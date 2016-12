Maaelu

“Aasta küla” konkursist

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Külad, kes tahavad osaleda Saare maakonna “Aasta küla 2017” konkursil, ei pea kiirustama. Konkursi lõppaega pikendati siinse Kodukandi juhatuse otsusega reede, 5. jaanuarini.



Kohalike inimeste algatustest saavad alguse suured teod. Külavanemad ja külaseltsid on need, kes innustavad kaasa mõtlema ja koos tegema. Koostöö valla ja selle teiste küladega on veelgi suurem jõud ja võimalus oma hääl kuuldavaks teha. Vaid alt üles suunal saab külaliikumine olla tugev ja tegus! Aasta küla valimised on hea koht oma tegemistes vahekokkuvõtte tegemiseks.



3. veebruaril saame kokku Saare maakonna “Aasta küla” galal Tornimäe rahvamajas ja teada maakonna seitsmenda aasta küla aunimetuse kandja.



Aasta küla nominendid on: Kavandi piirkond (2005. a, Orissaare v), Orinõmme küla (2007. a, Orissaare v), Käesla küla (2009. a, Kärla v), Metsküla küla (2011. a, Leisi v), Karala küla (2013. a, Lümanda v), Leedri küla (2015. a, Lääne-Saare v). Autor: Reet Viira

