AIANDUSNURK: Roosi tõlv-rooste

Neljapäev, 25. august 2016.



Autor: MM Neljapäev, 25. august 2016. Roosi tõlv-rooste. Foto: Aadu Grepp Kahekümneaastase kaupluse ajaloo jooksul on see aasta esimene, mil käiakse abi otsimas rooside tõlv-rooste vastu. See ei tähenda, et haigust viimastel aastatel mõnes Saaremaa aias pole esinenud, lihtsalt sel aastal on teda palju ja tavatarbijal ei ole sellega varem kogemusi olnud. Esimeseks küsimuseks on tavaliselt, et kuidas ma selle sain või kust kohast see haigus tuli.



Haigus iseenesest ei ole uus. Tegemist on seenhaigusega. Seenhaigused levivad kas istutusmaterjali, taimejäänuste, mulla, putukate, õhuvoolude, vihmavee või kastetilkadega jne. Tuulega levivad eriti hästi igasugused rooste- ja jahukasteseened. Ja mitte ainult naabri aeda, vaid isegi sadade kilomeetrite kaugusele.



Kergemini nakatuvad need taimed, millele putukad on tekitanud haavandeid. Samuti roosisordid, millel on antud haigusele väike vastupidavus või mis on juba geneetiliselt sellele haigusele vastuvõtlikumad.



Tavaliselt ostetakse taimi hinna ja klantspildil kajastuva ilu järgi.



Haiguskindlusele ei osata pöörata tähelepanu ja pahatihti see ei kajastu ka müüdava istiku etiketil-pakendil. Rooside ostmisel on koduseks eeltööks hea kasutada äsja Tallinna botaanikaaia töötaja Else Liventaali sulest ilmunud raamatut “Roosid“. Raamatus kajastatakse sadade roosisortide haigus- ja talvekindlust Eesti tingimustes. Samuti leiab sealt muid kasulikke näpunäiteid. Teine hea koht, kus on kirjas kõik uued ja huvitavad sordid, on www.kordes-rosen.de.



Üldiselt on roostetel väga keerukad arengutsüklid, mille läbimiseks nad vajavad kahte peremeestaime. Näiteks viirpuu näsarooste ja pihlaka näsarooste talieosed on meie saaremaise hariliku kadaka peal. Roosi tõlv-rooste talieosed on seevastu õnneks ainult roosi taimsel materjalil, mis tähendab seda, et suureks abiks on haigestunud lehtede ja varte sügisene korralik kokkukorjamine ja ärapõletamine.



Kaubandusest tasub tavatarbijal selle haiguse tõrjeks otsida Topas 100 EC-d või Baltic Agro poolt turustatavat vahendit “Looduslik taimehoolitseja F“, mis oma koostiselt on põldosjaleotis. Looduslik vahend on hea, ainult et sellega peab pidevalt pritsima. Taimsete tõrjevahendite valmistamise juhendid leiab Tiiu Annuki ja Pille Sooväli sulest ilmunud raamatust “Koduaia taimetohter“ mõlemast osast. Varakevadiseks ja hilissügiseseks pritsimiseks on müügil väikepakendis raudsulfaati (rauavitriol).



Kokkuvõtlikult



• Soovitatav on osta haiguskindlaid sorte. Kui on näha, et vaatamata ravile haigestub sort

järgmisel aastal uuesti, tuleb see välja vahetada.

• Varakevadel, enne lehepungade puhkemist pritsida roose 3–5% raudsulfaadi lahusega. Pritsida tuleb üle ka roosidealune pind.

• Haiguse ilmumisel kasutada tõrjeks Topas 100 EC-d või põldosjaleotist. Kõik haigestunud oksad tuleb välja lõigata ja ära põletada.

• Samuti tuleb sügiselt ära põletada kogu roosipeenras tekkinud äraviskamisele minev taimne materjal, mitte panna seda kompostihunnikusse.

• Hilissügisel, kui pungad on puhkeseisundis, pritsida roosid ja roosidealune pind üle 3–5% raudsulfaadi lahusega.

• Mitte istutada roose kohtadesse, kus nad on kaua kastemärjad.

• Teha süstemaatiliselt kahjuritõrjet.

• Mitte väetada ühekülgselt lämmastikurikaste väetistega.

