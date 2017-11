Arvamus

Lihtsad maksud asendatakse keerulistega

Neljapäev, 30. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Urve Tiidus, riigikogu liige, Saaremaa vallavolikogu liige (Reformierakond) Neljapäev, 30. november 2017. Urve Tiidus. Foto: erakogu Loomulikult pole Eesti esimene riik, kus valitsuse vahetus toob kaasa maksumuudatusi. Ega ka viimane, kus lihtsad maksud asendatakse keerulise ja paljudele hoomamatu maksusüsteemiga.



Iroonia on selles, et kui riigi kulutused ikka tugevalt tulusid ületavad, nagu järgmise aasta eelarve järgi toimub, võib järgneda tahtmine maksusurvet veelgi kasvatada. Ja siis juhtub nagu selles tarkuseteras: inimesed, kes nurisevad maksude üle, võib jagada kaheks – mehed ja naised.



Riigi kullasooned on ülekantud tähenduses töötegijate, ettevõtjate, kaupade ja teenuste tarbijate maksud. Eestit ootab riigi sajandal sünnipäeval peale rõõmsa tähistamise arvukalt väljakutseid, mis seotud tulude deklareerimise, maksude arvutamise ja, mis seal salata, ka õlle hinnaga.



Mitme tundmatuga võrrand



Publiku soovile vastu tulles või pigem ikka aktsiiside suurt alalaekumist peljates tegi valitsus sammukese alkoholi aktsiisipoliitikas tagasi. See, et üks minister suurt maksutõusu tuhinat pisut vaigistada suutis, võis olla poliittehnoloogiline vigur, ise loodan, et mängus oli ka ettevõtjast poliitiku kaine kaalutlus.



Väidetavalt pole seegi samm piirikaubandusest kasusaajate naerul suud palju tõsisemaks võtnud. Kindlasti pakub 18. sajandi Ameerika viskitollist alguse saanud nn alkoholi aktsiisimaks veel üllatusi. Igatahes nädalalõpu „AK” uudistes ütles konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing, et aktsiisitõus tuleks peatada ja võtta seni toimunut kui head õppetundi, mis pole veel väga kalliks maksma läinud.



Maksu-uuendused paistavad praegu otsekui mitme tundmatuga võrrand. Valdavalt õiguskuuleka rahvana ollakse Eestis valmis maksma koolitajatele ja nõustajatele, et mitte jänni jääda oma maksuasjade korraldamisel. Ja koolitusfirmadel tööd jätkub – maksuseaduste muudatuste selgitused maksavad, sõltuvalt teemade arvust ja ajakulust, 44 eurost 139 euroni, millele lisandub käibemaks.



2018. aasta sunnib ilmselt väga paljusid mõtlema tänuga oma matemaatikaõpetajale ja üles otsima tuttava raamatupidaja. Kuid sellest jääb väheks.



Rahanduskomisjoni esimees tegi valitsusjuhile lausa ametliku ettepaneku korraldada kiiresti laiaulatuslik selgitustöö tulumaksuvabastuse rakendamise kohta. See puudutab ka neid pensionäre, kes tööga lisa teenivad ja kelle pension ning palk jäävad alla 500 euro. Rahandusministeeriumi andmetel on selliseid inimesi üle poolesaja tuhande.



Muudatuse järgi tekib neil naistel ja meestel võimalus esitada avaldus isegi kahte kohta – sotsiaalkindlustusametile ja ühele tööandjale.



Olgu siinkohal näide olukordade mitmeti tõlgendamisest. Tõsi, näide pärineb anonüümsest kommentaariumist: „a) olen töötav pensionär, kelle töötasu ja pension on kokku üle 2100 ning kaotan iga kuu umbes 150 eurot ja aastas 1800. Aitäh, valitsus, selle õnne eest, kohe muresid vähem; b) ilmselgelt arvestad sa valesti. Arvesta seda, mida sa võrreldes eelmise maksusüsteemiga kaotad. Sina arvestad ilmselt seda, mida sa maksude näol üleüldse kaotad.”



Mõni asi läheb lausa „lihtsamaks”



Tõsisemalt rääkides soovitab sotsiaalkindlustusamet neil, kelle pension ja palk on mõlemad alla 500 euro, teha kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii tööandjale kui ka sotsiaalkindlustusametile, siis ei kaota jooksva aasta sissetulekus ega pea ootama 2019. aasta tulumaksutagastust.



Kus on öeldud, et maksude deklareerimine peab kerge olema, küsitakse järgmisel aastal palju sagedamini kui varem.



