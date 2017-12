Arvamus

JUHTKIRI – Naera vihma, naera südamest

Laupäev, 02. detsember 2017.



Anna jõudu selleks, et muuta seda, mida muuta saab. Anna jõudu selleks, et taluda seda, mida muuta ei saa. Ja anna mõistust, et neil kahel vahet teha.



Need kolm tarka lauset võtavad kenasti kokku selle, mida inimene võiks mõelda ilma kohta. Lõputuna tunduva saju kohta. Igipimeduse kohta.



Ilma ei ole nii lihtne mõjutada, kuigi jah, sellega on katsetusi tehtud. Saab niimoodi, et ajad vihmapilved küll oma maalapi kohalt minema, aga kõikjal mujal, 50–100 kilomeetri kaugusel sajab. Põhimõtteliselt lükkad lihtsalt oma vihma teiste kaela. Väga jätkusuutlik tegevus see siiski ei ole.



Niimoodi tuleks lihtsalt üle olla oludest. Kui muuta ei saa, siis ei saagi. Kaks järgmist elutarka lauset ütlevad: kui oled noor, siis loodad, et juhtub midagi head. Kui oled vanem, siis loodad, et see halb, mis juhtub, on vähemalt naljakas.



Niimoodi ongi Pajuvärava „vesihobused“ ehe näide sellest, et kui midagi ei saa parata, siis tuleb asju huumoriga võtta.



Tõsi, kurtmine võib südame kergemaks teha, aga naer on see, mis ravib. See aitab – kindel!



