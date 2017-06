Maaelu

Kaljo lükkas soja aretusele täiskäigu

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 14. juuni 2017. Soja aretaja Enn Kaljo 'Laulema' põllul. FOTO: erakogu Selleks meheks on Kuressaares sündinud ja mitu aastakümmet siin elanud tõlkija, kirjanik ja maalikunstnik Enn Kaljo, kelle pühendunud tegevus paaril-kolmel viimasel kümnendil on olnud suuresti seotud toitumisega ja sellest tulenevalt sojaoa aretamisega.



Loo autoril oli au Kaljoga tuttavaks saada just sojaoa tõttu, kui ta selle aminohapetest pungil kultuuri aretamisega linnatingimustes alustas. See kohtumine oli ligi paarkümmend aastat tagasi.



„Juba 1990-ndate algul hakkasin sojauba kasutama toiduks, kuna läksin üle taimetoidule. Loomseist kasutasin ainult mune ja teatud piimatoite. Soja pakub kõige avaramat lahendust valgu ehk aminohapete osas, loomsed saadused jäävad neist kaugele maha. Kuna minu vaimsed huvid olid seotud vägivallatuse teemaga, eeldaski see, et ma toiduga ei kahjustaks elavaid olendeid,” rääkis Kaljo, kes nüüd juba aastaid on elanud ja töötanud mandril.



Ta põhjendas, et teraviljad ja liblikõielised tähendavad toidulaual ka tootmisressursside suurt kokkuhoidu, sest liha valguallikana nõuab vee- ja elektrienergiakulu 12 korda rohkem ning ka inimtööjõu vajadus on suurem.



„Pealegi lisandub loomade kaudu toidutoormesse soovimatuid aineid, ravimeid ja taimekaitsevahendeid, mis loomadesse ja sööta nii või teisiti satuvad. Kuna suurem osa sojast tuleb Euroopa Liidu riikidesse Argentinast, USA-st ja veel mujalt, on see valdavalt GMO toodang. See oligi põhjuseks, et hakata Eestis sojaga katsetama. Selleks pidi olema piisavalt motivatsiooni ja sihikindlust – aga asi tasus ennast igati ära, nagu nüüd näha on.”



Aretustöö algas Kuressaares



Aretusega alustamiseks sai Enn kasutada kortermaja läheduses paiknevat väikest aeda. „Mul oli korraga kasvatamisel mitu erinevat seemet. Poest oli võimalik saada Kanada sojat, aga see sort osutus väga aeglaselt kasvavaks ja valmis siis, kui meil tavaliselt lumi maas. Teine katsetamisel olev sort oli Tšehhist, see saigi mul aretamise aluseks. Samal ajal oli katsetuses Leedu sort, mis siin eriti hästi ei edenenud. Hiljem, Pärnumaal elades sain katsetada ka teisi sorte, mida oli võimalik Jõgevalt oma seemne vastu vahetada, sealhulgas viit Venemaa sorti.”

Kaljo lisas, et kui tollane Jõgeva sordiaretusinstituut 2005.–2006. aastal kohaliku soja aretamisega tegelema hakkas, oli neil temale omalt poolt vastu pakkuda veel muidki sorte. Katsetamist jätkati siis kõigi sortidega paralleelselt, seni, kuni Jõgeva sai Saaremaa sordi, mis oli parim aretusmaterjal. Paraku pidi sort 'Saaremaa' nime muutma, kuna Hispaanias oli sort 'Sarema' registreeritud, topelt „a”-dega sordinimi läbi ei läinud. Uueks nimeks sai 'Laulema' ja Jõgeva sordiaretajad jätkasid selle aretamisega.



Kemikaalidevaba soja



„Praegu uurin pigem seda poolt, kuidas saada soja kemikaalidevabaks, aidates kasvatajatel leida sojale parimaid partnertaimi, mis tõmbavad taimekahjurid enda peale ja lasevad sojal rahulikult kasvada.” Partnertaimed kasvavad siis teatud vahemaa tagant ribadena samapikkades vagudes, neid on Kaljo sõnul teada vähemalt kolm, sh mais ja päevalill. „Kindlasti ei tahaks põldudel näha GMO maisi, pigem sobiks hopi indiaanlaste iidne lilla mais.”