Mõni asi läheb lausa „lihtsamaks”. Pangaintressid, olgu või kümme senti, suunab pank eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Abikaasaga ühise deklaratsiooni esitamise „vaev” jääb ära. Kuigi selle tulemusena võib küpses eas pensionäride paar kaotada ligi 900 eurot aastas – selle asemel, et igal aastal 350 eurot maksutagastust saada jne. Iroonia on selles, et kui riigi kulutused ikka tugevalt tulusid ületavad, nagu järgmise aasta eelarve järgi toimub, võib järgneda tahtmine maksusurvet veelgi kasvatada. Ja siis juhtub nagu selles tarkuseteras: inimesed, kes nurisevad maksude üle, võib jagada kaheks – mehed ja naised.Riigi kullasooned on ülekantud tähenduses töötegijate, ettevõtjate, kaupade ja teenuste tarbijate maksud. Eestit ootab riigi sajandal sünnipäeval peale rõõmsa tähistamise arvukalt väljakutseid, mis seotud tulude deklareerimise, maksude arvutamise ja, mis seal salata, ka õlle hinnaga.Publiku soovile vastu tulles või pigem ikka aktsiiside suurt alalaekumist peljates tegi valitsus sammukese alkoholi aktsiisipoliitikas tagasi. See, et üks minister suurt maksutõusu tuhinat pisut vaigistada suutis, võis olla poliittehnoloogiline vigur, ise loodan, et mängus oli ka ettevõtjast poliitiku kaine kaalutlus.Väidetavalt pole seegi samm piirikaubandusest kasusaajate naerul suud palju tõsisemaks võtnud. Kindlasti pakub 18. sajandi Ameerika viskitollist alguse saanud nn alkoholi aktsiisimaks veel üllatusi. Igatahes nädalalõpu „AK” uudistes ütles konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing, et aktsiisitõus tuleks peatada ja võtta seni toimunut kui head õppetundi, mis pole veel väga kalliks maksma läinud.Maksu-uuendused paistavad praegu otsekui mitme tundmatuga võrrand. Valdavalt õiguskuuleka rahvana ollakse Eestis valmis maksma koolitajatele ja nõustajatele, et mitte jänni jääda oma maksuasjade korraldamisel. Ja koolitusfirmadel tööd jätkub – maksuseaduste muudatuste selgitused maksavad, sõltuvalt teemade arvust ja ajakulust, 44 eurost 139 euroni, millele lisandub käibemaks.2018. aasta sunnib ilmselt väga paljusid mõtlema tänuga oma matemaatikaõpetajale ja üles otsima tuttava raamatupidaja. Kuid sellest jääb väheks.Rahanduskomisjoni esimees tegi valitsusjuhile lausa ametliku ettepaneku korraldada kiiresti laiaulatuslik selgitustöö tulumaksuvabastuse rakendamise kohta. See puudutab ka neid pensionäre, kes tööga lisa teenivad ja kelle pension ning palk jäävad alla 500 euro. Rahandusministeeriumi andmetel on selliseid inimesi üle poolesaja tuhande.Muudatuse järgi tekib neil naistel ja meestel võimalus esitada avaldus isegi kahte kohta – sotsiaalkindlustusametile ja ühele tööandjale.Olgu siinkohal näide olukordade mitmeti tõlgendamisest. Tõsi, näide pärineb anonüümsest kommentaariumist: „a) olen töötav pensionär, kelle töötasu ja pension on kokku üle 2100 ning kaotan iga kuu umbes 150 eurot ja aastas 1800. Aitäh, valitsus, selle õnne eest, kohe muresid vähem; b) ilmselgelt arvestad sa valesti. Arvesta seda, mida sa võrreldes eelmise maksusüsteemiga kaotad. Sina arvestad ilmselt seda, mida sa maksude näol üleüldse kaotad.”Mõni asi läheb lausa „lihtsamaks”Tõsisemalt rääkides soovitab sotsiaalkindlustusamet neil, kelle pension ja palk on mõlemad alla 500 euro, teha kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii tööandjale kui ka sotsiaalkindlustusametile, siis ei kaota jooksva aasta sissetulekus ega pea ootama 2019. aasta tulumaksutagastust.Kus on öeldud, et maksude deklareerimine peab kerge olema, küsitakse järgmisel aastal palju sagedamini kui varem.Mõni asi läheb lausa „lihtsamaks”. Pangaintressid, olgu või kümme senti, suunab pank eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Abikaasaga ühise deklaratsiooni esitamise „vaev” jääb ära. Kuigi selle tulemusena võib küpses eas pensionäride paar kaotada ligi 900 eurot aastas – selle asemel, et igal aastal 350 eurot maksutagastust saada jne.

Veel artikleid samast teemast »