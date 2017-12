Arvamus

JUHTKIRI - Suurema õigus?

Esmaspäev, 04. detsember 2017.



Kaugemalt vaatajale võib elu saarel tunduda kui paradiis - on privaatsus, turvalisus, väiksem kogukond (seda ei saa muidugi öelda Saaremaa kohta) ja veel palju muud ihaldusväärset.



Kuid elama tuldakse päriseks harva, sest saarekülastused jäävad ikka soojemasse aega.



Nii vaadataksegi kohalike muredele üldjuhul distantsilt, sest kõlapind konkreetsete probleemide tõstatamiseks jääb elanike vähesuse tõttu kesiseks. Olgu jutt siis transpordist, sotsiaalteenustest või hoopis enesemääramise õigusest. Viimasega seoses meenub Ruhnu juhtum, kus kohalikel tuli riigiisadega pidada tulist võitlust, et mitte Suur-Saaremaa osaks liidetud saada.



Eesti Saarte Kogu veerandsajandal aastapäeval polnud samuti võimalik rääkida vaid sellest, mis on hästi. Näiteks leiab ühendus, et viimane aeg oleks asustatud saarte nimistusse lisada Naissaar, Aegna ning Väike-Pakri. Seega ei peaks me ehk lähtuma sedavõrd formaalsetest mõõdikutest, vaid keskenduma vajaduste kaardistamisel ikkagi inimestele. Ka siis, kui nad pole oma õiguste kaitsmiseks jõudnud veel valju kisa teha.



