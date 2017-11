Arvamus

JUHTKIRI - Kannataja karistamine

Kolmapäev, 29. november 2017.



Huvitaval kombel peab Eesti riigis alati kedagi karistama. Süütuse presumptsioon ei näi kehtivat. Eriti siis, kui need, kes vastutavad väärteo eest, on püüdmatud.



Miks muidu peab maaomanik vastutama selle eest, et tema maale on tassitud prügimägi? Kõikide eelduste kohaselt ise ta seda ei teinud, sest oma maaga niimoodi ei tehta. Aga tundub, et kui süüdlast ei leita, siis peab vastutama see, kes kahju kannatas. See, kelle maa-alale sodi on tassitud. Prügi, mille tekitajaks sa ise pole olnud, koristamine on tõeline karistus – teiste vanades asjades tuhlamine, selle sorteerimine, otsustamine, mis kuhu läheb… Prügi äraviimise eest maksmine. Jne, jne.



Et prügi sinna ei tekiks, peaks maa-ala piirama okastraadiga. Aga ka see pole aktsepteeritud. Püssi omamine ei ole ka päris triviaalne. Seega – kuidas saab maaomanik vastutada selle eest, kui ta ei saa seda kaitstagi?



Sisuliselt tekitab see vaenu – kuidas küla kutsale, nõnda kutsa külale, mis? Ja vaenuvähesuse all see miljoni vaese maa just ei kannata…

Või just sellepärast.



