Menukas 25. Maamess

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 27. aprill 2017. Saarelaste lett Saaremaa talupidajate liidu “lipu” all välja tulnud ettevõttjad Inge Uulits (vasakult), Karel Lember, Maria Kaljuste. FOTO: Alar Allas Nädalavahetusel Tartus lõppenud 25. Maamessil osales Saare maakonnast neli ettevõtjat, kolm neist “Ehtne talutoit” märgi all. Need olid Epi talu, Karmeli OÜ ja Idee Farm. Üks lisaks omal käel, Andruse turismitalu.



Saaremaa turundusühingu üks juhtfiguuridest, Alar Allas andis teada, et ühiselt messile minekuks kutsus maakonna tootjad kokku Saaremaa talupidajate liit, kes viie aasta lühikeste tarneahelate kohalike turgude programmi kaudu toetab põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamist ja organiseerib tootjate osalemist mandri messidel ja laatadel. Alar on reklaammaterjali koostaja Saaremaa väiketootjate tutvustamiseks ja fotograaf.



Uurime, kuidas meie ettevõtjatel juubelihõngulisel messil läks.

Karmeli oli maamessil esimest korda, toodeteks tudra- ja kanepiõli ning tatar. “Täitsa toredasti läks. Nendest õlidest natuke juba teatakse, kuid siiski tuli üsna palju selgitada, milleks üks ja teine on hea.



Paljud olid toodetest juba ka teadlikud. Huvi oli kõigi kolme toote vastu. Kuna me ei ole varem nii suurel üritusel osalenud ja vahemaa on pikk, võtsime tooteid varuga kaasa. Saime ennast näidata, tooteid tutvustada ja kontakte juurde. Päevad olid pikad ja väsitavad, kuid see ettevõtmine läks asja ette,” rääkis Karel Lember.



Selline hea töö on sündinud isa ja poja vahelisest koostööst – talunikust isa Aivar kasvatab kultuurid ja ettevõtjast poeg Karel väärindab kasvatatu toodeteks. Ettevõte on aastane, esimeseks tooteks oli tudraõli. “Kanepiõli on meil päris uus toode. Kogu tooraine on isa kasvatatud, tal on huvi teistsuguste ja uudsemate kultuuride vastu.”



Epi talu perenaine Inge Uulits: “Mul läks hästi, olen täitsa rahul. Rahvast oli palju. Ehkki ilm oli kehv, sain palju müüdud. Tegin ketšupeid ekstra väikestes, kahestes pakendites, mis väga kiiresti ära osteti. Hästi läksid ka juustumoosid ja taimeteed, sõstravett osteti samuti. Sain uusi kontakte, üks võttis minuga täna juba ühendust. Olin Maamessil samuti esimest korda. Minu hinnangul läks paremini kui mullu sügisel toidumessil. Tahan öelda ka seda, et Alari tehtud boksikujundus sai palju kiidusõnu.”



Idee Farm on Maamessil osalenud varem koos mandri ettevõtetega, esimest korda oli omanik väljas koos siinse meeskonnaga. “Ütleksin nii, et väga pikk sõit oli siia ja tulupool pole midagi vaimustavat, aga miks ma üldse sellistel messidel käin ja miks need mulle meeldivad, on see, et nendel messidel on palju lisandväärtusi.



Kui kambaga minna, turundusühingu või muuga, tekivad ainulaadsed momendid, et saad teiste tegijatega suhelda. Sest nendel, kes midagi teevad, on alati kiire, ei ole aega küsida.



Kuid sellisel üritustel on võimalusi küsida, kust sa midagi tellisid või kelle juures sa midagi katsetad. Selles suhtes on ühistegevused hindamatu väärtusega. Olin seal koos Saaremaa turundusühingu ja Talu Toiduga ja mingil moel esindasin ka Ogarate talude võrgustikku. Arvan küll, et mess on 110% korda läinud, tulemus – palju kontakte ja ka täiesti arvestatav müük. Kui niimoodi saab minna, läheks teinekordki veel,” sõnas Maria Kaljuste.



Andruse turismitalu pidaja Madis Tiik lausus, et nemad olid messil koos teiste Eesti lambapidajatega ja on messil mitmekesi. “Läks päris hästi. Noored olid kolm päeva kohal, rahvas tundis huvi talus korraldatavate lastelaagrite vastu. Tütar Heidi toimetas sellega, mina olin rohkem taustaks ja liikusin messil ringi. Kõik kaasa võetud flaierid leidsid huvilise, arvan, et sel suvel saab kaks täisvahetust ja tuleb kiire suvi,” rääkis ta.



“Osteti ka lambaliha, kodust pasteeti ja koduleiba, grilliks oli kaasas lambaribi ja pihve. Lambašašlõki valmistamiseks ja praemaksa tegemiseks oli messi poolt kohale kutsutud professionaalne kokk. Kogu aeg oli huvilisi ja grillijärjekord pikk.



Üks väike tall oli meil ka kaasas, orvuke, kes kahe nädala vanuselt on sõitmistel kaasas olnud. Lastele ta väga meeldis. Oli päris väsitav. Ilma tõttu jäid masinad mutta kinni ja messi territooriumi ümbrus muutus läbipääsmatuks mülkaks. Aga see pidi seal tavaline olema," kirjeldas Madis Tiik.

