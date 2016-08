Maaelu

Raimond Elliku juubel põllumajandusjuhina

Neljapäev, 25. august 2016.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 25. august 2016. Raimond Ellik: tänan kõiki, kellega olen 25 aastat ühistu vankrit vedanud. FOTO: Valmar Voolaid Eelmisel nädalavahetusel tähistasime oma riigi iseseisvuse taastamise 25. aastapäeva, täna tähistab 25-aastast töörügamist põllumajandusettevõtte juhina Raimond Ellik (47).



Nimelt oli 25. august see päev, kui Raimond Ellikust sai 1991. a põllumajandusliku väikeettevõtte tegevdirektor. Sõrvega sidus ta end aga aasta algul, kui 2. jaanuaril asutati AS Cloria. Raimond meenutab seda aega Salme vallalehe tänavuses esimeses numbris, et sellega oldi esimesed saarlased, kes julgesid võtta raskel ajal rendile loomalaudad ja hakata iseseisvalt tegutsema.



“Sõrve sovhoosist saime rendile Rahuste lehmalauda ja vasikalauda, Kaunispe noorloomalauda ja Mõisaküla pullilauda. Igal sammul tuli meile, julgetele noortele ette probleeme, kuid me suutsime need ühise meeskonnana lahendada. Mina olin loomakasvatuse peaspetsialist ning tegin ka tõuaretustööd. 25. augustist 1991 sai minust tegevdirektor ja pärast Illar Tenno lahkumist ka seemendaja. Kogu raskus sel pingelisel perioodil langes minu õlgadele, kuigi olin vaid 22-aastane,” meenutas Raimond.



Üle võeti 263 looma, neist 55 lüpsilehma, kellest lüpsis vaid 35. Mullikalaudas oli ka kolmeaastasi noorloomi, keda polnud kordagi seemendatud.



Vasikalaudas möllas pügaja-raig, põhikarja lehmad olid leukoosihaiged, kusjuures 55 lehmast jäi esimese aasta lõpuks järele vaid kuus.



“Rahaline väljaminek oli suur, aga piima eest ei olnud suurt midagi saada. Esimese aasta lõpuks suutsime lüpsikarja suurendada siiski 64-pealiseks, seda tänu intensiivsele seemendamisele ning seemendajate Kalev Pitka ja Anne Kiideri heale tööle. 1991. aastal saime 3827 kg lehma kohta.”



Vaenlasi oli palju. Metssigadele lisaks kevadel ja sügisel lagled. Väga sageli oli ka põuane suvi, mis söödavarumisele tugeva pitseri vajutas. Ka raha väärtus langes kohutava kiirusega.



“Enne rahareformi oli rubla väärtus nii madal, et pangast saadud diplomaadikohvritäie rubladega sõitsin palgapäeval Rahustele töölistele palka maksma. Eesti riigi iseseisvuse taastamine, põllumajandusreform, rahareform tõid kaose ka piimandusse, enam polnud piima kuhugi panna. Suurmajandid lagunesid ja jagunesid, moodustati uued üksused. AS Cloriast sai 1993. a Rahuste OÜ. Juurde tuli taimekasvatuse osa ja masinapark ning, mis paljudele teistelegi väikeettevõtetele saatuslikuks sai – võlad.



Ka osanikud soovisid raha ja varandust. Oli väga keeruline, pingeline ja närvesööv periood, mis lõppes 1995. aastal Rahuste OÜ hinguseleminekuga. Vara jaotati osanike ja omanike vahel. Väljalüps lehma kohta oli 1994. aasta lõpuks jõudnud ligi 5000 kg-ni, kogu minu pingutus loomade uuendamisel läks vett vedama. 1994. aasta lõpus tundsin, et ma ei taha enam Rahustele minna. Hing oli väga haige ning süda murest murtud.”



Uus võimalus



Uus võimalus tekkis Raimondil Salme POÜ näol, mida asuti samuti likvideerima. Ettevõtte ca 200 noorlooma polnud kuhugi panna.



