Perekond Riigitruud

Esmaspäev, 04. detsember 2017.



Järgneval pole miskit pistmist teatega, et Lätist naabrile viina toomine on maksukuritegu.



Hommik leibkond Riigitruu kodus.

Ärkavad meesisik, naisisik, lapsisik. Kuni valitsuse vastava korralduseni kasutatakse üleminekuväljendeid, vältides siiski juba patriarhaalse elukorralduse pealesunnitud sotsiaalseid konstruktsioone põlistanud vihasõnu.



Leibkonna täiskasvanud liikmed valmistavad tervisliku hommikusöögi. Sugudevahelise võrdsuse põhimõtet järgides tehakse seda kahekesi, kuigi see tähendab iganenud mõtteviisi järgi teineteisele pidevat ettejäämist, tõuklemist, idude ja smuutide mahapillamist. Loigud koristatakse mõistagi nii, et üks pool, siis antakse mopp üle, ja teine pool.



Kuigi paratamatult pähe tulnud sõna “teinepool” on kah kuidagi kahtlane.

Lapsisikule esitatakse pärast tema toitlustamist arve, mille tähtaeg on tema täisealiseks saamise kuupäev. Sinnamaani tiksub mõistlik viivis. Arves on ära toodud osutatud teenuste ja tarbitud toiduainete hind, viimasele lisatakse käibemaks, mis teadupärast peab jääma lõpptarbija kanda...



Peaasi, et maksud makstud saavad



Teenuste pealt tõttavad mees- ja naisisik kohe käibe-, tööjõu- ja igaks juhuks ka erisoodustusmakse tasuma. Summade arvutamiseks kasutab leibkond riikliku statistika ja töövahendusportaalide andmestikku, muretsedes küll, kas ikka veel kasutatav sularaha ei või mõjutada andmete tõelevastavust. Enam-vähem siiski on toitlustus- ja koristusteenuste osutamise tunnihind välja arvutatav.



Loomulikult kirjutab arvele alla üks või teine lapsevanem alaealise seadusliku esindajana. Kahe vanema olemasolu tagab, et arve esitaja ja maksja ei tarvitse olla üks ja seesama isik. Peaasi, et maksud makstud saavad.



Samamoodi makstakse taksotariifi järgi maksud lapsisiku kooli toimetamise eest. Foori taga peatuma jäädes kasutab roolis olija äppi, mis võimaldab kontrollida ees peatunud auto numbri järgi, ega ole tegu erasõitudeks kasutatava ametisõidukiga.



Jõudnud oma tööpostidele sotsiaalministeeriumi allasutustes, loevad mõlemad täiskasvanud Riigitruud kullipilguga üle vahepeal laekunud kirjavahetuse. Otsides mõistagi jäänukeid seksistlikust ja ahistavast keelest, mille peale koostatakse ettekanded vastavatele volinikele ja sihtasutustele. Mis ongi nende ebaõiglaselt vähetasustatud töö – katsuge ise kolme keskmisega keskastme juht olla ja sotsiaalse õigluse eest võidelda, kartmata ohverdada teiste raha ja, kui tarvis, ka elusid. Nii hulluks pole veel asi läinud, aga mine tea, kodanlikud natsionalistid sepitsevad.



Pärast väsitavat, kuid tulemusrohket, koosolekutest täidetud päeva, siirduvad Riigitruud kodumajapidamise suunas, võttes kaasa alaealise Riigitruu. Kes saab jällegi arve taksoteenuse eest, maksud tehakse mobiilpangas jooksvalt.

Kodus esitab noor Riigitruu vanematele kirjaliku aruande päeva jooksul märgatud iganenud käitumise ja võimaliku ahistamise juhtumitest. Kirjeldades põhjalikult tundeid, mis teda valdavad matemaatikas “kahe” saamisel.



Ilmselt, otsustab leibkonna konsensus, tuleb eelarvesse planeerida psühholoogilise abi teenus, mida nais-Riigitruu kokkuhoiu huvides võib ise osutada – terve semester kuulatud. Kuigi üliõpilasomavalitsuse ja erakonna – loomulikult on mõlemad aktiivsed erakonna liikmed – noorteorganisatsiooni töö kõrvalt loenguteks palju aega ei jäänud.



Vaevavad küsimused



Õhtu möödub vaadates-kuulates-klikates ühiskondlik-poliitilisi saateid ja portaale, et olla kursis värskemate trendidega Eestis ja Euroopas.

Ei unustata abistada õpingutes pealekasvavat noorsugu – matemaatikaõpetaja peale läheb kaebus kooli ja haridusministeeriumi ettepanek vähendada aine osa õppekavas, asendades selle enesehinnagu arendamise ja eneseväljenduse seminaridega.



Elu on lill.

Raskeks läheb öö lähenedes.

Vaistud annavad endast teada. Pealegi leitakse, et järgnev on tervisele kasulik, lõõgastab, hoiab leibkonda paremini koos.



Ainult kuidas selle pealt makse maksta? Kumb osutab teenust? Kas ei muutu see prostitutsiooniks, mis on keelatud? Need küsimused jäävad leibkond Riigitruud vaevama.

