Arvamus

JUHTKIRI – MTÜ omakasul jalus

Reede, 01. detsember 2017.



Eks muidugi ole ärritav, kui kedagi koheldakse võrdsemalt kui teisi. Nii see on ja nii see olema jääb. Tahaks öelda – tere tulemast reaalsusesse! Olgu erapoolikuse põhjus kas praktiline või emotsionaalne, majanduslik või mittemajanduslik, isikupõhine või erakondlik. Põhjendatud või mittepõhjendatud.



Loomemaja ja lihapoe vaheline jagelus on kogu selle erapoolikliku maailma juures kirsiõieke.



Muidugi on pahandav, kui sina oled see, kellele on müts pähe tõmmatud ja lohutatakse seejuures, et müts on väga ilus ja armas, ta on oma lamba villast kootud ja vaata, kui huvitav muster tal veel on. Miks sa siis nii kuri ja õel oled?



Arvatavasti aga huvitab seda, kellele on müts pähe tõmmatud, äärmiselt vähe, kui üldse, millist värvi see peakate on ja kas ta on kootud tavaliselt või viikingite moodi.

Alati on aga võimalus oma hääl kuuldavaks teha, tõsta niimoodi kisa, et see ka kuskile kõrgematesse sfääridesse jõuaks. Lükata müts kuklasse ning täiel häälel kuulutada oma tõde.



Kui aga kogu kasutegur on vaid vastase ärritunud meel? Nojah, kompensatsioon seegi.



