Arvamus

JUHTKIRI - Hea peremees hoolib

Neljapäev, 30. november 2017.



Inimene sekkub tahes-tahtmatult looduse käekäiku. Tõsi, ta ei suuda seda küll niimoodi mõjutada kui kõik need, kes usuvad, et kliima soojenemises olevat süüdi inimtegevus, küll aga saab ta teha midagi looduse heaks.



Kuigi öeldakse, et loodus saab ise hakkama, inimene on see, kes ei suuda kohaneda – teatavasti pole liik homo sapiens suurt arenenud sellest ajast peale, kui ta õppis ära tuletegemise – vajavad need, kes on toiduahelas allpool, veidi tuge.



Kinnikasvav järv ei ole kaunis vaatepilt. Veel vähem kaunis on aga hinge heitvad kalad, kui nad on järginud looduse kutset. Aga selleks, et kõik toimiks nii, et sellest oleks kasu, tuleks hoolega arvesse võtta kõiki faktoreid. See aga eeldab uurimistöid, eeldab analüütilist lähenemist.



Tore, kui Tartu ülikooli teadlased lülitaksid kinnikasvava järve probleemi oma programmidesse, et aidata endast vähemaid. Sest toiduahela eesotsas olemine tähendab teatavasti ka vastutust. Nii nagu perepea vastutab pere heaolu eest, võiks inimene vastutada looduse käekäigu eest.



