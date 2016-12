Kuidas läheb?

Maaelu

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 29. detsember 2016. Täna räägib oma tegemistest ja mõtetest Meie Maa üks staažikamaid kirjasaatjaid Milgete Pihl Lääne-Saare vallast Lahekülast.



Kuidas lükkad, nõnda läheb! Saan hakkama. Nördima paneb aga see, et puudega inimeste laadal jääb ostjaid iga aastaga aina vähemaks. Võtsin laadale mitukümmend kilo koduaia õunu kaasa, ainult viis kilo osteti. Kõik tuli koju tagasi tassida.



Põhjus on selles, et tuuakse sisse 33 senti kilost maksvaid õunu. Mu tuttav tegi katse kevadel ostetud importõunaga, mis püsib siiani mädanemata, on ainult veidi kipra tõmbunud. Mis õunad need küll on? Aga inimesed ostavad, ei vaata puhta koduõuna poolegi. Muud ma ei kurda, ehkki aastad teevad oma töö. Sorteerisin just õunad üle ja viisin metsa veerde notsudele.



