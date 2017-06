Maaelu

Saarte Viss – ilus ja vajalik üritus

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 08. juuni 2017. FOTO: Tambet Allik Jätkame mõtetega, mida päikesepaistelisel teisipäeval Upal öeldi, nii enne defilee algust kui pärast, kui vissid olid selgunud. Ka ühe lausega saaks ju öelda, et väga ilusad loomad ja väga hästi korraldatud üritus.



Aga millal siis veel, kui mitte sellise pika traditsiooniga ürituse puhul tuua esile võimalikult palju tublisid inimesi ja nende töövilju.



Emeriitprofessor Olev Savelil on siinne vissiüritus ilmselt nii südamesse läinud, et ta oli esimest korda kohal puht isiklikust huvist, osaledes küll aktiivselt lehmade hindamisel, seda aga publiku poolelt. Saveli kutsus saarlasi oma kaunite vissidega osalema ka Tartus Ülenurmel: “Mandril on jäänud mulje, et Saaremaal piimakarja polegi, et siin on ainult šoti mägiveised. Kutsun teid oma ilusate lehmadega osalema 2. septembril Ülenurmel!”



Kui Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esimees Tanel-Taavi Bulitko oli 23. vissikonkursi avatuks kuulutanud, tulid esitlusringile maakarja noored lehmad. Esimest korda tuli sellele väikesearvulisele tõule korraldada kaks esitlusvooru. Kui maakarja tutvustav Käde Kalamees oli tõu arengut piisavalt tunnustanud, ütles ta: “Minu suur soov on, et võimalikult palju loomi saaks jõudluskontrolli, ainult see tagab head ja õiglased andmed aretustöö tegemiseks. Teie noore lehma päevatoodang, mis ulatub juba üle 29 liitri, näitab tehtava aretustöö tõhusust.”



Tanel Bulitko imestas esimeses laktatsioonis olevate noorte holsteini tõugu missikandidaatide rohkuse üle. Nii palju polevat neid tema sõnul varem kunagi olnud. Kõljala POÜ Maaru kohta ütles ta mahlakalt: “See lehm teeb ka kiiremaid samme, sest ta ei tea, mida kõike kohtunik hindab.”



Vissiomanikud on õnnelikud



Maakarja vissi tiitli sai Liia Sooäär oma looma eest 11. korda. Kuna tema ja poeg Siimu karjas on aasta keskmiselt 21 lehma, on see kõva sõna. “Minu eesmärk oli innustada noori rohkem maakarjast lugu pidama ja panustama ka sellega, et maakarja farme juurde tuleks. Neli looma on minult saanud Maret Jalak, kes Tehumardi lähedal maakarjaga alustas. Väga tore ja tubli pere, olen kindel, et Saaremaa saab ühe tõufarmi juurde. Ma väga loodan, et järgmisel aastal on nad juba kõvad konkurendid, sest nii Maret kui ta elukaaslane Meelis Nuut on maakarjast suures vaimustuses. Maakarja kasvatajal peab olema missioonitunnet, et tõuomadused säiliksid, sealjuures, et karv oleks hele. Aga kui lõpuringile minekuks numbrid öeldi, olin väga üllatunud, ehkki Ünna on igati ilus ja tõule omane loom ja esitlusel rahulik.”



Rauni POÜ viis teist aastat järjest koju holsteini tõu vissitiitli. Sel aastal lisaks ka reservvissi tiitli. Ettevõtte juht Aive Kesküla: “Muidugi oleme õnnelikud. Minule oli see väga suur üllatus, kuigi Kiire on igati kena loom. Läheme alati sellele üritusele mõttega, et see on meie oma Saaremaa üritus, kus saame teiste loomi näha ja enda omi näidata. Esitlusplatsil on ju hea võimalus võrrelda.



Piimatootmise alus on aretus, mis annab terve looma ja hea piima, et sellest siis toota head Saaremaa juustu. Emotsioonid on laes, kiidan väga korraldajaid, tõuloomakasvatuse ühistut, kes seda üritust siin järjepidevalt korraldab. See on meie loomakasvatajatele aretuse seisukohalt väga tähtis, mandrile me nii paljude loomadega ju ei läheks. Meie tublid inimesed, juhid ja laudainimesed, osalevad sellel hea meelega. See on meie meeskonna ja koostööpartnerite ühine töö.”



Punase viss toodab piima Kärla ühistu farmis. Ettevõtte juht Ülar Tänak: “Mina seekord üritusel osaleda ei saanud, nii palju oli teha, kõik põllud tuli silo tegemiseks üle vaadata. Alustasime silo tegemisega, täna (eile – toim) korjame. Uus tehnika oli vaja tööle panna. Loomulikult on meil kõigil hea meel, inimesed on ju vaeva näinud, lehmadega pikalt harjutanud, et nad ilusti käiksid. Mul ei ole muud öelda, kui kiita meeskonda, kes tublilt tööd tegid ja hästi esinesid. Ja kiidusõnad korraldajatele, et nad seda üritust siin jätkuvalt teevad. Loomakasvatajal kord aastas oma hoolealustega välja minna on suur sündmus. Meil on kõik sellest huvitatud. Väga positiivne.”



Üks arvamus külastajalt



“Mina olen sellel üritusel vähemalt kolmandat korda, tõuaretuse inimestega koos sain siia tulla. Mul on kodus ka lehmakari, seepärast huvitab. Olen saanud nendega koos liikuda juba siis, kui Maalehes veel ei töötanud. Olen loomakasvatajast ajakirjanik, minu kodu on Kesk-Eestis, Koigis. Meil on ligi sada lüpsilehma ja kaks lüpsirobotit.



Alles pärast 20 aastat lehmalüpsi sain hakata tegema erialast tööd, varsti saab kümme täis. Kui robotlaut avati, kirjutas Heli Raamets Maalehes, et mees vahetab naise roboti vastu,” rääkis Maalehe ajakirjanik ja piimatalu perenaine Lii Samler Meie Maale.



