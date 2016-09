Maaelu

Talul nüüd ka sojauba koristatud

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 28. september 2016. Hannes ja tütar Elina Kurgpõld sojapõllul. FOTO: erakogu Viljakoristus on selleks aastaks unustatud teema. Kasvatajaile jääb tänavust aastat iseloomustama mullusest tunduvalt kehvem saaginumber ja tootjahind. Siinjuures olid saare tootjate tulemused mitte nii nutused kui mandri põllumeestel, neil korrigeeris koristusaegne sajuperiood veelgi armutumalt salve saadavaid koguseid ja terade kvaliteeti. Toiduviljaks ehk söögiks kõlbulikku saadi ilmselt suht vähe.



Valjala ja Laimjala valla maadel tegutseval Andres Kurgpõllu Jaagu talul oli kasvamas ca 200 ha teravilja, rapsi ja heinakultuure, sealjuures veidi enam kui kahel hektaril ka üht haruldast kultuuri, sojauba.



Andres meenutas koristusajale tagasi vaadates, et viljakoristus algas tal talinisu põllul, mida kevadel laastasid lagled ja sügisel metssead. Esimene põlduminek oli nagu hädakoristus, et midagigi saada.



Temaga tollal vesteldes oli mees õnnelik, et maaülikoolis õppival pojal on praktikaaeg läbi saamas ja terve augustikuu saab ta talus abiks olla. Nüüdseks on uuest kooliaasta algusest ka juba kuu mööda saanud. Eelmisel pühapäeval, imeilusal suvise soojusega päeval ruttas poeg tagasi Tartusse, Andres aga lõpetama sojaoa koristamist.



Ka kõige hilisema valmimisajaga kultuur on nüüdseks koristatud. Andres on teadaolevalt Saaremaal ainus, kes üritab tootmispõllul sojat kasvatada, täpsemalt sojaseemet paljundada.



“Sojauba valmis sel aastal mullusest varem, kuid saaginumbrit ma ütelda veel ei oska. Kaks tonni hektarilt oleks hea, mina sellist saaki ei saanud. Tean, et lätlased, kes Leedu piiri ääres sojat kasvatasid, olid saanud kaks tonni hektarilt. Mul pidanuks külvinorm natuke suurem olema, kuid seemet nappis. Ka sojaoa tärkamiseelne umbrohutõrje tööks sobimatute ilmaolude tõttu jäi veidi hiljaks,” rääkis Andres.



“Jõgeva kasvatab algseemne, mina sellest supereliitseemne, mis läheb edasi Eesti ja Läti kasvatajatele eliitseemne paljundamiseks. Arvan, et kulub veel kolm aastat, enne kui seeme tarbimisse ehk tarbepõldudele jõuab. Sojaliit ja Eesti Taimekasvatuse Instituut teevad kõik selleks, et soja aretustöö vilja kannaks. Loodan, et sojaoa kasvatus kogub hoogu ja kasvatamine hakkab jõudsalt levima.”



Tuleval aastal plaanib Andres jätkata sojaseemne kasvatamist sama suurel pinnal, sest sobivaid muldi tal valida eriti pole. Talu ongi suuresti orienteeritud seemnekasvatusele. Teravilja ja sojaoa seemnekasvatuse kõrval oli samapalju heintaimede seemnepõlde – ristik (punane, roosa, valge), lutsern, timut ja päideroog.



Seemnekasvatuse arendamisele panustab täie tõsidusega ka Eesti maaülikooli kolmandal kursusel õppiv poeg Hannes. “Poeg plaanib seemnekasvatust edasi arendada, ta on kodus abiks nii palju kui vähegi võimalik, kõikidel töödel.”





Tasub teada



• Soja on iidne kultuurtaim, mida kasvatati juba enam kui 3000 aastat e.m.a Mandžuurias (Kirde-Hiinas). Soja on Ida-Aasia rahvusköögi alus.



• Jõgeva Sordiaretuse Instituut alustas katseid 0,3 ha kohaliku “HTT Saaremaa” sordi seemnega. Katsealune pind on aastatega suurenenud.



• 2010. a valmis Eestis kasvatatud sojaoast Eesti Sojaliidu kontori köögis esimene sojapiim, mille maitseomadused olid teistest sojapiimadest märgatavalt paremad.



• Esimene kirjeldatud inimkatse tulemus, milles uuriti sojatoitude mõju luude tervisele ja luuhõrenemisele, viitas, et sojavalk võib olla mõjus selle kurnava haiguse riski vähendamisel.



Leiti, et kuuekuine järjestikune 40 grammi sojavalgu (sisaldab 90 mg soja isoflavoone) igapäevane lisamine menopausijärgsete naiste menüüsse suurendas märkimisväärselt nii luude mineraalidesisaldust kui ka selja alaosa luude tihedust.



• Sojatooted pakuvad suurepäraseid haigustega võitlevaid antioksüdante, B-grupi vitamiine (k.a folaat ehk looduslik veeslahustuv vitamiini B9 üks vorme) ja rauda. Paljud sojatoidud sisaldavad ka kiudaineid, mis on olulised seedesüsteemi toimimiseks ja kolesterooli hulga vähendamiseks.



• Sojatoodete regulaarne söömine alandab vere kolesteroolisisaldust, parandab südame tegevust, mõjub arterite seinu tugevdavalt ja puhastavalt, soodustab seedimist, lagundab sapikive ja aitab ära hoida kivide teket, reguleerib veresuhkru sisaldust ja insuliini tootmist, vähendab vähki haigestumise ohtu, menopausis korvab looduslikke östrogeene, aitab ära hoida osteoporoosi, seob ja viib välja mürkaineid, tugevdab närvisüsteemi, sisaldab heas vahekorras oomega-3 ja oomega-6 rasvhappeid.



