Aiandusnurk: Tippsibul ja valiksibul

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Käesolev kevadhooaeg üllatab müügile saabuvate uute tippsibulasortide rohkuse poolest. Nii palju sorte pole kunagi varem müügil olnud. Tarbija ei oska enam valida ega tea, mida eelistada.



Tavaliselt on väljas sildike nimetusega “tippsibul“ ja hind. Pakendil olev silt on aga nii väikese kirjaga, et nõuab prillide väljaotsimist.



Praegu kaubanduses pakutav on kahe ladinakeelse nimega: Allium cepa L. ehk harilik sibul (söögisibul) ja Allium cepa Aggregatum rühm ehk pesasibul või teise nimetusega šalottsibul. Viimane on hariliku sibula alaliik.



Allium cepa L ehk hariliku sibula sordid on ühe-, kahe- ja paljupungalised. Neid paljupungalisi sorte kutsutakse rahvalikult samuti pesasibulateks.



Hariliku sibula tippsibulad pannakse maha 1–1,5 cm sügavusele. Šalottsibula istutusmaterjal pannakse maha ainult 1/3 ulatuses ehk sibul jääb praktiliselt mulla peale. Hariliku sibula tippsibulad on tavaliselt kasvatatud seemnest.



Šalottsibula istutusmaterjal on kasvatatud seemnest või on müügil valiksibulana. Viimane tähendab lahtiseletatult, et tarbesibula hulgast on välja valitud väikesed.

Valiksibulal on sibula kannal juurteta piirkond, selle järgi tunneb ta kergesti ära. Šalottsibula sibulad on pakendis tavaliselt väga erineva suurusega. Ka see on üheks tunnuseks, kui prillid on koju ununenud ja pakendil olevat väikeses kirjas sordiiseloomustust lugeda ei näe.



Šalottsibulad: ‘Yellow Moon’, ‘Golden Gourme’, ‘Red Sun’ ja sellel aastal uudisena ‘Biztro’. Viimane on parandatud ‘Red Sun’, peaks olema varasem, vürtsikama maitsega ja võimsama kasvuga.



Hariliku sibula sordid: ‘Stuttgarter Riesen’, ‘Stuttgarter Stanfield’, ‘Hercules’, ‘Contado’, ‘Cupido’, ‘Corrado’, ‘Turbo’, ‘Sturon’, ‘Setton’, ‘Rosanna’, ‘Snowball’, ‘Stur BC 20’, ‘Troy’ ja meie oma kodumaine sort ‘Jõgeva 3’. Neist esmakordselt ‘Contado, ‘Turbo’ ja ‘Rosanna’.



‘Contado’ on varajane Stuttgarter-tüüpi ühtlase saagi valmimisega ja pikemaajaliseks säilitamiseks sobiv sort. ‘Turbo’ seevastu hiline, ovaalse kuju ja hea säilivusega. ‘Rosanna’ samuti hiline sort, lapikümara kujuga. Teda iseloomustatakse veel kui omanäolist, atraktiivset ja ideaalse “vanaaegse“ maitsega sorti.



Hariliku sibula punased sordid: ‘Red Baron’, ‘Red Arrow’, ‘Romy“, ‘Karmen’, ‘Red Ray. ‘Red Arrow’ ja ‘Romy’ on selle aasta uudissordid.



‘Red Arrow’ on varajane Inglismaal aretatud roosaka viljalihaga sort, säilib lühiajaliselt, ca kaheksa nädalat. On hinnatud oma heade maitseomaduste poolest. ‘Romy’ on keskvarajane, tumepunaste kuivsoomustega. Maailmas hinnatud kui üks paremaid punase sibula sorte. Aeg näitab, kas ta ületab meil kasvades ka väga populaarset ja hinnatud sorti ‘Red Ray’.



‘Jõgeva 3’-l Peipsiääre päritolu



Meie kodumaine ‘Jõgeva 3’ on aretatud Peipsi ääres kasvatatud rahvaselektsiooni sortidest. Igal aastal otsitakse massiliselt nn “Peipsiääre“ sibulat. Paraku selle nimega tippsibulat võib leida ainult mõnelt laadalt. Sibul on risttolmleja ja eks sellepärast olegi Peipsi ääres igal perel oma sort “Peipsiääre“. Seal kasvatatu on hea sibul.