Nii saarel kui mandril sojakatseid teinud mehe hinnangul on Saaremaa kliima poolest soodsaim paik, mereline ja suhteliselt pehme ilmastik võimaldab külviperioodi Mandri-Eestiga võrreldes viia kaks nädalat või isegi kuu aega varasemaks. „Soovitan sojat kasvatada eelkõige inimtoiduks – loomade toiduks on maailmas soja ületootmine ja keegi ei hakka meilt seda ostma.”



Peagi on võimalus sojaseemet saada ka hobiaednikel oma toidulaua rikastamiseks. „See aeg peaks kätte jõudma 2018. aastal. Siinjuures soovitan tootjatel turundamise, töötlemise ja muu arendamiseks koonduda ühistu ümber, kes on vähemalt kaks aastat tegelenud, et saada PRIA-lt selleks toetust. Ökosaare kujundamisel on sellel kultuuril suur perspektiiv.”



Vaja luua innovatsioonifond



„Eesti taimekasvatuse instituut tegeleb Jõgeval praegu uute ja paremate sojaoa sortide ja paljude teiste kultuuride aretamisega, sordiaretus võtab aga palju aega. Arvan, et innovatsiooni motiveerimiseks tuleks Bergi preemia jaoks luua spetsiaalne fond, kuhu riik peaks innovatsiooni- ja toidualaseks teadustööks suunama palju suuremaid summasid. Innovatsioonita ei saa läbi ükski eluvaldkond.



Krahv Bergi innovatsioonipreemia laureaadiks tulnud ’Laulema’ sojaoa aretustiimi liikmena tahan rõhutada just seda, et riigil lasub selle statuudi arendamise ja elukestvuse hoidmise suurim kohustus. Kui riik tahab midagi saavutada, siis peab ta ka panustama õigetesse asjadesse, loopimata raha tuulde mitmetesse kahtlastesse pankade päästmise projektidesse – kümned miljonid Eesti põllumajanduse arendamisse ja innovatsiooni oleks kõva sõna.”



Kolm küsimust sojaoa kasvatajale Andres Kurgpõllule



Kas sojauba on mullas?

On mullas ja tärganud. Üle kahe hektari, nagu eelmistel aastatel.

Oled Saare maakonnas ikka ainus sojakasvataja, eks ole?

Minu teada siin teisi kasvatajaid ei ole. Mandril on mitmeid.

Aasta-kahe pärast tahetakse sojaseemet müüma hakata ka tavakodanikele, kas see on seemnepaljundajatele jõukohane?

Miks mitte, tean, et Hauga Seeme ja Madis Ajaots kasvatavad sojaseemet üsna suurel pinnal. Mandril on minu teada kasvatajaid veelgi.



Kommentaar



„Eesti Sojaliidu esimees Urmas Matsalu:Andres Kurgpõld on Saaremaal ainuke sojakasvataja, kes on meiega suhetes. Sojaliidu plaan näeb ette seemet tarbeks müüma hakata 2018. aasta saagist, mida saab külvata 2019. aastal. Ehk üks paljundusaasta veel tänavusele lisaks. Seemne paljundamine võinuks ju kiiremini minna, kuid Eesti talunik on üldiselt ettevaatlik, ootab ära, mis saama hakkab. Tänavu kasvab soja suurematel pindadel ja kui see õnnestub, usun, et siis läheb sojakasvatus lahti nagu kulutuli.”



Eesti põllukultuuride innovatsiooniklastri projektijuht Marge Sepp ütles, et sel aastal kasvab sort 'Laulema' Eestimaa põldudel 120 ja lisaks Lätis 50 hektaril. Soomes kasvab kultuur kahel hektaril, et selgitada sordi sobivust sealsete tingimustega.





Kes ta on?



ENN KALJO

Sündinud 8. detsembril 1959 Kuressaares. Tõlkija, kirjanik ja kirjastaja, innovatiivsete lahenduste uurija, sojaoa 'Laulema' aretustiimi liige, Kristjan von Bergi innovatsioonipreemia laureaat. Tegelenud maalikunstiga. (Vanaisa Caesar Kaljo oli kunstnik, fotograaf, muusik, puhkpilliorkestrite juht ja muusikaõpetaja ning isa Väino Kaljo maaler ja restaureerija.)