“Nii sündis mul 1. novembril 1995 otsus, et alustan nende loomadega uuesti otsast peale. Ei olnud mul tehnikat, ei sööta ega raha. Tänu paljudele headele inimestele üle Saaremaa sai talv üle elatud. Heina sai ostetud põhiliselt Leisi vallast. Mäletan, et vana GAZ 53-ga sai Pikamäe kuurist söödaks kõlblikke jääke toodud. Endal tehnikat, rääkimata heinapressist, ju polnud. Üsna palju tuli teha käsitsitööd, eriti heina labudesse panekul. 1997. aastast hakkas elu aga paremuse poole minema. 1998. ostsime uue lüpsiseadme, 1999 uue traktori.”



Tähelepanuväärne etapp Raimondi ja Salme POÜ elus oli 2001–2013, mil oldi mahetootja. Mõned karmid nõuded – lõastamise keeld ja sarvede nudistamine – sundisid sellest majanduslikel ja puht inimlikel kaalutlustel loobuma. Pealegi kannatas mahetootmisel kehtestatud söödapiirangute tõttu toodanguvõime.



Nüüd, tavatootjana, on toodang pidevalt tõusutrendi näidanud. 2015. a oli väljalüps lehmalt 7450 kg, selle aasta graafik lubab 8000-st toodangut. Mullu realiseeriti tööstusele 80 tonni piima rohkem, sel aastal seni üle 40 tonni enam. Praeguseks on masinapark juba üsna suur ja põllumaad kasutuses üle 600 hektari.



“Ma ei ole klassikaline juht, mina armastan liikuda ja ise füüsilist tööd teha. Sõidan jalgrattaga ja lüpsmise kõrval võtan kõik poegimised ise vastu. Tõuaretus, agronoomiline töö ja põlluraamatu pidamine on minu enda teha.

Mulle meeldib olla loomade keskel. Ööpäevas kulub tööle umbes 20 tundi, väljapuhkamiseks jääb kolm-neli tundi, millest muidugi ei piisa. Iga päeva alustan öösel kella kolme ajal. Viimase 900 päeva jooksul ei ole mul olnud ühtegi vaba päeva.”



Põhjuseks viimastel aastatel põllumajanduses valitsenud rasked ajad ja pidev võlgu olek, mis on juhi tavaliseks kujunenud niigi tiheda töögraafiku muutnud veelgi tihedamaks. Kui ta varem mõne päeva mingile koolitusüritusele või muule reisile mineku endale ikkagi lubas, siis kaks ja pool aastat on ta end jäägitult ettevõtte jätkamisele ja loomade heaolule pühendanud. Sest Salme POÜ-l, nagu paljudel teistel põllumajandusettevõtetel, on peal liisingukohustused, millest kaks on suudetud täita, neli vajavad aga veel igakuist rahastamist.



“Väga raske aeg on ka praegu. Tehnika laguneb, metssead ei ole selliseid põlde jätnud, kuhu võib niidukiga julgelt peale minna. Terasid kulub palju. Olen mõelnud, et läheks mandrile lehmi lüpsma, kuid kellelegi pole farmitäit loomi pärandada, nii pean edasi rügama. Võib-olla kaksikutest tütrepoegadest saavad kunagi minu elutöö jätkajad.”



Tõuaretustöö tulemusel on Salme lehmad osa võtnud ka Saarte Vissi konkurssidest ning saavutanud auhinnalisi kohti. 2008. aastal pärjati lehm Klaabu Saarte Vissi tiitliga. “See kõik ei ole ainult minu töö, see on meeskonnatöö. Ettevõttes on tänasel päeval tööl seitse inimest. Kerge pole see olnud, aga kõik raskused, mis ei tapa, teevad tugevamaks. Tänan kõiki, kellega olen need 25 aastat ühist vankrit vedanud.”



