõlemat, nii rull- kui augusilo.



Augusilo on ikkagi stabiilsem. Põllud on erinevad ja rullide säilivus, tänu “sõpradele” metsast, on ka erinev. Aga eks me elame ikkagi usus, et saame oma sööda varutud ja et teised niited oleksid paremad. Sel aastal läks jaheduse tõttu ka kari hiljem välja.



